Nexon के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है Vinfast की ये EV, आ रही भारत

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब कंपनियां सिर्फ महंगी प्रीमियम EV ही नहीं बल्कि किफायती और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कारों पर भी फोकस कर रही हैं. इसी कड़ी में वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी VinFast अपनी नई VF5 को भारतीय बाजार के लिए तैयार कर रही है. इस इलेक्ट्रिक SUV को हाल ही में भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.

विनफास्ट की यह गाड़ी एक सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV होगी और माना जा रहा है कि कंपनी इसे करीब 12 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत के साथ बाजार में उतार सकती है. लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला Tata Nexon EV, MG Windsor EV, Tata Punch EV और Mahindra XUV 3XO EV जैसी गाड़ियों से हो सकता है.

क्यों खास है VinFast VF5?

VinFast भारत में पहले से VF6, VF7 और VF MPV 7 जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच रही है. अब कंपनी अपनी EV रेंज में एक ज्यादा किफायती और कॉम्पैक्ट मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रही है. VF5 का आकार छोटा होने के साथ-साथ इसे SUV जैसा मजबूत और मस्कुलर डिजाइन दिया गया है.

कंपनी की कोशिश इस मॉडल के जरिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने की हो सकती है, खासकर उन लोगों तक जो करीब 10-15 लाख रुपये के बजट में इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं.

भारत में टेस्टिंग के दौरान नजर आई VF5 का डिजाइन ग्लोबल मॉडल से कुछ अलग और ज्यादा अपडेटेड दिखाई देता है. इसके फ्रंट में अपराइट क्लैमशेल बोनट दिया गया है, जिससे SUV का फ्रंट हिस्सा ज्यादा ऊंचा और मजबूत नजर आता है. इसमें स्लिम स्प्लिट हेडलैंप लगाए गए हैं, जिन्हें नीचे की तरफ पोजीशन किया गया है.

पीछे की तरफ भी इसे मॉडर्न लुक देने की कोशिश की गई है. इसमें रैक्ड विंडस्क्रीन, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और स्पॉइलर पर लगा स्टॉप लैंप मिलने की संभावना है. कुल मिलाकर VF5 का डिजाइन कॉम्पैक्ट होने के बावजूद इसे एक मस्कुलर और मॉडर्न SUV जैसा लुक देता है.

इंटीरियर रहेगा सिंपल और मॉडर्न

VF5 के केबिन को ज्यादा जटिल बनाने के बजाय मिनिमलिस्टिक डिजाइन देने की कोशिश की गई है. भारत में टेस्टिंग के दौरान दिखी कार में ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम नजर आई है. इसके अलावा इसमें टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर कप होल्डर्स भी देखे गए हैं.

इसका सबसे खास हिस्सा इसका इंफोटेनमेंट सेटअप है. रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह बड़ा फ्लोटिंग टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है. इसी स्क्रीन पर कार से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां मिलने की उम्मीद है.

इसके अलावा कार में कम्फर्ट, कन्वीनियंस और सेफ्टी से जुड़े कई फीचर्स मिलने की संभावना है, हालांकि भारत-स्पेक मॉडल के सभी फीचर्स की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

दो बैटरी पैक का ऑप्शन

VinFast VF5 ग्लोबल मार्केट में दो अलग-अलग बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध है. इनमें पहला 29.6 kWh और दूसरा 37.23 kWh बैटरी पैक है. छोटी बैटरी वाले वर्जन में करीब 95 हॉर्सपावर की पावर मिलती है, जबकि बड़े बैटरी पैक वाले वर्जन में पावर करीब 136 हॉर्सपावर तक पहुंचती है.

भारत में कंपनी इनमें से कौन सा बैटरी पैक इस्तेमाल करेगी, यह अभी साफ नहीं है. यही वजह है कि भारत में लॉन्च होने वाली VF5 की फाइनल रेंज और पावर की जानकारी का इंतजार करना होगा.

326 KM तक की रेंज

ग्लोबल मॉडल के आंकड़ों के मुताबिक VF5 का 29.6 kWh बैटरी वाला वर्जन करीब 268 किलोमीटर तक की रेंज देता है. वहीं 37.23 kWh बैटरी वाला वर्जन करीब 326 किलोमीटर तक चल सकता है. हालांकि, ये आंकड़े ग्लोबल मॉडल से जुड़े हैं और भारत में आने वाले मॉडल की रेंज अलग हो सकती है.

अगर भारत में कंपनी बड़े बैटरी पैक वाला मॉडल लाती है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ऊपर रहती है, तो यह शहर में रोजाना इस्तेमाल के साथ-साथ कभी-कभार लंबी यात्रा के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है.

कितनी हो सकती है कीमत?

भारत में VinFast VF5 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 12 लाख रुपये होने की उम्मीद जताई गई है. हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक कीमत घोषित नहीं की है. इसलिए 12 लाख रुपये को फिलहाल संभावित कीमत के तौर पर ही देखना चाहिए.

अगर कंपनी इस कीमत के आसपास VF5 को लॉन्च करती है, तो यह भारतीय बाजार में एक दिलचस्प विकल्प बन सकती है. खासकर ऐसे ग्राहकों के लिए जो पेट्रोल SUV के बजाय इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बजट नहीं बढ़ाना चाहते.

इन इलेक्ट्रिक कारों से होगा मुकाबला

लॉन्च के बाद VinFast VF5 का मुकाबला भारतीय बाजार में पहले से मौजूद कई इलेक्ट्रिक कारों से होगा. इनमें MG Windsor EV, Tata Nexon EV, Tata Punch EV और Mahindra XUV 3XO EV प्रमुख नाम हैं.

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