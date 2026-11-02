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ITBPS DG Sanjay Singhal: कौन हैं ITBP के नए DG IPS संजय सिंघल? जिन्होंने संभाली भारत-चीन सीमा की सुरक्षा
उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल ने 1 नवंबर 2026 को आधिकारिक रूप से डीजी, आइटीबीपी का कार्यभार संभाल लिया है.
ITBPS DG Sanjay Singhal: भारत चीन सीमा पर 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) की सुरक्षा करने वाले देश के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को नया महानिदेशक मिल गया है. उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल ने 1 नवंबर 2026 को आधिकारिक रूप से डीजी, आइटीबीपी का कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने शत्रुजीत कपूर का स्थान लिया है, जो 31 अक्टूबर 2026 को अपने शानदार कार्यकाल के बाद सेवानिवृत हो गए हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 05:52 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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