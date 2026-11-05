सुहास सुब्रह्मण्यम के माता-पिता 1970 के दशक में भारत से अमेरिका जाकर बस गए थे. सुहास का जन्म टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में हुआ था. उनकी परवरिश भारतीय संस्कृति से जुड़ी रहकर हुई. सुहास सुब्रह्मण्यम अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता की मेहनत और शिक्षा को देते हैं. वर्तमान में वे अपनी पत्नी मिरांडा सुब्रमण्यम और दो बेटियों के साथ वर्जीनिया के लाउडौन काउंटी में रहते हैं.