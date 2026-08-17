खरगे की बैठक से पहले 108 BLA का इस्तीफा, गोवा में कांग्रेस को झटका

गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बैठक से पहले सोमवार (17 अगस्त) को कांग्रेस के 108 बीएलए ने इस्तीफा दे दिया. खरगे को आज ही गोवा में बीएलए की बैठक को संबोधित करना था. बताया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी बीएलए इस्तीफा दे सकते हैं.

मल्लिकार्जुन खरगे के गोवा दौरे के दौरान पार्टी के जमीनी संगठन से जुड़े 108 BLA के इस्तीफे से कांग्रेस के भीतर हलचल बढ़ गई है. BLA चुनाव के दौरान बूथ स्तर पर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और BLA भी इस्तीफा दे सकते हैं. इससे गोवा में कांग्रेस के संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

क्या है BLA की भूमिका?

बूथ लेवल एजेंट (BLA) पार्टी की ओर से बूथ स्तर पर काम करने वाला प्रतिनिधि होता है. चुनाव के दौरान मतदाता सूची से जुड़े काम, बूथ की जानकारी और चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने में उसकी भूमिका रहती है. ऐसे में एक साथ बड़ी संख्या में BLA का इस्तीफा कांग्रेस के लिए संगठनात्मक स्तर पर चिंता का विषय माना जा रहा है.

मल्लिकार्जुन खरगे का पहला गोवा दौरा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे गोवा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं. इस संबंध में पहले राज्य पार्टी प्रमुख गिरीश चोडनकर ने PTI को बताया था कि कांग्रेस अगले साल की शुरुआत में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद यह पहली बार है जब खरगे गोवा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में, कांग्रेस के पास अभी विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ सहित तीन MLA हैं. कांग्रेस ने 2022 के गोवा चुनावों में 11 सीटें जीती थीं, लेकिन बाद में उसके 8 MLA सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए.