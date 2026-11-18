जबकि टाटा मोटर्स अपनी सबसे लोकप्रिय नेक्सन ईवी का नया जेनरेशन मॉडल Next-Gen Tata Nexon EV लाने जा रही है. जिसका कोडनेम गरुड़ रखा गया है. 2027 में लॉन्च होने वाली इस नई एसयूवी का पिछला हिस्सा पहले से ज्यादा सीधा और बॉक्सी हो सकता है. साथ ही केबिन में नया डैशबोर्ड और आधुनिक फीचर्स देखने को मिलेंगे.