रॉकस्टार गेम्स ने इन सभी गाड़ियों के एक्सटीरियर से लेकर केबिन डिटेल्स तक पर बेहद बारीकी से काम किया है. हालांकि कॉपीराइट नियमों की वजह से इनके नाम और बैज थोड़े बदले हुए हैं. लेकिन इनकी बॉडी लाइन्स, हेडलाइट्स और अलॉय व्हील्स को देखकर कोई भी कार प्रेमी आसानी से असली मॉडल को पहचान सकता है.