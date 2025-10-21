एक्सप्लोरर
UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी में लगेंगे उड़ान के पंख! जानें 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8वें पे कमीशन लागू होने के बाद यूपीएससी एग्जाम 2023 में टॉप करने वाले आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी कितनी हो जाएगी. आइए जानते हैं डिटेल्स...
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया और 54.27 प्रतिशत अंक हासिल किए. आदित्य पहले IPS के लिए सेलेक्ट हो चुके थे. आइए जानते हैं 8वें पे कमीशन के बाद उनकी सैलरी कितनी होगी.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 21 Oct 2025 09:09 AM (IST)
शिक्षा
6 Photos
UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी में लगेंगे उड़ान के पंख! जानें 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
शिक्षा
6 Photos
सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, यहां निकली 2708 पदों पर भर्ती
शिक्षा
6 Photos
बिना एग्जाम नौकरी पाने का शानदार मौका, इस राज्य में निकली मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती
शिक्षा
6 Photos
लाखों में चाहिए सैलरी तो फटाफट करें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई, MP में भरे जा रहे हैं ये पद
शिक्षा
7 Photos
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
बिहार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी में लगेंगे उड़ान के पंख! जानें 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion