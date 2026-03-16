टीचर बनने का सपना पूरा करेगी UP सरकार, स्पेशल एजुकेटर पदों पर निकली भर्ती; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय, लखनऊ ने UP स्पेशल एजुकेटर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शुरू की जा रही है. इस भर्ती के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश में कुल 58 स्पेशल टीचर्स की भर्ती की जाएगी. यह भर्ती खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले से उत्तर प्रदेश के जिलों में अनुबंध या दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं.