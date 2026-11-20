Kia India: Seltos-Sonet खरीदने वालों को झटका, Kia ने बंद किए ये वेरिएंट
Kia India: किआ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए सेल्टोस, सोनेट और कारेन्स क्लैविस के कई वेरिएंट बंद कर दिए हैं. जानिए किन iMT और डीजल मॉडल्स को लाइनअप से हटाया गया है.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 20 Nov 2026 04:25 PM (IST)
Kia India: किआ इंडिया ने अपनी तीन सबसे लोकप्रिय गाड़ियों सेल्टॉस, सोनेट और कारेन्स क्लैविस के पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने इन तीनों गाड़ियों के कई वेरिएंट्स को भारतीय बाजार में बंद कर दिया है. जिससे नई कार खरीदने की सोच रहे ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है.
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सबसे बड़ा बदलाव किआ सेल्टॉस की लाइनअप में देखने को मिला है. जहां कंपनी ने क्लचलेस मैनुअल यानी iMT गियरबॉक्स का विकल्प पूरी तरह खत्म कर दिया है.
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इसके तहत 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आने वाले HTE (O), HTK और HTK (O) iMT वेरिएंट्स बंद कर दिए गए हैं. अब टर्बो इंजन सिर्फ 7-स्पीड DCT के साथ मिलेगा.
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जबकि इसके अलावा किआ ने सेल्टॉस के बिना ADAS वाले स्टैंडर्ड X-Line ऑटोमैटिक वेरिएंट्स को भी बंद करने का फैसला लिया है. नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आने वाले ये नॉन-ADAS ट्रिम्स अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. जिससे ग्राहकों के पास केवल ADAS से लैस एक्स-लाइन विकल्प ही बचे हैं.
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वहीं कॉम्पैक्ट SUV किआ सोनेट के खरीदारों के लिए भी कंपनी ने ऑप्शन सीमित कर दिए हैं. सोनेट में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मिलने वाले HTK+ iMT और HTX iMT वेरिएंट्स को बंद कर दिया गया है. अब इस गाड़ी में iMT गियरबॉक्स की सुविधा केवल HTK (O) और HTK+ (O) वेरिएंट्स में ही मिलेगी.
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एमपीवी सेगमेंट की किआ कारेन्स क्लैविस के भी कई वेरिएंट्स पर बंद हो गए हैं. कंपनी ने इसका एंट्री-लेवल HTE डीजल-मैनुअल वेरिएंट बंद कर दिया है. जिससे अब डीजल मॉडल की शुरुआत HTE (O) से होगी. साथ ही 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन वाला HTX iMT वेरिएंट भी अब बंद कर दिया गया है.
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इतना ही नहीं कारेन्स क्लैविस के सबसे किफायती ADAS वेरिएंट यानी HTX (O) A टर्बो-पेट्रोल DCT को भी लाइनअप से हटा दिया गया है. इसके साथ ही इस एमपीवी में 6-सीटर केबिन लेआउट का विकल्प भी अब केवल टॉप-स्पेक HTX+ वेरिएंट तक ही सीमित कर दिया गया है. जिससे खरीदारों का बजट थोड़ा बढ़ सकता है.
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बता दें कि किआ ने यह बड़ा कदम कम बिक्री वाले वेरिएंट्स को हटाकर अपने मॉडल लाइनअप को ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाने के लिए उठाया है. पहले एक ही गाड़ी में इतने सारे वेरिएंट और गियरबॉक्स विकल्प होने के कारण ग्राहकों के बीच काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी.
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अगर आप भी इन बंद हुए वेरिएंट्स में से किसी को खरीदने का मन बना रहे थे. तो तुरंत अपने नजदीकी किआ डीलरशिप पर संपर्क करें. संभव है कि कुछ शोरूम्स पर पुराना स्टॉक बचा हो, जिस पर आपको साल के अंत में आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल सकते हैं.