BBA vs BCom:12 के बाद कौन सा कोर्स चुनें, जानें पढ़ाई और सैलरी में कौन आगे?

वहीं कॉलेज के आधार पर इन दोनों कोर्स की फीस अलग-अलग हो सकती है. अगर सरकारी संस्थानों में बीबीए की सालाना फीस लगभग 10,000 से 30,000 हो सकती है, जबकि बीकॉम की फीस 5,000 से 20,000 के बीच होती है. वहीं प्राइवेट कॉलेज में बीबीए की फीस 50,000 से 3 लाख रुपये तक होती है, जबकि बीकॉम की फीस 30,000 से 2 लाख सालाना तक जाती है.