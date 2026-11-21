Dubai Police BMW M 1000 RR: जब भी बेहद ही लग्जरी और दमदार गाड़ियों की बात आती है तो दुबई का नाम सबसे पहले आता है. जबकि दुबई पुलिस में बहुत पहले से ही लग्जरी गाड़ियों का चलन रहा है. इस बीच खबर आ रही है कि दुबई पुलिस ने आधिकारिक तौर पर अपने लग्जरी पेट्रोल बेड़े में पहली सुपरबाइक BMW M 1000 RR को शामिल कर लिया है.

क्योंकि दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित वर्ल्ड पुलिस समिट के दौरान BMW के आधिकारिक आयातक AGMC की साझेदारी में इस बाइक से पर्दा उठाया गया. पुलिस के इस्तेमाल के मुताबिक खास सफेद और हरे रंग की लिवरी में तैयार की गई यह सुपरबाइक अब दुबई के प्रमुख पर्यटन स्थलों और मशहूर लैंडमार्क पर गश्त करती नजर आएगी. तो चलिए जानते हैं इस तूफानी सुपरबाइक की खासियतों के बारे में.

314 kmph की है टॉप स्पीड

बता दें कि BMW M 1000 RR में 999cc का लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर सिलेंडर इंजन दिया गया है. जो ShiftCam तकनीक के साथ 14,500 rpm पर 218 hp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

वहीं महज 194 किलोग्राम वजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स की बदौलत यह सुपरबाइक सिर्फ 3.1 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है. जबकि इसकी अधिकतम स्पीड 314 किलोमीटर प्रति घंटा है.

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दुबई पुलिस के हिसाब से तैयार किया गया

वहीं दुबई पुलिस की पहचान के अनुरूप इस बाइक के कार्बन-फाइबर बॉडी पैनल्स को चमकदार सफेद और हरे रंग से सजाया गया है. जिस पर अंग्रेजी और अरबी में पुलिस लिखा है.

जबकि ड्यूटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके विंगलेट्स के ठीक नीचे इमरजेंसी फ्लैशर लाइट्स और बाएं पैनल पर सायरन व पब्लिक अनाउंसमेंट स्पीकर लगाया गया है. हालांकि इसके इंजन, सस्पेंशन और ब्रेकिंग हार्डवेयर में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है.

बाइक में है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स

बता दें कि बेहतर एयरोडायनामिक्स और हाई-स्पीड स्टेबिलिटी के लिए इसमें कार्बन-फाइबर विंगलेट्स, कार्बन व्हील्स और 16.5-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. राइडर की सेफ्टी और कंट्रोल के लिए इसमें कई राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मौजूद हैं.

सेफ्टी और विजिबिलिटी बढ़ाएगी यह बाइक

जानकारी दें दे कि बुगाटी वेरॉन, रोल्स-रॉयस कलिनन और फेरारी जैसी सुपरकारों की तरह ही इस सुपरबाइक की तैनाती भी दुबई के व्यस्त टूरिस्ट स्पॉट्स पर की जाएगी. जिसके चलते पर्यटकों और नागरिकों के बीच सुरक्षा का भरोसा मजबूत हो और पुलिसिंग सेवाओं को और अधिक आधुनिक बनाया जा सके.

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