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Success Story: कौन है अनुकृति शर्मा, जिन्हें मिला केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक? पढ़ें सक्सेस स्टोरी
2020 बैच की IPS अनुकृति शर्मा को उत्कृष्ट और साहसिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2026 के लिए चुना गया. अनुकृति वर्तमान में नोएडा में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पद पर तैनात हैं.
Success Story: देश की सेवा के लिए विदेश में नासा और रिसर्च संस्थानों का लाखों का पैकेज छोड़कर भारत लौटी उत्तर प्रदेश कैडर की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. 2020 बैच की आईपीएस अनुकृति शर्मा को उत्कृष्ट और साहसिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2026 के लिए चुना गया. मूल रूप से राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली अनुकृति वर्तमान में नोएडा में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महिला सुरक्षा के पद पर तैनात हैं. उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान संबल जिले में तैनाती के दौरान 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए दिया जा रहा है.
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Published at : 05 Nov 2026 09:54 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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