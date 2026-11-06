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Pia Dandiya: पिया डंडिया ने कहां से की है पढ़ाई, किस डिग्री को करती हैं होल्ड?
अमेरिका में मिडटर्म चुनाव में फ्लोरिडा के 22वें कॉन्ग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता पिया डांडिया इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है.
Pia Dandiya: हाल ही में हुए अमेरिका में मिडटर्म चुनाव में फ्लोरिडा के 22वें कॉन्ग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता पिया डांडिया इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है. जयपुर से ताल्लुक रखने वाली पिया ने क्लासरूम से लेकर अमेरिकी संसद तक का लंबा सफर तय किया है. अमेरिका में हुए मिडटर्म इलेक्शन में पिया ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और मरीन वेटरन केसी अस्कारी को चुनावी मैदान में मात दी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पिया डांडिया ने कहां से पढ़ाई की है.
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Published at : 06 Nov 2026 08:17 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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