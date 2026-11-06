वेन काउंटी के स्वास्थ्य मानव एवं पूर्व सैनिक सेवा विभाग के निदेशक के रूप में 18 लाख नागरिकों की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली. वहीं बच्चों के लिए मुफ्त चश्मे की व्यवस्था, स्कूलों से लीड हटाना और ओपिऑयड ओवरडोज रोकने वाली दवा नारकन को सुलभ बनाना उनके प्रमुख कामों में शामिल हैं. उन्होंने एक योजना का नेतृत्व किया, जिसका टारगेट मिशिगन के तीन लाख लोगों का करीब 700 मिलियन डॉलर का मेडिकल कर्ज माफ करना था.