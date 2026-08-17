नितिन नबीन की नई टीम से अमित मालवीय का पत्ता साफ, जानें किसे मिली IT सेल की जिम्मेदारी

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया है. वसुंधरा राजे, राम माधव समेत कुल 13 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है. उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्के को नया आईटी सेल चीफ नियुक्त किया है. पार्टी ने डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए चार राज्यों से नए सोशल मीडिया समन्वयक भी बनाए हैं, जिनमें महाराष्ट्र से प्रीति गांधी, दिल्ली से शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंड से आलोक भट्ट और हरियाणा से अरुण यादव शामिल हैं.

कौन हैं दीपक म्हस्के?

अनिल बलूनी पार्टी के मीडिया संयोजक और मीडिया इन-चार्ज के पद पर बने रहेंगे. माना जा रहा है कि देश भर में अपने सोशल मीडिया संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बीजेपी ने यह बदलाव किया है. अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे. छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं. हाल में उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) का अध्यक्ष भी बनाया गया था.

नितिन नवीन की नई टीम में कौन-कौन?

उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के संगठन में ये बड़ा बदलाव है. इस नई टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य भूमिका के साथ वापसी हुई है और उन्हें पार्टी के आठ राष्ट्रीय महामंत्रियों में शामिल किया गया है. कार्यकारिणी में 16 राष्ट्रीय सचिवों के साथ-साथ विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों की भी घोषणा की गई है, जिसके तहत हेमंत जोशी को बीजेपी युवा मोर्चा और रूप कुमारी चौधरी को बीजेपी महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई है.

युवा और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन साधने की कोशिश

बीजेपी की नई टीम में युवा और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन साधने की कोशिश की गई है. देश के सभी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नागालैंड की राज्यसभा सांसद फांगनोन कोन्याक और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. वहीं, दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश की डी. पुरंदेश्वरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तमिलनाडु के एम. वेंकटेशन को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.