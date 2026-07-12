भारी बारिश में EV चलाने वाले हो जाएं सावधान, ये गलतियां कर सकती हैं बड़ा नुकसान

Monsoon EV Safety Tips: सालों पहले हमें सड़क पर बहुत कम ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने को मिलती थी. लेकिन अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां की डिमांड पहले से बहुत ज्यादा हो गई हैं. यह गाड़ियां बिल्कुल ही प्रदुषण नहीं करती हैं जिसके चलते सरकार भी इन गाड़ियों को ही बढ़ावा दे रही है. लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मानसून के समय थोड़ा सतर्कता के साथ चलानी चाहिए और कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए.

क्योंकि, बारिश के दिनों में की गई आपकी जरा सी लापरवाही पल भर में गाड़ी की महंगी बैटरी को फूंक सकती है और आपकी जेब पर अचानक लाखों का खर्चा आ सकता है. तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि मानसून में ईवी मालिकों को कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए.

भूलकर भी न करें यह काम

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, ज्यादातर आधुनिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और मोटर को IP67 रेटिंग मिलती है. जिसका मतलब होता है कि वे धूल और पानी से सुरक्षित हैं. लेकिन अगर सड़क पर बहुत ज्यादा पानी भरा है और आपको गहराई का अंदाजा नहीं है. तो वहां गाड़ी ले जाने का जोखिम बिल्कुल न लें.

अगर आपकी ईवी लंबे समय तक गहरे पानी में खड़ी या फंसी रह गई तो पानी धीरे-धीरे गाड़ी के सस्पेंशन, व्हील बेयरिंग और बेहद संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के अंदर घुस सकता है. जिससे गाड़ी का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम शॉर्ट-सर्किट का शिकार हो सकता है और इसे ठीक कराना बेहद खर्चीला सौदा होता है.

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गीले चार्जिंग पोर्ट से भी बचें

बता दें कि, बारिश के मौसम में अपनी इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर को चार्ज करते समय सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है. वैसे तो ईवी चार्जिंग कनेक्टर और पोर्ट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उनमें पानी न जाए. लेकिन समस्या तब आती है जब तेज हवाओं के साथ पोर्ट के अंदर नमी, पानी की बूंदें या कीचड़ जमा हो जाती है.

ऐसे में बिना चेक किए सीधे चार्जर प्लग इन करने की गलती बिल्कुल न करें. चार्ज करने से पहले पोर्ट को किसी साफ और सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें. इसके अलावा बारिश के दौरान कभी भी किसी लोकल या डैमेज्ड एक्सटेंशन कॉर्ड का इस्तेमाल न करें.

तुरंत चार्जिंग पर लगाने से बचें

अगर आप लंबे सफर से लौटें हैं तो तुरंत अपनी ईवी को चार्जिंग पर लगाने की आदत को बारिश के मौसम में बदल लें. जब आप गाड़ी चलाते हैं तो बैटरी पैक का तापमान काफी बढ़ जाता है और वह गर्म हो जाती है. बारिश के मौसम में हवा में पहले से ही बहुत ज्यादा उमस और नमी होती है.

अगर आप गर्म बैटरी को तुरंत चार्जिंग पर लगा देंगे तो थर्मल मैनेजमेंट पर बुरा असर पड़ सकता है और बैटरी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है. सही तरीका यह है कि गाड़ी को किसी कवर्ड और सूखी पार्किंग में खड़ी करें थोड़ी देर इंजन और बैटरी को ठंडा होने दें और उसके बाद ही चार्ज में लगाए.

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