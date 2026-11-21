बता दें कि भारतीय बाजार के लिहाज से यह खबर बेहद खास है. क्योंकि कंपनी के पास अभी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं है. साल 2027 में यह एसयूवी भारत में भी दस्तक दे सकती है. लेकिन इंडिया में इस गाड़ी को नए नाम और लोकल लेवल पर तैयार MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर उतारा जाएगा.