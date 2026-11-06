वहीं एकेडमिक डिग्रियों के अलावा पिया ने प्रशासनिक और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में भी खुद को साबित किया है. उन्हें प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस फेलो के रूप में चुना गया, जिसके तहत उन्होंने अमेरिकी शिक्षा विभाग और व्हाइट हाउस की घरेलू नीति परिषद में अपनी सेवाएं दी. इसके अलावा उन्होंने दिग्गज कंपनी एप्पल में पब्लिक सेक्टर लीडर के रूप में भी काम किया और शिक्षा, प्रशासन व कॉर्पोरेट जगत के अपने इस एक्सपीरियंस के साथ चुनावी राजनीति में कदम रखकर अमेरिकी संसद तक का सफर तय किया.