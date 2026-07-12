स्टाइल के चक्कर में न कर बैठें बड़ी गलती, टायर साइज बदलने से पहले पढ़ें ये खबर

Tire Size Mileage Impact: भारत में आजकल नई गाड़ी को तुरंत मॉडिफाई कराने का ट्रेंड चल गया है. कई लोगों की देखा गया है कि, शोरूम से गाड़ी निकालते ही मॉडिफाई कराने पहुंच जाते हैं. जबकि अभी बड़े साइज के अलॉय व्हील और चौड़े टायर लगाने का फैशन तेजी से बढ़ रहा है.

हालांकि, बहुत कम ही लोग जानतें हैं कि, गाड़ी में बड़े टायर लगाने से उसके माइलेज पर भी असर पड़ता है. जिसके चलते आज हम इस खबर में बात करेंगे कि टायर का साइज बदलने से माइलेज पर क्या असर पड़ता है और आपकी कार के लिए कौन सा साइज सबसे बेस्ट रहेगा.

क्यों घट जाता है गाड़ी का माइलेज?

बता दें कि, जो टायर आपकी कार में कंपनी से मिलता है और उसके बदले आप बड़ा या चौड़ा टायर जैसे की 16 इंच से सीधे 18 इंच लगवाते हैं. तो टायर का वजन और सड़क के साथ उसका संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है. इसके कारण रोलिंग रेजिस्टेंस यानी घर्षण ज्यादा पैदा होता है और इंजन को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है.

जिसके चलते इंजन ज्यादा ईंधन पीने लगता है और आपकी कार का माइलेज सीधे 10% से 15% तक कम हो जाता है. इसलिए अगर आप चाहते हैं की आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज दे तो बड़े टायर लगवाने से बचें.

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राइडिंग कंफर्ट और सस्पेंशन पर पड़ता है सीधा असर

मार्केट में 16, 17 और 18 इंच के टायरों की खूब डिमांड है और इनके बीच सिर्फ लुक का अंतर नहीं होता. बल्कि इनके काम करने का तरीका भी अलग होता है. 16 इंच के टायर में रबर की मोटाई ज्यादा होती है. जो गड्ढों के झटकों को आसानी से सोख लेती है और आपको आरामदायक राइड मिलती है.

वहीं 18 इंच के बड़े व्हील्स के साथ टायर की साइडवॉल बहुत पतली हो जाती है. इससे हाई-स्पीड में गाड़ी की हैंडलिंग और कॉर्नरिंग तो बहुत शानदार हो जाती है. लेकिन सड़क के छोटे-से-छोटे गड्ढे का झटका सीधे केबिन के अंदर महसूस होता है और गाड़ी के सस्पेंशन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है.

आपके लिए कौन-सा साइज है बेस्ट?

आपको बता दें कि, अगर आप अपनी गाड़ी के टायरों को अपग्रेड करना ही चाहते हैं तो हमेशा बीच का रास्ता चुनें. अगर आपकी कार के बेस वेरिएंट में 16 इंच का टायर आता है तो आप उसके टॉप वेरिएंट वाले 17 इंच के साइज पर शिफ्ट हो सकते हैं. 17 इंच का टायर आपको बेहतरीन लुक भी देगा और आपकी गाड़ी के माइलेज व कंफर्ट में भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आने देगा.

बता दें कि, किसी भी गाड़ी के टायर का साइज बदलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि टायर का कुल व्यास कंपनी के स्टैंडर्ड साइज से 2% से 3% से ज्यादा नहीं बदलना चाहिए वरना गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो सकती है.

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