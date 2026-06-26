हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोOff Roading SUV: थार, जिमनी या फिर गुरखा, रेगिस्तान में गर्दा उड़ाने के लिए कौन-सी कार रहेगी बेस्ट?

Off Roading SUV: थार, जिमनी या फिर गुरखा, रेगिस्तान में गर्दा उड़ाने के लिए कौन-सी कार रहेगी बेस्ट?

ऑफ रोडर खरीदने से पहले कीमत सबसे जरूरी फैक्टर होती है. थार महिंद्रा की शुरुआती की कीमत करीब 11.25 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं मारुति जिमनी का बेस मॉडल 12.75 लाख रुपये में मिल जाता है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 Jun 2026 10:07 AM (IST)
ऑफ रोडर खरीदने से पहले कीमत सबसे जरूरी फैक्टर होती है. थार महिंद्रा की शुरुआती की कीमत करीब 11.25 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं मारुति जिमनी का बेस मॉडल 12.75 लाख रुपये में मिल जाता है.

Off Roading SUV: भारत में ऑफ रोडिंग का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. कई लोग पहाड़ों पर ऑफ रोडिंग करने जाते हैं, तो कई लोग रेगिस्तानी इलाकों को ऑफ रोडिंग के लिए चुनते हैं. हालांकि ऑफ रोडिंग के लिए सबसे जरूरी गाड़ी को माना जाता है. वहीं ऑफ रोडिंग सेगमेंट में महिंद्रा थार, फोर्स गुरखा और मारुति सुजुकी जिमनी ऐसे नाम है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं. ये तीनों ही गाड़ियां 4x4 तकनीक के साथ आती है. लेकिन इनकी कीमत, इंजन, फीचर्स और ऑफ रोडिंग क्षमता एक दूसरे से काफी अलग होती है.  ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रेगिस्तान में गर्दा उड़ाने के लिए थार, जिमनी या फिर गोरखा कौन सी कार बेस्ट रहेगी.

1/8
ऑफ रोडर खरीदने से पहले कीमत सबसे जरूरी फैक्टर होती है. थार महिंद्रा की शुरुआती की कीमत करीब 11.25 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं मारुति जिमनी का बेस मॉडल 12.75 लाख रुपये में मिल जाता है तो दूसरी तरफ गुरखा की शुरुआत करीब 15 लाख से ज्यादा रुपये से शुरू होती है. जिससे यह तीनों गाड़ियों में सबसे महंगी एंट्री लेवल ऑफ रोडर बन जाती है.
ऑफ रोडर खरीदने से पहले कीमत सबसे जरूरी फैक्टर होती है. थार महिंद्रा की शुरुआती की कीमत करीब 11.25 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं मारुति जिमनी का बेस मॉडल 12.75 लाख रुपये में मिल जाता है तो दूसरी तरफ गुरखा की शुरुआत करीब 15 लाख से ज्यादा रुपये से शुरू होती है. जिससे यह तीनों गाड़ियों में सबसे महंगी एंट्री लेवल ऑफ रोडर बन जाती है.
2/8
महिंद्रा थार में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 117 हॉर्स पावर की ताकत और 300 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन खासतौर पर ऑफ रोड ट्रैक और पहाड़ी रास्तों पर स्मूद ड्राइविंग के लिए जाना जाता है. मारुति जिमनी में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 103 हॉर्स पावर और 134 एनएम टार्क जनरेट करता है. इसका इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह स्मूद ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देता है.
महिंद्रा थार में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 117 हॉर्स पावर की ताकत और 300 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन खासतौर पर ऑफ रोड ट्रैक और पहाड़ी रास्तों पर स्मूद ड्राइविंग के लिए जाना जाता है. मारुति जिमनी में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 103 हॉर्स पावर और 134 एनएम टार्क जनरेट करता है. इसका इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह स्मूद ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देता है.
Published at : 26 Jun 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Maruti Jimny Mahindra Thar Force Gurkha Off Roading SUV Best Cars For Off Roading

ऑटो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
रात के इस 1 घंटे में सबसे ज्यादा होते हैं हादसे, रोड सेफ्टी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
रात के इस 1 घंटे में सबसे ज्यादा होते हैं हादसे, रोड सेफ्टी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
ऑटो
चार्जिंग नहीं ये एक चीज बन रही EV मालिकों की सबसे बड़ी टेंशन, खरीदने से पहले जरूर जान लें
चार्जिंग नहीं ये एक चीज बन रही EV मालिकों की सबसे बड़ी टेंशन, खरीदने से पहले जरूर जान लें
ऑटो
सिग्नल पर बार-बार कार को न्यूट्रल करना पड़ सकता है भारी, ज्यादातर ड्राइवर नहीं जानते इसका सच
सिग्नल पर बार-बार कार को न्यूट्रल करना पड़ सकता है भारी, ज्यादातर ड्राइवर नहीं जानते इसका सच
ऑटो
एक्सप्रेसवे पर पंक्चर हुई गाड़ी तो अब घंटों नहीं करना पड़ेगा इंतजार, NHAI ने किया बड़ा इंतजाम
एक्सप्रेसवे पर पंक्चर हुई गाड़ी तो अब घंटों नहीं करना पड़ेगा इंतजार, NHAI ने किया बड़ा इंतजाम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एके जैन
एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
Opinion: लखनऊ आग की घटना ने जब सीएम योगी को अंदर तक झकझोर दिया, संवेदनशील नेतृत्व का मानवीय स्पर्श
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Population: 2075 में इस्लाम होगा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी? नई रिसर्च के आंकड़ों ने चौंकाया
2075 में इस्लाम होगा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी? नई रिसर्च के आंकड़ों ने चौंकाया
झारखंड
झारखंड: रामगढ़ में ट्रक और यात्री वाहन की जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत नाजुक
झारखंड: रामगढ़ में ट्रक और यात्री वाहन की जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत नाजुक
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
स्पोर्ट्स
Vaibhav Sooryavanshi: ये लड़का तबाही मचाने आया है…वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू से पहले ऐलान, सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी
Vaibhav Sooryavanshi: ये लड़का तबाही मचाने आया है…वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू से पहले ऐलान, सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी
बॉलीवुड
भरत तख्तानी से तलाक के बाद अब ईशा देओल को जिंदगी में प्यार की कमी हो रही महसूस, बोलीं- 'मेरे बॉयफ्रेंड्स थे....'
तलाक के बाद ईशा देओल को जिंदगी में प्यार की कमी हो रही महसूस, बोलीं- 'मैं बहुत रोमांटिक हूं'
विश्व
Donald Trump Popularity: भारत में कितने लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने चौंकाया, आंकड़े देख सिर पीट लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
भारत में कितने लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने चौंकाया, आंकड़े देख सिर पीट लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज मिला-जुला रहेगा मौसम, आगरा-वाराणसी में बारिश तो लखनऊ समेत 38 जिलों में लू का अलर्ट
यूपी में आज मिला-जुला रहेगा मौसम, आगरा-वाराणसी में बारिश तो लखनऊ समेत 38 जिलों में लू का अलर्ट
शिक्षा
घर की चौखट से ग्लोबल करियर तक, बेटियों के सपनों को नई उड़ान देगा ये सब्जेक्ट  
घर की चौखट से ग्लोबल करियर तक, बेटियों के सपनों को नई उड़ान देगा ये सब्जेक्ट  
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget