कई सालों के इंतजार के बाद, 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI' या 'जीटीए VI' एक रिकॉर्ड-तोड़ लॉन्च के साथ आ गया है. डेवलपर रॉकस्टार गेम्स की इस नई रिलीज ने अपने पहले 24 घंटों में 3.79 बिलियन डॉलर की कमाई कर डाली है. इसी के साथ इसने 'एवेंजर्स: एंडगेम' के दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है

19 नवंबर, 2026 को रिलीज हुई GTA VI, प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज X|S पर अवेलेबल है. 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो V' के आने के 13 साल बाद, इस फ्रैंचाइजी की यह वापसी है. नए गेम को बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. पहले ही दिन की कमाई के मामले में यह गेम इतिहास की कई बड़ी फिल्म रिलीजों को भी पीछे छोड़ चुका है.

GTA VI ने एक ही दिन में 'एवेंजर्स: एंडगेम' से ज्यादा कर डाली कमाई

'एवेंजर्स: एंडगेम' के साथ कंपेयर करने पर GTA VI के लॉन्च के पैमाने को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है.

बता दें कि 2019 में रिलीज हुई मार्वल की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने, दोबारा रिलीज होने सहित, अपने पूरे थिएट्रिकल रन के दौरान दुनिया भर में 2.79 बिलियन डॉलर से 2.94 बिलियन डॉलर के बीच कमाई की थी.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, GTA VI ने एक ही दिन में इस आंकड़े को पार कर लिया और फिल्म की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई से लगभग 850 मिलियन डॉलर ज्यादा कमा लिए.

इसने 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो' (जीटीए) की पिछली रिलीज को भी पीछे छोड़ दिया है. 2013 में, 'GTA V' ने अपनी रिलीज के पहले दिन लगभग 800 मिलियन डॉलर की कमाई की थी.

रिपोर्ट्स की मनें के अनुसार, 'GTA VI' ने अपने पहले 24 घंटों में ही उससे लगभग पांच गुना ज्यादा कमाई की है, जो यह दिखाता है कि इस नए गेम को लेकर लोगों में कितनी ज्यादा एक्साइटमेटं है.

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GTA VI किस बारे में है?

फिक्सनल स्टेटट 'लियोनिडा' पर बेस्ड, GTA VI में जेसन और लूसिया की कहानी है, जो अपराध की दुनिया में अपना रास्ता बनाते हैं. बताया जाता है कि इसकी मेन स्टोरीलाइन को पूरा करने में लगभग 80 घंटे लगते हैं. इसके 'स्टैंडर्ड एडिशन' की कीमत $80 थी, जबकि 'अल्टीमेट एडिशन' $100 में अवेलेबल है. बता दें कि इस गेम ने अपनी प्री-रिलीज़ और लॉन्च के दौरान 32.5 मिलियन कॉपिया बेचीं, जिससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक धांसू रिकॉर्ड बन गया है.