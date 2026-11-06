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Abdul El Sayed: कौन हैं अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेट अब्दुल एल सैय्यद, कहां से की है पढ़ाई?
अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में अब्दुल एल सैय्यद ने मिशिगन राज्य की सीनेट पर शानदार जीत दर्ज की है. इस जीत के साथ ही वे अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन के सदस्य बनने वाले पहले मुस्लिम सीनेटर बन गए हैं.
Abdul El Sayed: अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुए मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल एल सैय्यद ने मिशिगन राज्य की सीनेट पर शानदार जीत दर्ज की है. इस जीत के साथ ही वे अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन के सदस्य बनने वाले पहले मुस्लिम सीनेटर बन गए हैं. 42 वर्षीय पूर्व जन स्वास्थ्य अधिकारी अब्दुल एल सैय्यद ने रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व सांसद और एफबीआई एजेंट माइक रोजर्स को एक कड़े मुकाबले में हराकर यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 06:36 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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