Luxury Cars in GTA 6: GTA 6 में नजर आईं ये लग्जरी कारें, देखकर रह जाएंगे हैरान
Luxury Cars in GTA 6: GTA 6 में कई शानदार लग्जरी और स्पोर्ट्स कारों की झलक दिखी है. जानिए रेंज रोवर से लेकर मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू तक किन असल कारों की तर्ज पर इन्हें बनाया गया है.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 19 Nov 2026 02:01 PM (IST)
Luxury Cars in GTA 6: दुनिया भर के गेमिंग और ऑटोमोबाइल लवर्स के बीच ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 (GTA 6) का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. हाल ही में लॉन्च हुए गेम में वाइस सिटी की सड़कों पर दौड़ती कई शानदार लग्जरी और स्पोर्ट्स कारों की झलक दिखाई दी है. चलिए जानतें हैं इन कारों के बारें में.
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बता दें कि इस गेम की सबसे खास बात यह है कि इसमें दिखाई गई गाड़ियां असली दुनिया की मशहूर लग्जरी कारों से प्रेरित हैं. गेम में फुल-साइज लग्जरी SUV के तौर पर रेंज रोवर और कैडिलैक एस्केलेड जैसे मॉडल्स नजर आए हैं. जिनका मस्कुलर लुक और शाही अंदाज गेमर्स को दीवाना बना रहा है.
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जबकि जर्मन लग्जरी कारों के शौकीनों के लिए भी इस गेम में काफी कुछ खास रखा गया है. गेम में Mercedes-AMG E63 पर आधारित स्पोर्टी फोर-डोर कूपे, BMW X5 जैसी प्रीमियम एसयूवी और क्लासिक बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज से प्रेरित गाड़ियां सड़कों पर रफ्तार भरती हुई दिखाई दी हैं.
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वहीं इन लग्जरी गाड़ियों के अलावा गेम में दमदार अमेरिकन मसल कारों का भी जलवा देखने को मिला है. इसमें फोर्ड मस्टैंग, डॉज चैलेंजर और 1970 के दशक की क्लासिक शेवरले मालिबू से प्रेरित कारें शामिल हैं.
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परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स सेडान की बात करें तो कैडिलैक सीटीएस-वी जैसी चार दरवाजों वाली सुपरफास्ट कार भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाती है. वहीं ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर के लिए फोर्ड एक्सप्लोरर और टोयोटा टैकोमा पिकअप ट्रक जैसे मजबूत मॉडल्स भी गेम की दुनिया में शामिल किए गए हैं.
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रॉकस्टार गेम्स ने इन सभी गाड़ियों के एक्सटीरियर से लेकर केबिन डिटेल्स तक पर बेहद बारीकी से काम किया है. हालांकि कॉपीराइट नियमों की वजह से इनके नाम और बैज थोड़े बदले हुए हैं. लेकिन इनकी बॉडी लाइन्स, हेडलाइट्स और अलॉय व्हील्स को देखकर कोई भी कार प्रेमी आसानी से असली मॉडल को पहचान सकता है.
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वहीं गेमप्ले के नजरिए से देखें तो इन महंगी लग्जरी कारों और सुपरकारों में एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम, अलार्म और ट्रैकर भी लगाए गए हैं. ऐसे में गेम के दौरान इन प्रीमियम गाड़ियों को हासिल करना और पुलिस की नजरों से बचाकर चलाना खिलाड़ियों के लिए पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है.
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भारत में भी इन लग्जरी ब्रांड्स की भारी लोकप्रियता के चलते यह झलक काफी चर्चा में बनी हुई है. रेंज रोवर, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां भारतीय सड़कों पर भी स्टेटस सिंबल मानी जाती हैं. जिन्हें अब वर्चुअल दुनिया में चलाने का अनुभव भारतीय गेमर्स के लिए बेहद खास साबित होगा.
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कुल मिलाकर GTA 6 केवल एक वीडियो गेम नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल प्रेमियों के लिए किसी बड़े कार शो से कम नहीं है. गेम के आधिकारिक लॉन्च के बाद इन शानदार लग्जरी और स्पोर्ट्स कारों को वाइस सिटी की सड़कों पर दौड़ाना और उन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज करना हर किसी के लिए एक यादगार अनुभव रहेगा.