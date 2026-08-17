रोनाल्डो की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहीं जॉर्जिना

फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज की शादी लंबे समय तक बेहद प्राइवेट रही. अब Vogue ने इस खास समारोह की पहली तस्वीर जारी की है, जिसके बाद कपल की शादी चर्चा में आ गई है. तस्वीर में जॉर्जिना का स्टाइलिश और खूबसूरत अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. रोनाल्डो और जॉर्जिना ने 11 अगस्त को पुर्तगाल के कास्काइस स्थित अपने घर पर शादी की. खास बात यह रही कि समारोह को किसी बड़े सेलिब्रेशन में बदलने के बजाय दोनों ने इसे परिवार और करीबी लोगों तक सीमित रखा. यह तारीख दोनों के लिए इसलिए भी खास थी, क्योंकि 10 साल पहले इसी दिन उनकी पहली मुलाकात हुई थी. दोनों की पहली मुलाकात मैड्रिड के एक Gucci स्टोर में हुई थी, जहां उस समय जॉर्जिना काम करती थीं. जॉर्जिना ने बताया कि बचपन में उन्होंने बड़ी और भव्य शादी का सपना देखा था. हालांकि समय के साथ उनकी प्राथमिकताएं बदल गईं और उन्होंने अपने पार्टनर तथा बच्चों के साथ घर पर एक निजी समारोह को ज्यादा अहमियत दी.

बच्चों की मौजूदगी में हुआ खास समारोह

शादी के दौरान रोनाल्डो और जॉर्जिना के पांचों बच्चे भी मौजूद रहे. समारोह में केवल चार गवाह शामिल हुए. इनमें रोनाल्डो के करीबी दोस्त मिगुएल पाइसाओ, जॉर्जिना की बहन इवाना रोड्रिगेज और उनके दो करीबी दोस्त शामिल थे. इससे पहले रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर हाथों में शादी की अंगूठियां पहने हुए तस्वीर शेयर कर शादी की जानकारी दी थी. हालांकि इस बार सामने आई तस्वीरों ने फैंस को इस निजी समारोह की झलक दे दी है.

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जॉर्जिना का लुक बना आकर्षण का केंद्र

Vogue के लिए फोटोग्राफर Juergen Teller ने इस खास मौके की तस्वीरें क्लिक की हैं. समारोह में रोनाल्डो हल्के रंग के सूट और सफेद शर्ट में नजर आए, जबकि जॉर्जिना ने सफेद स्कर्ट और जैकेट के साथ मैचिंग शर्ट पहनी. तस्वीरों में जॉर्जिना का फैशन सेंस भी खूब देखने को मिला. वह Chopard की ज्वेलरी में नजर आईं. शादी के अलावा फोटोशूट में उनके बच्चों के साथ बिताए पल और घर के अलग-अलग हिस्सों की झलक भी दिखाई गई.

शादी के बाद रोनाल्डो ने रिटायरमेंट पर भी की बात

शादी के साथ रोनाल्डो के करियर को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. उन्होंने संकेत दिया है कि 2026-27 सीजन फुटबॉल में उनका आखिरी सीजन हो सकता है. हालांकि उन्होंने अभी आधिकारिक तौर पर संन्यास की घोषणा नहीं की है. रोनाल्डो ने कहा कि वह अपने करियर का शानदार अंत करना चाहते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि फुटबॉल के बाद उनके पास परिवार के साथ समय बिताने, यात्रा करने और अपनी पसंद की दूसरी चीजों को करने के कई प्लान हैं.

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