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Monsoon Bike Care: क्या आपकी बाइक मानसून के लिए तैयार है? बारिश शुरू होने से पहले जरूर निपटा लें ये काम
एक तरफ बारिश गर्मियों से राहत देती है वहीं वाहन चालकों के लिए कई समस्याएं लेकर भी आती है. गली, सड़कें, पानी भरने की वजह, कम विजिबिलिटी और बढ़ती हुई नमी बाइक की परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालते हैं.
Monsoon Bike Care: देश के कई हिस्सों में बारिश लगभग शुरू हो चुकी है. आमतौर पर जहां एक तरफ बारिश गर्मियों से राहत देती है, वहीं वाहन चालकों के लिए कई समस्याएं लेकर भी आती है. गली, सड़कें, कीचड़, पानी भरने की वजह, कम विजिबिलिटी और बढ़ती हुई नमी बाइक की परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालते हैं. ऐसे समय में ऑटो एक्सपर्ट्स बाइक की सही जांच और देखभाल करने की सलाह देते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 01:05 AM (IST)
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