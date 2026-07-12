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हिंदी न्यूज़ऑटोस्टाइल के चक्कर में न कर बैठें बड़ी गलती, टायर साइज बदलने से पहले पढ़ें ये खबर

स्टाइल के चक्कर में न कर बैठें बड़ी गलती, टायर साइज बदलने से पहले पढ़ें ये खबर

Tire Size Mileage Impact: क्या टायर का साइज बदलने से कार का माइलेज कम हो जाता है? जानिए 16, 17 और 18 इंच के टायरों का गणित, फायदे-नुकसान और अपनी गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट टायर चुनने का सही तरीका.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 04:51 PM (IST)
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Tire Size Mileage Impact: भारत में आजकल नई गाड़ी को तुरंत मॉडिफाई कराने का ट्रेंड चल गया है. कई लोगों की देखा गया है कि, शोरूम से गाड़ी निकालते ही मॉडिफाई कराने पहुंच जाते हैं. जबकि अभी बड़े साइज के अलॉय व्हील और चौड़े टायर लगाने का फैशन तेजी से बढ़ रहा है.

हालांकि, बहुत कम ही लोग जानतें हैं कि, गाड़ी में बड़े टायर लगाने से उसके माइलेज पर भी असर पड़ता है. जिसके चलते आज हम इस खबर में बात करेंगे कि टायर का साइज बदलने से माइलेज पर क्या असर पड़ता है और आपकी कार के लिए कौन सा साइज सबसे बेस्ट रहेगा.

क्यों घट जाता है गाड़ी का माइलेज?

बता दें कि, जो टायर आपकी कार में कंपनी से मिलता है और उसके बदले आप बड़ा या चौड़ा टायर जैसे की 16 इंच से सीधे 18 इंच लगवाते हैं. तो टायर का वजन और सड़क के साथ उसका संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है. इसके कारण रोलिंग रेजिस्टेंस यानी घर्षण ज्यादा पैदा होता है और इंजन को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है. 

जिसके चलते इंजन ज्यादा ईंधन पीने लगता है और आपकी कार का माइलेज सीधे 10% से 15% तक कम हो जाता है. इसलिए अगर आप चाहते हैं की आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज दे तो बड़े टायर लगवाने से बचें.

यह भी पढ़ें: क्या E20 फ्यूल से इंजन में लग सकता है जंग, जानें इस बात में कितनी सच्चाई?

राइडिंग कंफर्ट और सस्पेंशन पर पड़ता है सीधा असर

मार्केट में 16, 17 और 18 इंच के टायरों की खूब डिमांड है और इनके बीच सिर्फ लुक का अंतर नहीं होता. बल्कि इनके काम करने का तरीका भी अलग होता है. 16 इंच के टायर में रबर की मोटाई ज्यादा होती है. जो गड्ढों के झटकों को आसानी से सोख लेती है और आपको आरामदायक राइड मिलती है. 

वहीं 18 इंच के बड़े व्हील्स के साथ टायर की साइडवॉल बहुत पतली हो जाती है. इससे हाई-स्पीड में गाड़ी की हैंडलिंग और कॉर्नरिंग तो बहुत शानदार हो जाती है. लेकिन सड़क के छोटे-से-छोटे गड्ढे का झटका सीधे केबिन के अंदर महसूस होता है और गाड़ी के सस्पेंशन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है.

आपके लिए कौन-सा साइज है बेस्ट?

आपको बता दें कि, अगर आप अपनी गाड़ी के टायरों को अपग्रेड करना ही चाहते हैं तो हमेशा बीच का रास्ता चुनें. अगर आपकी कार के बेस वेरिएंट में 16 इंच का टायर आता है तो आप उसके टॉप वेरिएंट वाले 17 इंच के साइज पर शिफ्ट हो सकते हैं. 17 इंच का टायर आपको बेहतरीन लुक भी देगा और आपकी गाड़ी के माइलेज व कंफर्ट में भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आने देगा. 

बता दें कि, किसी भी गाड़ी के टायर का साइज बदलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि टायर का कुल व्यास कंपनी के स्टैंडर्ड साइज से 2% से 3% से ज्यादा नहीं बदलना चाहिए वरना गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 12 Jul 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Tire Size Mileage Impact 16 Vs 18 Inch Tires Car Tyre Upsize Guide Rolling Resistance Fuel Economy
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