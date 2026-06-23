बारिश के मौसम में सड़क पर पकड़ बनाए रखने में टायर सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं. अगर टायर की ग्रिप कमजोर है या ट्रेड घिस चुके हैं तो फिसलने का खतरा रहता है. इसलिए मानसून शुरू होने से पहले टायर की ट्रेड डेप्थ, साइड वॉल और एयर प्रेशर की जांच करा लें. इसके साथ ही सिस्टम की भी पूरी जांच करानी चाहिए. ब्रेक पैड, डिस्क, ब्रेक शू और ब्रेक फ्लुइड की स्थिति सही होनी जरूरी है.