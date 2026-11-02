ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाITBPS DG Sanjay Singhal: कौन हैं ITBP के नए DG IPS संजय सिंघल? जिन्होंने संभाली भारत-चीन सीमा की सुरक्षा

ITBPS DG Sanjay Singhal: कौन हैं ITBP के नए DG IPS संजय सिंघल? जिन्होंने संभाली भारत-चीन सीमा की सुरक्षा

उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल ने 1 नवंबर 2026 को आधिकारिक रूप से डीजी, आइटीबीपी का कार्यभार संभाल लिया है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 02 Nov 2026 05:52 PM (IST)
उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल ने 1 नवंबर 2026 को आधिकारिक रूप से डीजी, आइटीबीपी का कार्यभार संभाल लिया है.

ITBPS DG Sanjay Singhal: भारत चीन सीमा पर 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) की सुरक्षा करने वाले देश के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को नया महानिदेशक मिल गया है. उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल ने 1 नवंबर 2026 को आधिकारिक रूप से डीजी, आइटीबीपी का कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने शत्रुजीत कपूर का स्थान लिया है, जो 31 अक्टूबर 2026 को अपने शानदार कार्यकाल के बाद सेवानिवृत हो गए हैं.

1/6
नई दिल्ली स्थित आइटीबीपी फोर्स मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद संजय सिंघल ने औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और उनका निरीक्षण किया. इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के दौरान एडीजी संजय गुंज्याल सहित आइटीबीपी बोल के कई दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.
नई दिल्ली स्थित आइटीबीपी फोर्स मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद संजय सिंघल ने औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और उनका निरीक्षण किया. इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के दौरान एडीजी संजय गुंज्याल सहित आइटीबीपी बोल के कई दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.
2/6
आपको बता दें कि संजय सिंघल वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसके साथ ही अब उन्हें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वर्तमान में जब सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल की तैयारी को धार देना और फोर्स का आधुनिकीकरण करना राष्ट्रीय सुरक्षा की मुख्य प्राथमिकताएं हैं, ऐसे में सिंगल की यह जिम्मेदारी बहुत अहम मानी जा रही है.
आपको बता दें कि संजय सिंघल वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसके साथ ही अब उन्हें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वर्तमान में जब सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल की तैयारी को धार देना और फोर्स का आधुनिकीकरण करना राष्ट्रीय सुरक्षा की मुख्य प्राथमिकताएं हैं, ऐसे में सिंगल की यह जिम्मेदारी बहुत अहम मानी जा रही है.
3/6
सिंगल के पास पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में तीन दशक से ज्यादा का लंबा एक्सपीरियंस है. 1993 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई जरूरी पदों पर अपनी सेवाएं दी. वही मई 2002 से जून 2003 के बीच उन्होंने कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत भी कार्य किया, जहां उनके उत्कृष्ट कृष्णा योगदान के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया.
सिंगल के पास पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में तीन दशक से ज्यादा का लंबा एक्सपीरियंस है. 1993 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई जरूरी पदों पर अपनी सेवाएं दी. वही मई 2002 से जून 2003 के बीच उन्होंने कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत भी कार्य किया, जहां उनके उत्कृष्ट कृष्णा योगदान के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया.
4/6
वहीं संजय सिंघल के लिए आइटीबीपी कोई नया संगठन नहीं है. इससे पहले वह आइटीबीपी में देहरादून स्थित सेक्टर मुख्यालय में उप-महानिरीक्षक और पूर्वी सीमा में महानिरीक्षक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा वह सीमा सुरक्षा बल में विशेष महानिदेशक के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं.
वहीं संजय सिंघल के लिए आइटीबीपी कोई नया संगठन नहीं है. इससे पहले वह आइटीबीपी में देहरादून स्थित सेक्टर मुख्यालय में उप-महानिरीक्षक और पूर्वी सीमा में महानिरीक्षक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा वह सीमा सुरक्षा बल में विशेष महानिदेशक के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं.
5/6
संजय सिंगल को उनकी उत्कृष्ट, सराहनीय और विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है. उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, कठिन सेवा मेडल और संयुक्त राष्ट्र पदक से नवाजा जा चुका है.
संजय सिंगल को उनकी उत्कृष्ट, सराहनीय और विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है. उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, कठिन सेवा मेडल और संयुक्त राष्ट्र पदक से नवाजा जा चुका है.
6/6
वहीं अब शत्रुजीत कपूर के सेवानिवृत होने के बाद संजय सिंघल के नेतृत्व में आईटीबीपी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3,488 लंबी भारत-चीन सीमा पर अपनी पैनी नजर, चौकसी और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ेगी. 
वहीं अब शत्रुजीत कपूर के सेवानिवृत होने के बाद संजय सिंघल के नेतृत्व में आईटीबीपी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3,488 लंबी भारत-चीन सीमा पर अपनी पैनी नजर, चौकसी और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ेगी. 
Published at : 02 Nov 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Nandan Nilekani Panel: नीलेकणि कमेटी को मिला एक्सटेंशन, 2027 की शुरुआत में सौंपेगी एग्जाम रिफॉर्म का प्लान
नीलेकणि कमेटी को मिला एक्सटेंशन, 2027 की शुरुआत में सौंपेगी एग्जाम रिफॉर्म का प्लान
शिक्षा
UGC NET Correction Window: UGC NET फॉर्म में गलती सुधारने का मौका, NTA ने खोली करेक्शन विंडो
UGC NET फॉर्म में गलती सुधारने का मौका, NTA ने खोली करेक्शन विंडो
शिक्षा
Delhi Fire Service Recruitment: दिल्ली फायर सर्विस में 2345 नए पदों को मंजूरी, जानें कब तक आएगी वैकेंसी?
दिल्ली फायर सर्विस में 2345 नए पदों को मंजूरी, जानें कब तक आएगी वैकेंसी?
शिक्षा
CLAT 2027 के लिए अब 7 नवंबर तक करें आवेदन, बढ़ाई गई डेट
CLAT 2027 के लिए अब 7 नवंबर तक करें आवेदन, बढ़ाई गई डेट
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
दीपोत्सव की रोशनी में माटी के पुजारियों का सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'
दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'
बॉलीवुड
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
विश्व
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
बिहार
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
फूड
Mooli Paratha Tips: मूली के पराठे बेलते समय फट क्यों जाते हैं? आटा लगाते समय करें ये काम
मूली के पराठे बेलते समय फट क्यों जाते हैं? आटा लगाते समय करें ये काम
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget