इस छूट की पहली सूची में आते हैं दिव्यांग लोग. सरकार ने दिव्यांगों के लिए कार खरीदने पर खास छूट का नियम बनाया है. जिसमें इनको कार खरीदने पर 18 प्रतिशत GST से छूट मिलती है, साथ ही उन्हें टैक्स और बीमा पर भी 50 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है. और सड़क पर लगने वाले टोल टैक्स में तो पूरी 100 प्रतिशत छूट मिलती है. इस छूट को पाने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ सरकार से एक खास GST छूट का प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ता है, उसके बाद ही कार खरीदते समय यह छूट मिल पाती है.