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Special Discount for New Car Purchase: कार खरीदने जाने से पहले जान लें अपने ये पांच अधिकार, इन लोगों को प्राइस में मिलती है खास छूट
Special Discount for New Car Purchase: नई कार खरीदने से पहले उन खास छूट और ऑफर्स के बारे में जान लें, जिनका फायदा दिव्यांग, सेना के जवान, कर्मचारी और आम खरीदार भी उठा सकते हैं.
अपने घर के लिए नई कार हर किसी का सपना होता है, घर में नई कार आने से हर किसी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। लेकिन ये खुशी आपकी दोगुनी हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि कुछ लोगों को कार खरीदते वक्त प्राइस में छूट मिलती है, ऐसे में ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कहीं उस सूची में आपका भी नाम आ जाए, यानी आपको भी कार खरीदते वक्त प्राइस में छूट मिले.
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Published at : 26 Jun 2026 08:57 AM (IST)
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