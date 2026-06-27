ब्रेक फेल होने की स्थिति में सबसे पहले कार की हैजर्ड वार्निंग लाइट ऑन कर दें. इससे सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों को पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई समस्या है. इससे वे सतर्क हो जाएंगे और दुर्घटना का खतरा कम हो सकता है.