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Suhas Subramanyam: सुहास सुब्रह्मण्यम कौन, कहां से की पढ़ाई और अमेरिकी राजनीति में कैसे जमाए पैर?
सुहास सुब्रह्मण्यम ने वर्जीनिया के 10वें कॉन्ग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है. डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार सुहास सुब्रह्मण्यम ने 61.5 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल किए.
Suhas Subramanyam: अमेरिका के मिड टर्म चुनावों में भारतीय मूल के नेताओं का डंका बज रहा है. इन नेताओं में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार रह चुके भारतीय अमेरिकी नेता सुहास सुब्रह्मण्यम का नाम भी शामिल है. सुहास सुब्रह्मण्यम ने वर्जीनिया के 10वें कॉन्ग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है. डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार सुहास सुब्रह्मण्यम ने 61.5 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल कर रिपब्लिकन पार्टी के अपने कंपीटीटर डेव बेकविथ को करारी शिकस्त दी है, जिन्हें केवल 36.4 प्रतिशत वोट ही मिले.
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Published at : 05 Nov 2026 06:31 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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