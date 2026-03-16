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टीचर बनने का सपना पूरा करेगी UP सरकार, स्पेशल एजुकेटर पदों पर निकली भर्ती; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शुरू की जा रही है. इस भर्ती के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश में कुल 58 स्पेशल टीचर्स की भर्ती की जाएगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों यानी स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती का बड़ा मौका दिया है. अगर आप स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं और CTET या TET पास कर चुके हैं, तो यह मौका आपके लिए है. तो आइए जानते हैं कि स्पेशल एजुकेटर पदों पर निकली में कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है.
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Published at : 16 Mar 2026 09:09 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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