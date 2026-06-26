महिंद्रा थार में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 117 हॉर्स पावर की ताकत और 300 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन खासतौर पर ऑफ रोड ट्रैक और पहाड़ी रास्तों पर स्मूद ड्राइविंग के लिए जाना जाता है. मारुति जिमनी में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 103 हॉर्स पावर और 134 एनएम टार्क जनरेट करता है. इसका इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह स्मूद ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देता है.