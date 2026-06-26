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Off Roading SUV: थार, जिमनी या फिर गुरखा, रेगिस्तान में गर्दा उड़ाने के लिए कौन-सी कार रहेगी बेस्ट?
ऑफ रोडर खरीदने से पहले कीमत सबसे जरूरी फैक्टर होती है. थार महिंद्रा की शुरुआती की कीमत करीब 11.25 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं मारुति जिमनी का बेस मॉडल 12.75 लाख रुपये में मिल जाता है.
Off Roading SUV: भारत में ऑफ रोडिंग का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. कई लोग पहाड़ों पर ऑफ रोडिंग करने जाते हैं, तो कई लोग रेगिस्तानी इलाकों को ऑफ रोडिंग के लिए चुनते हैं. हालांकि ऑफ रोडिंग के लिए सबसे जरूरी गाड़ी को माना जाता है. वहीं ऑफ रोडिंग सेगमेंट में महिंद्रा थार, फोर्स गुरखा और मारुति सुजुकी जिमनी ऐसे नाम है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं. ये तीनों ही गाड़ियां 4x4 तकनीक के साथ आती है. लेकिन इनकी कीमत, इंजन, फीचर्स और ऑफ रोडिंग क्षमता एक दूसरे से काफी अलग होती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रेगिस्तान में गर्दा उड़ाने के लिए थार, जिमनी या फिर गोरखा कौन सी कार बेस्ट रहेगी.
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Published at : 26 Jun 2026 10:07 AM (IST)
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