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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात

PM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात

PM Modi Devendra Fadnavis Meeting: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. उन्होंने मीटिंग के बाद बताया कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 17 Aug 2026 01:47 PM (IST)
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार (17 अगस्त) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्होंने मीटिंग के बाद यह भी बताया कि पीएम के साथ क्या बातचीत हुई. फडणवीस ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसके जरिए कहा कि उन्हें पीएम से महाराष्ट्र के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर बात की. 

देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में भेंट की और विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की. उन्हें महाराष्ट्र की विविध विकास परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और केंद्र सरकार के समन्वय से चलाई जा रही योजनाओं व परियोजनाओं में सहयोग भी मांगा.'

उन्होंने लिखा, 'हमेशा की तरह उनसे मुलाकात एक नई ऊर्जा देने वाली होती है. विकास के मुद्दों पर उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और महाराष्ट्र को दिए जा रहे मजबूत समर्थन के लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूं!'

भाजपा की नई टीम की चर्चा

पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने जब से जिम्मेदारी संभाली है, तभी से नई टीम की चर्चा चल रही है. सूत्रों के मुताबिक नितिन नवीन की नई टीम फाइनल हो चुकी है. इसमें कुछ पुराने चेहरों के साथ नए लोगों को भी जिम्मेदारी मिल सकती है. भाजपा ने टीम को चुनते वक्त महिला फैक्टर के साथ-साथ जेन-जी को भी ध्यान में रखा है. वहीं यूपी, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव पर भी नजर थी. सीनियर लीडर हरीश द्विवेदी को प्रमोशन मिल सकता है. वहीं विनोद तावड़े भी टीम का हिस्सा रह सकते हैं.

यह भी पढ़ें : नितिन नवीन की नई टीम में कौन शामिल? विनोद तावड़े समेत ये 3 नाम तय

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 17 Aug 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस PM Modi Breaking News Abp News INDIA
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