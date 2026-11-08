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हिंदी न्यूज़शिक्षा Polytechnic vs BTech: पॉलिटेक्निक या फिर Btech, किसमें हैं सफलता के ज्यादा अवसर

 Polytechnic vs BTech: पॉलिटेक्निक या फिर Btech, किसमें हैं सफलता के ज्यादा अवसर

10वीं या 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन BTech और पॉलिटेक्निक के बीच उलझे हैं? दोनों में पढ़ाई, फीस और नौकरी के मौके अलग हैं. जानिए आपके करियर के लिए कौन सा विकल्प बेहतर 

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 08 Nov 2026 08:20 PM (IST)
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आज के समय में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के कई रास्ते हैं. 10वीं के बाद कुछ छात्र पॉलिटेक्निक डिप्लोमा चुनते हैं, जबकि 12वीं के बाद कई छात्र BTech में दाखिला लेते हैं. दोनों कोर्स के जरिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नौकरी और आगे पढ़ाई के मौके मिल सकते हैं.  दोनों की पढ़ाई का स्तर, अवधि और करियर का रास्ता अलग होता है. ऐसे में सही विकल्प चुनने से पहले इनके फायदे और अंतर समझना जरूरी है.

BTech में मिलते हैं करियर के ज्यादा विकल्प

BTech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी चार साल का अंडरग्रेजुएट डिग्री कोर्स है. इसमें आमतौर पर 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ने वाले छात्र प्रवेश लेते हैं. दाखिले के लिए JEE Main या राज्य और संस्थान की प्रवेश प्रक्रिया के नियम लागू होते हैं. इस कोर्स में कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कई ब्रांच उपलब्ध हैं. BTech करने के बाद छात्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर और रिसर्च से जुड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा MTech, MBA और दूसरे उच्च शिक्षा के विकल्प भी खुलते हैं. सरकारी क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग की डिग्री के आधार पर कई भर्तियों में आवेदन किया जाता है. 

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पॉलिटेक्निक में प्रैक्टिकल पढ़ाई पर ज्यादा जोर

पॉलिटेक्निक एक तकनीकी डिप्लोमा कोर्स है, जिसे आमतौर पर 10वीं के बाद तीन साल में पूरा किया जा सकता है. कुछ संस्थानों और कोर्स में 12वीं के बाद दाखिले के अलग नियम और अवधि होती है. इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच मिलती हैं. इस कोर्स में छात्रों को तकनीकी जानकारी के साथ मशीनों, उपकरणों और फील्ड से जुड़े काम का प्रैक्टिकल अनुभव दिया जाता है. डिप्लोमा पूरा करने के बाद छात्र जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, साइट सुपरवाइजर और ऑपरेटर जैसे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. कई सरकारी और निजी भर्तियों में भी डिप्लोमा धारकों के लिए पद निकलते हैं. इसके अलावा, डिप्लोमा के बाद BTech के दूसरे वर्ष में लेटरल एंट्री के जरिए दाखिला लेने का विकल्प भी मिलता है. इसके लिए संबंधित संस्थान और राज्य के नियमों के अनुसार पात्रता पूरी करनी होती है.

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किसमें मिलती है ज्यादा सफलता?

अगर आप इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करना चाहते हैं और आगे MTech, रिसर्च या कुछ खास इंजीनियरिंग पदों की तैयारी करना चाहते हैं तो BTech बेहतर विकल्प होता है. वहीं, अगर आप कम समय में तकनीकी शिक्षा लेकर नौकरी के लिए तैयार होना चाहते हैं और प्रैक्टिकल काम में आपकी रुचि है तो पॉलिटेक्निक चुन सकते हैं. पॉलिटेक्निक के बाद भी BTech तक पहुंचने का रास्ता खुला रहता है. फीस की बात करें तो पॉलिटेक्निक का खर्च कई संस्थानों में BTech से कम हो सकता है, लेकिन यह कॉलेज, ब्रांच और सरकारी या निजी संस्थान पर निर्भर करता है. दोनों कोर्स में नौकरी और सैलरी आपकी स्किल, अनुभव, कॉलेज और कंपनी पर निर्भर करती है. इसलिए सिर्फ कोर्स के नाम के आधार पर सफलता तय नहीं होती. अपनी रुचि, बजट और भविष्य के लक्ष्य को देखकर ही फैसला लेना बेहतर है.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 08:20 PM (IST)
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