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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरी10वीं-ITI पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी का मौका, 192 पदों पर भर्ती,जानें आवेदन से जुडी जानकारी

10वीं-ITI पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी का मौका, 192 पदों पर भर्ती,जानें आवेदन से जुडी जानकारी

भारतीय रेलवे के रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिस के 192 पदों पर भर्ती जारी की गयी है. 10वीं और ITI पास उम्मीदवार 1 अप्रैल  तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं,

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Mar 2026 06:02 PM (IST)
भारतीय रेलवे के रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिस के 192 पदों पर भर्ती जारी की गयी है. 10वीं और ITI पास उम्मीदवार 1 अप्रैल  तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं,

अगर आप रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं तो यह अच्छा मौका है. भारतीय रेलवे के रेल व्हील फैक्ट्री ने अलग-अलग ट्रेड में 192 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी की है. इसमें फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य कई ट्रेड शामिल हैं. इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 1 अप्रैल तक ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते है.

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इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है और कम से कम 50% अंक होने चाहिए. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है. ITI का सर्टिफिकेट NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है और कम से कम 50% अंक होने चाहिए. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है. ITI का सर्टिफिकेट NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए.
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उम्मीदवारों की उम्र 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए.उम्र की गणना 1 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी मिलेगी. SC और ST वर्ग को 5 साल तथा OBC वर्ग को 3 साल की उम्र में छूट दी जाएगी.
उम्मीदवारों की उम्र 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए.उम्र की गणना 1 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी मिलेगी. SC और ST वर्ग को 5 साल तथा OBC वर्ग को 3 साल की उम्र में छूट दी जाएगी.
Published at : 13 Mar 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Education JOB Rail Wheel Factory Apprentice Recruitment

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