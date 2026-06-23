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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोMonsoon Bike Care: क्या आपकी बाइक मानसून के लिए तैयार है? बारिश शुरू होने से पहले जरूर निपटा लें ये काम

Monsoon Bike Care: क्या आपकी बाइक मानसून के लिए तैयार है? बारिश शुरू होने से पहले जरूर निपटा लें ये काम

एक तरफ बारिश गर्मियों से राहत देती है वहीं वाहन चालकों के लिए कई समस्याएं लेकर भी आती है. गली, सड़कें, पानी भरने की वजह, कम विजिबिलिटी और बढ़ती हुई नमी बाइक की परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालते हैं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 23 Jun 2026 01:05 AM (IST)
एक तरफ बारिश गर्मियों से राहत देती है वहीं वाहन चालकों के लिए कई समस्याएं लेकर भी आती है. गली, सड़कें, पानी भरने की वजह, कम विजिबिलिटी और बढ़ती हुई नमी बाइक की परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालते हैं.

Monsoon Bike Care: देश के कई हिस्सों में बारिश लगभग शुरू हो चुकी है. आमतौर पर जहां एक तरफ बारिश गर्मियों से राहत देती है, वहीं वाहन चालकों के लिए कई समस्याएं लेकर भी आती है. गली, सड़कें, कीचड़, पानी भरने की वजह, कम विजिबिलिटी और बढ़ती हुई नमी बाइक की परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालते हैं. ऐसे समय में ऑटो एक्सपर्ट्स बाइक की सही जांच और देखभाल करने की सलाह देते हैं.

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इससे बीच रास्ते में बाइक बंद होने, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, ब्रेक फेल होने या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी जैसे समस्याओं से बचा जा सकता है. ऐसे में चलिए तो अब आपको बताते हैं की आपकी बाइक मानसून के लिए तैयार है या नहीं और बारिश शुरू होने से पहले इसके कौन से जरूरी काम निपटा लें.
इससे बीच रास्ते में बाइक बंद होने, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, ब्रेक फेल होने या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी जैसे समस्याओं से बचा जा सकता है. ऐसे में चलिए तो अब आपको बताते हैं की आपकी बाइक मानसून के लिए तैयार है या नहीं और बारिश शुरू होने से पहले इसके कौन से जरूरी काम निपटा लें.
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बारिश के मौसम में सड़क पर पकड़ बनाए रखने में टायर सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं. अगर टायर की ग्रिप कमजोर है या ट्रेड घिस चुके हैं तो फिसलने का खतरा रहता है. इसलिए मानसून शुरू होने से पहले टायर की ट्रेड डेप्थ, साइड वॉल और एयर प्रेशर की जांच करा लें. इसके साथ ही सिस्टम की भी पूरी जांच करानी चाहिए. ब्रेक पैड, डिस्क, ब्रेक शू और ब्रेक फ्लुइड की स्थिति सही होनी जरूरी है.
बारिश के मौसम में सड़क पर पकड़ बनाए रखने में टायर सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं. अगर टायर की ग्रिप कमजोर है या ट्रेड घिस चुके हैं तो फिसलने का खतरा रहता है. इसलिए मानसून शुरू होने से पहले टायर की ट्रेड डेप्थ, साइड वॉल और एयर प्रेशर की जांच करा लें. इसके साथ ही सिस्टम की भी पूरी जांच करानी चाहिए. ब्रेक पैड, डिस्क, ब्रेक शू और ब्रेक फ्लुइड की स्थिति सही होनी जरूरी है.
Published at : 23 Jun 2026 01:05 AM (IST)
Tags :
Monsoon Bike Care Bike Maintenance Tip In Monsoon Motor Cycle Monsoon Preparation

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