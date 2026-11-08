ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाBBA vs BCom:12 के बाद कौन सा कोर्स चुनें, जानें पढ़ाई और सैलरी में कौन आगे?

BBA vs BCom:12 के बाद कौन सा कोर्स चुनें, जानें पढ़ाई और सैलरी में कौन आगे?

कॉमर्स और बिजनेस की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे विद्यार्थियों के लिए बीबीए और बीकॉम सबसे पॉपुलर ऑप्शन रहे हैं. यह दोनों ही कोर्स बिजनेस और कॉमर्स के दायरे में आते हैं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 08 Nov 2026 01:04 PM (IST)
कॉमर्स और बिजनेस की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे विद्यार्थियों के लिए बीबीए और बीकॉम सबसे पॉपुलर ऑप्शन रहे हैं. यह दोनों ही कोर्स बिजनेस और कॉमर्स के दायरे में आते हैं.

BBA Vs BCome: 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद हर छात्र के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आगे करियर बनाने के लिए कौन सा कोर्स चुना जाए. खासकर कॉमर्स और बिजनेस की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे विद्यार्थियों के लिए बीबीए और बीकॉम सबसे पॉपुलर ऑप्शन रहे हैं. भले ही यह दोनों ही कोर्स बिजनेस और कॉमर्स के दायरे में आते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का तरीका, फीस, करियर के रास्ते और सैलरी पैकेज में बहुत अंतर है. वहीं दोनों ही कोर्स में से सही कोर्स का चुनाव छात्र की रुचि, उसकी क्षमता और भविष्य के टारगेट पर निर्भर करता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर हो सकता है.

1/7
बीबीए मैनेजमेंट से जुड़ा प्रोफेशनल कोर्स है, जो मुख्य रूप से मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप, मार्केटिंग, एचआर और एंटरप्रेन्योरशिप पर केंद्रित होता है. इसमें केस स्टडी, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया जाता है.
बीबीए मैनेजमेंट से जुड़ा प्रोफेशनल कोर्स है, जो मुख्य रूप से मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप, मार्केटिंग, एचआर और एंटरप्रेन्योरशिप पर केंद्रित होता है. इसमें केस स्टडी, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया जाता है.
2/7
वहीं बीकॉम एक एकेडमिक डिग्री है, जो मुख्य रूप से व्यापार के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं जैसे की अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स पर आधारित होती है. यह कोर्स उन छात्रों के लिए ज्यादा उपयुक्त है, जो फाइनेंस और अकाउंट्स की बारिकियों समझना चाहते हैं.
वहीं बीकॉम एक एकेडमिक डिग्री है, जो मुख्य रूप से व्यापार के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं जैसे की अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स पर आधारित होती है. यह कोर्स उन छात्रों के लिए ज्यादा उपयुक्त है, जो फाइनेंस और अकाउंट्स की बारिकियों समझना चाहते हैं.
3/7
वहीं कॉलेज के आधार पर इन दोनों कोर्स की फीस अलग-अलग हो सकती है. अगर सरकारी संस्थानों में बीबीए की सालाना फीस लगभग 10,000 से 30,000 हो सकती है, जबकि बीकॉम की फीस 5,000 से 20,000 के बीच होती है. वहीं प्राइवेट कॉलेज में बीबीए की फीस 50,000 से 3 लाख रुपये तक होती है, जबकि बीकॉम की फीस 30,000 से 2 लाख सालाना तक जाती है.
वहीं कॉलेज के आधार पर इन दोनों कोर्स की फीस अलग-अलग हो सकती है. अगर सरकारी संस्थानों में बीबीए की सालाना फीस लगभग 10,000 से 30,000 हो सकती है, जबकि बीकॉम की फीस 5,000 से 20,000 के बीच होती है. वहीं प्राइवेट कॉलेज में बीबीए की फीस 50,000 से 3 लाख रुपये तक होती है, जबकि बीकॉम की फीस 30,000 से 2 लाख सालाना तक जाती है.
4/7
इसके अलावा बीबीए कोर्स को पूरा करने के बाद छात्र बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर या एग्जीक्यूटिव के रूप में अपना करियर शुरू कर सकते हैं.  इसके अलावा कई छात्र खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने का ऑप्शन भी चुनते हैं. आगे की पढ़ाई के लिए इसके बाद एमबीए या पीजीडीएम करना सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है.
इसके अलावा बीबीए कोर्स को पूरा करने के बाद छात्र बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर या एग्जीक्यूटिव के रूप में अपना करियर शुरू कर सकते हैं.  इसके अलावा कई छात्र खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने का ऑप्शन भी चुनते हैं. आगे की पढ़ाई के लिए इसके बाद एमबीए या पीजीडीएम करना सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है.
5/7
वहीं बीकॉम के छात्र अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, ऑडिट असिस्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और बैंकिंग सेक्टर में आसानी से नौकरियों पा सकते हैं. इसके अलावा यह कोर्स सीए, सीएस, सीएमए या सीएफए जैसे प्रतिष्ठित प्रोफेशनल कोर्सेज की नींव मजबूत करता है.  बीकॉम के बाद भी एमबीए करना एक आसान और पॉपुलर ऑप्शन माना जाता है.
वहीं बीकॉम के छात्र अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, ऑडिट असिस्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और बैंकिंग सेक्टर में आसानी से नौकरियों पा सकते हैं. इसके अलावा यह कोर्स सीए, सीएस, सीएमए या सीएफए जैसे प्रतिष्ठित प्रोफेशनल कोर्सेज की नींव मजबूत करता है.  बीकॉम के बाद भी एमबीए करना एक आसान और पॉपुलर ऑप्शन माना जाता है.
6/7
अगर सैलरी पैकेज की बात कर रहे तो बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग फील्ड में शुरुआती सैलरी लगभग 4 लाख से 7 लाख रुपये सालाना तक मिलती है, जबकि एचआर और फाइनेंस भूमिका में यह 3 से 8 लाख रुपये के बीच होती है, हालांकि एक्सपीरियंस के साथ इसमें सैलरी बढ़ जाती है.
अगर सैलरी पैकेज की बात कर रहे तो बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग फील्ड में शुरुआती सैलरी लगभग 4 लाख से 7 लाख रुपये सालाना तक मिलती है, जबकि एचआर और फाइनेंस भूमिका में यह 3 से 8 लाख रुपये के बीच होती है, हालांकि एक्सपीरियंस के साथ इसमें सैलरी बढ़ जाती है.
7/7
वहीं बीकॉम करने के बाद अकाउंटिंग और फाइनेंस सेक्टर में शुरुआती एवरेज सैलरी 3 ये 7 लाख रुपये सालाना तक होती है, जबकि ऑडिटिंग और कमर्शियल बैंकिंग में यह पैकेज 5 से 7 लाख रुपये तक जाता है.
वहीं बीकॉम करने के बाद अकाउंटिंग और फाइनेंस सेक्टर में शुरुआती एवरेज सैलरी 3 ये 7 लाख रुपये सालाना तक होती है, जबकि ऑडिटिंग और कमर्शियल बैंकिंग में यह पैकेज 5 से 7 लाख रुपये तक जाता है.
Published at : 08 Nov 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
OPSC ASO Recruitment 2026: ओडिशा में निकली ASO भर्ती, 340 पदों के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन 
ओडिशा में निकली ASO भर्ती, 340 पदों के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन 
शिक्षा
School Bullying Report: स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
शिक्षा
Army Cadet College Admission: आर्मी कैडेट कॉलेज में एडमिशन का मौका, NTA ने शुरू किए आवेदन 
आर्मी कैडेट कॉलेज में एडमिशन का मौका, NTA ने शुरू किए आवेदन 
शिक्षा
Railway Jobs: रेलवे में अप्रेंटिस के 4651 पदों पर भर्ती, 10वीं ITI पास को बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी
रेलवे में अप्रेंटिस के 4651 पदों पर भर्ती, 10वीं ITI पास को बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी
आडवाणी जी: एक शताब्दी की ओर बढ़ती प्रेरणादायी यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
बिहार
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले सहवाग और द्रविड, एशिया कप में टीम इंडिया का बुरा हाल
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले सहवाग और द्रविड, एशिया कप में टीम इंडिया का बुरा हाल
बॉलीवुड
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी चेतावनी
विश्व
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
इंडिया
राहुल गांधी-प्रियंका गांधी ने देश को दी दिवाली पर शुभकामनाएं, कहा- 'पूरे भारत में...'
राहुल गांधी-प्रियंका गांधी ने देश को दी दिवाली पर शुभकामनाएं, कहा- 'पूरे भारत में...'
ट्रेंडिंग
गुड़गांव में दिवाली पर खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी से दागे रॉकेट, वीडियो वायरल
गुड़गांव में दिवाली पर खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी से दागे रॉकेट, वीडियो वायरल
शिक्षा
School Bullying Report: स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget