JCB बुलडोजर खरीदकर होगी कमाई ही कमाई, फुल पेमेंट न देकर जानिए कितनी EMI पर खरीद सकते हैं?

आज के समय में JCB की मांग सड़क बनाने,बिल्डिंग प्रोजेक्ट, खेती-किसानी और कई दूसरे कामों में लगातार बढ़ रही है. ऐसे में कई लोग अपना खुद का JCB बुलडोजर खरीदकर कारोबार शुरू करना चाहते हैं. लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है.

ऐसे में ज्यादातर लोग इसे बैंक लोन और EMI के जरिए खरीदना पसंद करते हैं. अगर आप भी JCB बुलडोजर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इसके लिए कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी और हर महीने कितनी EMI भरनी पड़ सकती है?

दिल्ली में क्या है JCB 3DX की कीमत?

JCB की सबसे पॉपुलर मशीनों में JCB 3DX शामिल है. इसकी दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत करीब 35 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में टैक्स, रजिस्ट्रेशन और अन्य फीस जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 39 से 40 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. यही वजह है कि इतनी बड़ी रकम एक साथ खर्च करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. इसलिए बैंक और फाइनेंस कंपनियां इस मशीन पर लोन की सुविधा भी देती हैं.

अगर कोई शख्स 8 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करता है तो उसे करीब 31 लाख रुपये का लोन लेना पड़ सकता है. अगर बैंक 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 5 साल के लिए लोन मंजूर करता है तो हर महीने करीब 64 हजार रुपये की EMI चुकानी होगी. लोन की इस पूरी अवधि में मूल रकम के साथ ब्याज भी देना होगा.

यह EMI केवल एक अनुमान के तौर पर बताई गई है. ये कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे बैंक की ब्याज दर, डाउन पेमेंट की राशि, लोन की अवधि और ग्राहक का क्रेडिट स्कोर कैसा है? अगर आप ज्यादा डाउन पेमेंट करते हैं या कम अवधि के लिए लोन लेते हैं तो कुल ब्याज कम हो सकता है.

कितना दमदार है JCB 3DX का इंजन?

JCB 3DX सिर्फ खुदाई करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि यह कई तरह के काम एक साथ कर सकती है. इसके आगे की तरफ लोडर बकेट और पीछे की तरफ बैकहो अटैचमेंट दिया जाता है. इसकी मदद से मिट्टी की खुदाई, मलबा हटाना, ट्रेंच बनाना, निर्माण सामग्री उठाना और सड़क निर्माण जैसे कई काम आसानी से किए जा सकते हैं. यही वजह है कि यह मशीन सरकारी और निजी दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स में काफी इस्तेमाल होती है.

इंजन की बात करें तो JCB 3DX में दमदार डीजल इंजन मिलता है जो भारी काम के दौरान भी अच्छा प्रदर्शन करता है. मशीन की हाइड्रोलिक कैपेसिटी मजबूत है, जिससे खुदाई और लोडिंग का काम तेजी से पूरा किया जा सकता है. इसके साथ ही इसका केबिन इस तरह डिजाइन किया गया है कि लंबे समय तक काम करने के दौरान ऑपरेटर को ज्यादा थकान महसूस न हो.

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