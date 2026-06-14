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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Wiper Noise: बारिश में कार के वाइपर आवाज क्यों करने लगते हैं? बिना बदले ऐसे ठीक होगी समस्या

Car Wiper Noise: बारिश में कार के वाइपर आवाज क्यों करने लगते हैं? बिना बदले ऐसे ठीक होगी समस्या

Car Wiper Noise: बारिश के मौसम में कार के वाइपर से आवाज आना एक आम समस्या है. जानिए इसके पीछे की वजहें, वाइपर को बिना बदले ठीक करने के आसान उपाय और कब बदलना जरूरी हो जाता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Jun 2026 09:43 AM (IST)
Car Wiper Noise: बारिश के मौसम में कार के वाइपर से आवाज आना एक आम समस्या है. जानिए इसके पीछे की वजहें, वाइपर को बिना बदले ठीक करने के आसान उपाय और कब बदलना जरूरी हो जाता है.

मानसून का मौसम आते ही सड़कों पर बारिश की बौछारें शुरू हो जाती हैं. इस दौरान वाइपर का उपयोग कार चालकों के लिए आम हो जाता है, लेकिन कई लोगों को शिकायत रहती है कि उनके वाइपर में से आवाज आ रही है, जो पूरी कार में गूंजने लगती है. साथ ही यह आवाज कानों को भी परेशान करती है. ऐसे में कार चालक के मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर यह आवाज आती क्यों है और क्या बिना वाइपर बदले इसे ठीक किया जा सकता है?

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बारिश में वाइपर से आवाज आने के पीछे सबसे बड़ी वजह वाइपर की रबर होती है. या तो वाइपर की रबर सख्त हो चुकी होती है या फिर घिस गई होती है. गर्मियों के मौसम में तेज धूप के कारण वाइपर की रबर सूख जाती है और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं. जब बारिश के मौसम में वाइपर की जरूरत पड़ती है, तब यही सख्त रबर शीशे से टकराती है और आवाज करने लगती है. इसके अलावा कई बार शीशे पर धूल-मिट्टी जम जाने की वजह से भी वाइपर आसानी से नहीं चल पाता और आवाज आने लगती है.
बारिश में वाइपर से आवाज आने के पीछे सबसे बड़ी वजह वाइपर की रबर होती है. या तो वाइपर की रबर सख्त हो चुकी होती है या फिर घिस गई होती है. गर्मियों के मौसम में तेज धूप के कारण वाइपर की रबर सूख जाती है और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं. जब बारिश के मौसम में वाइपर की जरूरत पड़ती है, तब यही सख्त रबर शीशे से टकराती है और आवाज करने लगती है. इसके अलावा कई बार शीशे पर धूल-मिट्टी जम जाने की वजह से भी वाइपर आसानी से नहीं चल पाता और आवाज आने लगती है.
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अक्सर लोग वाइपर की आवाज सुनते ही उसे बदलने की सोचने लगते हैं, लेकिन इससे पहले भी इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है. कांच और वाइपर की रबर को अच्छी तरह साफ करके कई बार यह परेशानी दूर हो जाती है. इसके लिए एक साफ कपड़ा लें और उसे हल्के साबुन वाले पानी में भिगोकर गीला करें. इसके बाद वाइपर की रबर को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह पोंछें और साफ करें. फिर एक साफ कपड़ा लें और कोलिन अथवा किसी ग्लास क्लीनर की मदद से कांच को साफ करें. ध्यान रखें कि अमोनिया वाले रसायनों का उपयोग न करें, क्योंकि यह रबर को और अधिक सुखा सकते हैं.
अक्सर लोग वाइपर की आवाज सुनते ही उसे बदलने की सोचने लगते हैं, लेकिन इससे पहले भी इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है. कांच और वाइपर की रबर को अच्छी तरह साफ करके कई बार यह परेशानी दूर हो जाती है. इसके लिए एक साफ कपड़ा लें और उसे हल्के साबुन वाले पानी में भिगोकर गीला करें. इसके बाद वाइपर की रबर को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह पोंछें और साफ करें. फिर एक साफ कपड़ा लें और कोलिन अथवा किसी ग्लास क्लीनर की मदद से कांच को साफ करें. ध्यान रखें कि अमोनिया वाले रसायनों का उपयोग न करें, क्योंकि यह रबर को और अधिक सुखा सकते हैं.
Published at : 14 Jun 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Car Wiper Noise Car Wiper Maintenance Noisy Wiper Solution Auto Care Solutions

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