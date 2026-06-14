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Car Wiper Noise: बारिश में कार के वाइपर आवाज क्यों करने लगते हैं? बिना बदले ऐसे ठीक होगी समस्या
Car Wiper Noise: बारिश के मौसम में कार के वाइपर से आवाज आना एक आम समस्या है. जानिए इसके पीछे की वजहें, वाइपर को बिना बदले ठीक करने के आसान उपाय और कब बदलना जरूरी हो जाता है.
मानसून का मौसम आते ही सड़कों पर बारिश की बौछारें शुरू हो जाती हैं. इस दौरान वाइपर का उपयोग कार चालकों के लिए आम हो जाता है, लेकिन कई लोगों को शिकायत रहती है कि उनके वाइपर में से आवाज आ रही है, जो पूरी कार में गूंजने लगती है. साथ ही यह आवाज कानों को भी परेशान करती है. ऐसे में कार चालक के मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर यह आवाज आती क्यों है और क्या बिना वाइपर बदले इसे ठीक किया जा सकता है?
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Published at : 14 Jun 2026 09:43 AM (IST)
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