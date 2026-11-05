दरअसल संभल में एडिशनल एसपी के रूप में अपनी तैनाती के दौरान एक संदिग्ध मामले का खुलासा किया. उसने देशभर में सुर्खियां बटोरी थी. पुलिस जांच के दौरान एक संदिग्ध वाहन से भारी मात्रा में नकदी और 9 अलग-अलग लोगों के डेबिट कार्ड बरामद हुए थे, जिसके बाद इस गिरोह की परतें खुलती चली गई. यह गिरोह 12 राज्यों में फैला हुआ था. पुलिस ने 70 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं इसी पूरे मामले में अहम भूमिका निभाने के लिए अनुकृति शर्मा को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक मिल रहा है.