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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोSpecial Discount for New Car Purchase: कार खरीदने जाने से पहले जान लें अपने ये पांच अधिकार, इन लोगों को प्राइस में मिलती है खास छूट

Special Discount for New Car Purchase: कार खरीदने जाने से पहले जान लें अपने ये पांच अधिकार, इन लोगों को प्राइस में मिलती है खास छूट

Special Discount for New Car Purchase: नई कार खरीदने से पहले उन खास छूट और ऑफर्स के बारे में जान लें, जिनका फायदा दिव्यांग, सेना के जवान, कर्मचारी और आम खरीदार भी उठा सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Jun 2026 08:57 AM (IST)
Special Discount for New Car Purchase: नई कार खरीदने से पहले उन खास छूट और ऑफर्स के बारे में जान लें, जिनका फायदा दिव्यांग, सेना के जवान, कर्मचारी और आम खरीदार भी उठा सकते हैं.

अपने घर के लिए नई कार हर किसी का सपना होता है, घर में नई कार आने से हर किसी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। लेकिन ये खुशी आपकी दोगुनी हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि कुछ लोगों को कार खरीदते वक्त प्राइस में छूट मिलती है, ऐसे में ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कहीं उस सूची में आपका भी नाम आ जाए, यानी आपको भी कार खरीदते वक्त प्राइस में छूट मिले.

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यह छूट कभी टैक्स में मिलती है, कभी GST में और कभी-कभार सीधी छूट के तौर पर भी मिलती है। जिससे लोगों के हजारों रुपए तक बच जाते हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, और वो बिना छूट लिए पूरी कीमत चुका देते हैं.
यह छूट कभी टैक्स में मिलती है, कभी GST में और कभी-कभार सीधी छूट के तौर पर भी मिलती है। जिससे लोगों के हजारों रुपए तक बच जाते हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, और वो बिना छूट लिए पूरी कीमत चुका देते हैं.
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इस छूट की पहली सूची में आते हैं दिव्यांग लोग. सरकार ने दिव्यांगों के लिए कार खरीदने पर खास छूट का नियम बनाया है. जिसमें इनको कार खरीदने पर 18 प्रतिशत GST से छूट मिलती है, साथ ही उन्हें टैक्स और बीमा पर भी 50 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है. और सड़क पर लगने वाले टोल टैक्स में तो पूरी 100 प्रतिशत छूट मिलती है. इस छूट को पाने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ सरकार से एक खास GST छूट का प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ता है, उसके बाद ही कार खरीदते समय यह छूट मिल पाती है.
इस छूट की पहली सूची में आते हैं दिव्यांग लोग. सरकार ने दिव्यांगों के लिए कार खरीदने पर खास छूट का नियम बनाया है. जिसमें इनको कार खरीदने पर 18 प्रतिशत GST से छूट मिलती है, साथ ही उन्हें टैक्स और बीमा पर भी 50 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है. और सड़क पर लगने वाले टोल टैक्स में तो पूरी 100 प्रतिशत छूट मिलती है. इस छूट को पाने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ सरकार से एक खास GST छूट का प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ता है, उसके बाद ही कार खरीदते समय यह छूट मिल पाती है.
Published at : 26 Jun 2026 08:57 AM (IST)
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