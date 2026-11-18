Upcoming Electric SUVs: 2027 में EV मार्केट में मचेगा धमाल, आ रही हैं ये 5 नई SUV
Upcoming Electric SUVs: साल 2027 में भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में बड़ा धमाल होने वाला है. महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक और नई नेक्सन EV समेत 5 शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च होने की तैयारी में हैं.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 18 Nov 2026 05:27 PM (IST)
Upcoming Electric SUVs: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां अब कुछ बड़े धमाके करने की तैयारी कर रही हैं. क्योंकि साल 2027 तक भारतीय सड़कों पर टाटा, महिंद्रा, होंडा, रेनो और विनफास्ट जैसी दिग्गज कंपनियों की 5 नई और दमदार इलेक्ट्रिक एसयूवी दस्तक देने वाली हैं.
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बता दें कि लिस्ट में सबसे चर्चित नाम महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक का है. जिसे विजन टी कॉन्सेप्ट के बाद अब टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया है. यह महिंद्रा के खास NU_IQ आर्किटेक्चर पर तैयार की जा रही है. इसमें थार जैसा ही ऊंचा और मस्कुलर डिजाइन मिलेगा.
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जबकि टाटा मोटर्स अपनी सबसे लोकप्रिय नेक्सन ईवी का नया जेनरेशन मॉडल Next-Gen Tata Nexon EV लाने जा रही है. जिसका कोडनेम गरुड़ रखा गया है. 2027 में लॉन्च होने वाली इस नई एसयूवी का पिछला हिस्सा पहले से ज्यादा सीधा और बॉक्सी हो सकता है. साथ ही केबिन में नया डैशबोर्ड और आधुनिक फीचर्स देखने को मिलेंगे.
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वहीं होंडा भी अपनी पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवी होंडा अल्फा को बाजार में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसका प्रोडक्शन राजस्थान के टपूकड़ा प्लांट में किया जाएगा. कूपे जैसी स्पोर्टी रूफलाइन वाली इस एसयूवी में 65kWh से 75kWh तक का बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है.
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इसके अलावा रेनो ब्रिजर ईवी 2027 के आखिर तक भारतीय बाजार में एंट्री ले सकती है. चार मीटर से छोटी इस एसयूवी में 200mm का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसे 35kWh और 55kWh के दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश कर सकती है.
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वहीं इसके अलावा वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी विनफास्ट भी भारत में अपनी किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी विनफास्ट VinFast VF5 लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. हाल ही में इसके फेसलिफ्ट मॉडल का डिजाइन पेटेंट सामने आया है. जो 29.6kWh और 37.23kWh बैटरी विकल्पों के साथ 326 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है.
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इन पांचों अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV के आने से भारतीय ग्राहकों के पास हर बजट और जरूरत के हिसाब से बेहतरीन ऑप्शन मौजूद होंगे. जहां रेनो और विनफास्ट की गाड़ियां शहर के डेली सफर को किफायती बनाएंगी. वहीं थार इलेक्ट्रिक और होंडा अल्फा लंबी दूरी और रोमांचक सफर के शौकीनों को खूब पसंद आएंगी.
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बता दें कि ऑटो कंपनियों का अभी फोकस केवल बैटरी रेंज बढ़ाने पर ही नहीं बल्कि बेहतर केबिन स्पेस, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और आधुनिक सेफ्टी तकनीक देने पर भी है. आने वाले समय में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से इन गाड़ियों की कीमतें भी आम खरीदारों की पहुंच के काफी करीब रहने की उम्मीद है.
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अगर आप भी आने वाले महीनों में एक नई, स्टाइलिश और तकनीक से लैस इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मन बना रहे हैं. तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. क्योंकि साल 2027 में इन दमदार गाड़ियों के लॉन्च होने के बाद आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार सबसे सही ऑप्शन चुन सकेंगे.