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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षा5 स्टार होटल में शेफ बनने के लिए कैसे शुरू करें करियर, शुरुआत में कितनी मिलती है सैलरी?

5 स्टार होटल में शेफ बनने के लिए कैसे शुरू करें करियर, शुरुआत में कितनी मिलती है सैलरी?

शेफ का काम सिर्फ टेस्टी खाना बनाना ही नहीं होता, बल्कि किचन की पूरी व्यवस्था संभालना, नए डिश तैयार करना और मेनू प्लान करना भी उसकी जिम्मेदारी होती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Mar 2026 09:12 AM (IST)
शेफ का काम सिर्फ टेस्टी खाना बनाना ही नहीं होता, बल्कि किचन की पूरी व्यवस्था संभालना, नए डिश तैयार करना और मेनू प्लान करना भी उसकी जिम्मेदारी होती है.

होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, इसलिए अच्छे शेफ की मांग भी बढ़ती जा रही है. शेफ का काम सिर्फ टेस्टी खाना बनाना ही नहीं होता, बल्कि किचन की पूरी व्यवस्था संभालना, नए डिश तैयार करना और मेनू प्लान करना भी उसकी जिम्मेदारी होती है. अगर आप भी 5 स्टार होटल में शेफ बनना चाहते हैं, तो इसके लिए सही पढ़ाई, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस जरूरी होता है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि 5 स्टार होटल में शेफ बनने के लिए करियर कैसे शुरू करें और शुरुआत में कितनी सैलरी मिलती है.

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शेफ का काम सिर्फ खाना पकाना नहीं होता, उसे कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं. जैसे नए-नए डिश बनाना, होटल के मेनू की योजना बनाना, खाने की क्वालिटी चेक करना और किचन स्टाफ को मैनेज करना, बड़े होटलों में शेफ पूरी टीम के साथ काम करता है और किचन की व्यवस्था संभालता है.
शेफ का काम सिर्फ खाना पकाना नहीं होता, उसे कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं. जैसे नए-नए डिश बनाना, होटल के मेनू की योजना बनाना, खाने की क्वालिटी चेक करना और किचन स्टाफ को मैनेज करना, बड़े होटलों में शेफ पूरी टीम के साथ काम करता है और किचन की व्यवस्था संभालता है.
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आज के समय में सिर्फ अच्छा खाना बनाना ही काफी नहीं है. इसके लिए प्रोफेशनल कोर्स करना जरूरी होता है.होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटेलिटी से जुड़े कई कोर्स उपलब्ध हैं. जैसे होटल मैनेजमेंट में बीएससी, कैटरिंग साइंस एंड होटल मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन एंड पैटिसरी, डिप्लोमा इन कलनरी आर्ट्स और बीए इन कलनरी आर्ट्स आदि. ये कोर्स 6 महीने से लेकर 3 या 4 साल तक के हो सकते हैं.
आज के समय में सिर्फ अच्छा खाना बनाना ही काफी नहीं है. इसके लिए प्रोफेशनल कोर्स करना जरूरी होता है.होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटेलिटी से जुड़े कई कोर्स उपलब्ध हैं. जैसे होटल मैनेजमेंट में बीएससी, कैटरिंग साइंस एंड होटल मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन एंड पैटिसरी, डिप्लोमा इन कलनरी आर्ट्स और बीए इन कलनरी आर्ट्स आदि. ये कोर्स 6 महीने से लेकर 3 या 4 साल तक के हो सकते हैं.
Published at : 16 Mar 2026 09:12 AM (IST)
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Hotel Management Course Chef Salary Chef Career Jobs In Hotel Industry Hotel Management College Chef Starting Salary

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