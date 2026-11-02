सिंगल के पास पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में तीन दशक से ज्यादा का लंबा एक्सपीरियंस है. 1993 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई जरूरी पदों पर अपनी सेवाएं दी. वही मई 2002 से जून 2003 के बीच उन्होंने कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत भी कार्य किया, जहां उनके उत्कृष्ट कृष्णा योगदान के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया.