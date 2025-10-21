हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाUPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी में लगेंगे उड़ान के पंख! जानें 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?

UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी में लगेंगे उड़ान के पंख! जानें 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?

8वें पे कमीशन लागू होने के बाद यूपीएससी एग्जाम 2023 में टॉप करने वाले आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी कितनी हो जाएगी. आइए जानते हैं डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 21 Oct 2025 09:10 AM (IST)
8वें पे कमीशन लागू होने के बाद यूपीएससी एग्जाम 2023 में टॉप करने वाले आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी कितनी हो जाएगी. आइए जानते हैं डिटेल्स...

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया और 54.27 प्रतिशत अंक हासिल किए. आदित्य पहले IPS के लिए सेलेक्ट हो चुके थे. आइए जानते हैं 8वें पे कमीशन के बाद उनकी सैलरी कितनी होगी.

1/6
आदित्य श्रीवास्तव की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल, अलीगंज ब्रांच से हुई. 12वीं बोर्ड परीक्षा में उन्होंने 95 प्रतिशत अंक हासिल किए. इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक की डिग्री पूरी की और एमटेक भी किया.
आदित्य श्रीवास्तव की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल, अलीगंज ब्रांच से हुई. 12वीं बोर्ड परीक्षा में उन्होंने 95 प्रतिशत अंक हासिल किए. इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक की डिग्री पूरी की और एमटेक भी किया.
2/6
आदित्य ने शुरू में कुछ समय तक नौकरी की, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा देकर पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. साल 2022 में तीसरे प्रयास में उन्होंने 216वीं रैंक हासिल की और IPS बन गए.
आदित्य ने शुरू में कुछ समय तक नौकरी की, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा देकर पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. साल 2022 में तीसरे प्रयास में उन्होंने 216वीं रैंक हासिल की और IPS बन गए.
3/6
लेकिन आदित्य की महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं हुई. उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान भी UPSC की तैयारी जारी रखी और साल 2024 में सिविल सेवा परीक्षा में टॉपर बन गए.
लेकिन आदित्य की महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं हुई. उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान भी UPSC की तैयारी जारी रखी और साल 2024 में सिविल सेवा परीक्षा में टॉपर बन गए.
4/6
आदित्य की UPSC मार्कशीट के अनुसार उन्होंने कुल 1099 मार्क्स हासिल किए. मेन्स में उन्हें 899 अंक और पर्सनालिटी टेस्ट में 200 अंक मिले. पहले पेपर निबंध में उन्होंने 117 अंक प्राप्त किए, जबकि GS पेपर में 474 अंक आए.
आदित्य की UPSC मार्कशीट के अनुसार उन्होंने कुल 1099 मार्क्स हासिल किए. मेन्स में उन्हें 899 अंक और पर्सनालिटी टेस्ट में 200 अंक मिले. पहले पेपर निबंध में उन्होंने 117 अंक प्राप्त किए, जबकि GS पेपर में 474 अंक आए.
5/6
ऑप्शनल पेपर I (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में 148 और ऑप्शनल II में 160 अंक हासिल किए. यह शानदार प्रदर्शन उनकी कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास का नतीजा है.
ऑप्शनल पेपर I (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में 148 और ऑप्शनल II में 160 अंक हासिल किए. यह शानदार प्रदर्शन उनकी कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास का नतीजा है.
6/6
8वें पे कमीशन के अनुसार IAS/IPS अधिकारी (लेवल-10) की सैलरी पहले 56,100 रुपये थी. अब 8वें पे कमीशन के बाद आदित्य की नई सैलरी लगभग 1,60,446 रुपये प्रति माह होगी. इसमें भत्ते और अन्य सुविधाएं अलग से मिलेंगी.
8वें पे कमीशन के अनुसार IAS/IPS अधिकारी (लेवल-10) की सैलरी पहले 56,100 रुपये थी. अब 8वें पे कमीशन के बाद आदित्य की नई सैलरी लगभग 1,60,446 रुपये प्रति माह होगी. इसमें भत्ते और अन्य सुविधाएं अलग से मिलेंगी.
Published at : 21 Oct 2025 09:09 AM (IST)
Tags :
Education Aditya Srivastav Salary IAS IPS 8th Pay Commission

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
बिहार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
बिहार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
विश्व
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', ईरान में हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सांसें हुईं भारी: गाजियाबाद में AQI 582, लखनऊ-वाराणसी में भी हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी में
यूपी में सांसें हुईं भारी: गाजियाबाद में AQI 582, लखनऊ-वाराणसी में भी हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी में
ट्रेंडिंग
गुरु जी ने पटाखे जलाकर हॉस्टल के बच्चों पर फेंकी लड़! दो भागों में बंटा इंटरनेट- वीडियो वायरल
गुरु जी ने पटाखे जलाकर हॉस्टल के बच्चों पर फेंकी लड़! दो भागों में बंटा इंटरनेट- वीडियो वायरल
हेल्थ
Hair Wash Risks: क्या सैलून में हेयर वॉश कराने से आ जाता है स्ट्रोक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
क्या सैलून में हेयर वॉश कराने से आ जाता है स्ट्रोक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget