अक्सर लोग वाइपर की आवाज सुनते ही उसे बदलने की सोचने लगते हैं, लेकिन इससे पहले भी इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है. कांच और वाइपर की रबर को अच्छी तरह साफ करके कई बार यह परेशानी दूर हो जाती है. इसके लिए एक साफ कपड़ा लें और उसे हल्के साबुन वाले पानी में भिगोकर गीला करें. इसके बाद वाइपर की रबर को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह पोंछें और साफ करें. फिर एक साफ कपड़ा लें और कोलिन अथवा किसी ग्लास क्लीनर की मदद से कांच को साफ करें. ध्यान रखें कि अमोनिया वाले रसायनों का उपयोग न करें, क्योंकि यह रबर को और अधिक सुखा सकते हैं.