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BBA vs BCom:12 के बाद कौन सा कोर्स चुनें, जानें पढ़ाई और सैलरी में कौन आगे?
कॉमर्स और बिजनेस की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे विद्यार्थियों के लिए बीबीए और बीकॉम सबसे पॉपुलर ऑप्शन रहे हैं. यह दोनों ही कोर्स बिजनेस और कॉमर्स के दायरे में आते हैं.
BBA Vs BCome: 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद हर छात्र के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आगे करियर बनाने के लिए कौन सा कोर्स चुना जाए. खासकर कॉमर्स और बिजनेस की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे विद्यार्थियों के लिए बीबीए और बीकॉम सबसे पॉपुलर ऑप्शन रहे हैं. भले ही यह दोनों ही कोर्स बिजनेस और कॉमर्स के दायरे में आते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का तरीका, फीस, करियर के रास्ते और सैलरी पैकेज में बहुत अंतर है. वहीं दोनों ही कोर्स में से सही कोर्स का चुनाव छात्र की रुचि, उसकी क्षमता और भविष्य के टारगेट पर निर्भर करता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर हो सकता है.
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Published at : 08 Nov 2026 01:04 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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