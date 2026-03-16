5 स्टार होटल में शेफ बनने के लिए कैसे शुरू करें करियर, शुरुआत में कितनी मिलती है सैलरी?

आज के समय में सिर्फ अच्छा खाना बनाना ही काफी नहीं है. इसके लिए प्रोफेशनल कोर्स करना जरूरी होता है.होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटेलिटी से जुड़े कई कोर्स उपलब्ध हैं. जैसे होटल मैनेजमेंट में बीएससी, कैटरिंग साइंस एंड होटल मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन एंड पैटिसरी, डिप्लोमा इन कलनरी आर्ट्स और बीए इन कलनरी आर्ट्स आदि. ये कोर्स 6 महीने से लेकर 3 या 4 साल तक के हो सकते हैं.