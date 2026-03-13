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10वीं-ITI पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी का मौका, 192 पदों पर भर्ती,जानें आवेदन से जुडी जानकारी
भारतीय रेलवे के रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिस के 192 पदों पर भर्ती जारी की गयी है. 10वीं और ITI पास उम्मीदवार 1 अप्रैल तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं,
अगर आप रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं तो यह अच्छा मौका है. भारतीय रेलवे के रेल व्हील फैक्ट्री ने अलग-अलग ट्रेड में 192 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी की है. इसमें फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य कई ट्रेड शामिल हैं. इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 1 अप्रैल तक ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते है.
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Published at : 13 Mar 2026 06:02 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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