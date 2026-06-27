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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Driving Tips: कार का ब्रेक फेल हो जाए तो कैसे बचाएं जान, ये टिप्स आएंगे बहुत काम?

Car Driving Tips: कार का ब्रेक फेल हो जाए तो कैसे बचाएं जान, ये टिप्स आएंगे बहुत काम?

Car Driving Tips: ऐसे समय में कई लोग घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिनसे हादसे का खतरा और बढ़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय सही तरीके से काम लिया जाए.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 27 Jun 2026 03:15 AM (IST)
Car Driving Tips: ऐसे समय में कई लोग घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिनसे हादसे का खतरा और बढ़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय सही तरीके से काम लिया जाए.

सड़क पर गाड़ी चलाते समय अगर अचानक कार के ब्रेक काम करना बंद कर दें, तो किसी भी ड्राइवर के लिए यह बेहद तनाव और खतरनाक स्थिति हो सकती है. ऐसे समय में कई लोग घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिनसे हादसे का खतरा और बढ़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय सही तरीके से काम लिया जाए. अगर कार के ब्रेक फेल हो जाएं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है और खुद के साथ-साथ गाड़ी में बैठे अन्य लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है. तो आइए जानते हैं कि कार का ब्रेक फेल हो जाए तो कैसे जान बचाएं जान और कौन से टिप्स बहुत काम आएंगे.

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अगर चलते-चलते कार के ब्रेक काम करना बंद कर दें, तो सबसे पहले खुद को शांत रखने की कोशिश करें. घबराहट में लिया गया फैसला स्थिति को और गंभीर बना सकता है. इसलिए संयम बनाए रखें और सोच-समझकर अगला कदम उठाएं.
अगर चलते-चलते कार के ब्रेक काम करना बंद कर दें, तो सबसे पहले खुद को शांत रखने की कोशिश करें. घबराहट में लिया गया फैसला स्थिति को और गंभीर बना सकता है. इसलिए संयम बनाए रखें और सोच-समझकर अगला कदम उठाएं.
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ब्रेक फेल होने की स्थिति में सबसे पहले कार की हैजर्ड वार्निंग लाइट ऑन कर दें. इससे सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों को पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई समस्या है. इससे वे सतर्क हो जाएंगे और दुर्घटना का खतरा कम हो सकता है.
ब्रेक फेल होने की स्थिति में सबसे पहले कार की हैजर्ड वार्निंग लाइट ऑन कर दें. इससे सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों को पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई समस्या है. इससे वे सतर्क हो जाएंगे और दुर्घटना का खतरा कम हो सकता है.
Published at : 27 Jun 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
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