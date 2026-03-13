10वीं-ITI पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी का मौका, 192 पदों पर भर्ती,जानें आवेदन से जुडी जानकारी

उम्मीदवारों की उम्र 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए.उम्र की गणना 1 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी मिलेगी. SC और ST वर्ग को 5 साल तथा OBC वर्ग को 3 साल की उम्र में छूट दी जाएगी.