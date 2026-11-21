Volkswagen Tengo SUV: पहली झलक में ही छा गई Volkswagen की नई SUV, देख भूल जाएंगे बाकी गाड़ियां
जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी Volkswagen Tengo से पर्दा उठा दिया है. जानिए इस नई SUV के डिजाइन, 10.1-इंच टचस्क्रीन, इंजन और भारत में लॉन्च की पूरी डिटेल.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 21 Nov 2026 01:56 PM (IST)
Volkswagen Tengo SUV: फॉक्सवैगन ने वर्ल्ड मार्केट में अपनी नई सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी फॉक्सवैगन टेंगो से पर्दा उठा दिया है. दक्षिण अफ्रीका में पेश की गई इस शानदार गाड़ी का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और इसकी पहली झलक ने ही ऑटोमोबाइल लवर्स को अपना दीवाना बना लिया है.
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बात करें डिजाइन की तो टेंगो का लुक ब्राजील में बिकने वाली फॉक्सवैगन टेरा से काफी इंस्पायर है. लेकिन इसे राइट-हैंड-ड्राइव बाजारों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है. जबकि इसके फ्रंट में स्लीक LED हेडलैंप्स, मस्कुलर बंपर, बोल्ड ग्रिल और ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस इसे बेहद आक्रामक और प्रीमियम रोड प्रेजेंस देता है.
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वहीं इंटीरियर और फीचर्स के मामले में भी यह कॉम्पैक्ट SUV किसी महंगी गाड़ी से कम नहीं है. क्योंकि इसके केबिन में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो व एप्पल कारप्ले और 25W का फास्ट वायरलेस फोन चार्जर जैसी आधुनिक सुविधाएं देखने को मिलती हैं.
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जबकि इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके भारतीय मॉडल में 1.0-लीटर का तीन-सिलेंडर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की पूरी उम्मीद है. यह दमदार इंजन 114 bhp की पावर और 178 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया जाएगा.
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बता दें कि भारतीय बाजार के लिहाज से यह खबर बेहद खास है. क्योंकि कंपनी के पास अभी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं है. साल 2027 में यह एसयूवी भारत में भी दस्तक दे सकती है. लेकिन इंडिया में इस गाड़ी को नए नाम और लोकल लेवल पर तैयार MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर उतारा जाएगा.
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जबकि कंपनी ने इस कार को बेहद कठिन परिस्थितियों में 26 लाख किलोमीटर से ज्यादा चलाकर टेस्ट किया है. ताकि खराब रास्तों पर भी इसकी मजबूती बनी रहे. भारत में लॉन्च होने के बाद इसका लोकलाइजेशन स्तर करीब 95 प्रतिशत तक रखा जाएगा. जिससे इसकी कीमत काफी कम रहने की उम्मीद है.
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वहीं सेफ्टी के मामले में भी फॉक्सवैगन की गाड़ियां हमेशा से अपनी मजबूत जर्मन बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं. नई कॉम्पैक्ट SUV में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग कैमरा जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलने की पूरी उम्मीद है.
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भारतीय सड़कों पर उतरने के बाद इस नई SUV का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और स्कोडा कायलाक जैसी गाड़ियों से होगा. अपने क्लासी लुक और दमदार इंजन के दम पर यह इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की मुश्किलें बढ़ा सकती है.
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अगर आप भी एक मजबूत, स्टाइलिश और भरोसेमंद जर्मन कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने का इंतजार कर रहे हैं. तो थोड़ा सब्र करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. साल 2027 में इसके भारतीय लॉन्च और कीमत से जुड़ी आधिकारिक घोषणाओं पर अपनी नजर जरूर बनाए रखें.