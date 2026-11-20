जबकि इसके अलावा किआ ने सेल्टॉस के बिना ADAS वाले स्टैंडर्ड X-Line ऑटोमैटिक वेरिएंट्स को भी बंद करने का फैसला लिया है. नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आने वाले ये नॉन-ADAS ट्रिम्स अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. जिससे ग्राहकों के पास केवल ADAS से लैस एक्स-लाइन विकल्प ही बचे हैं.