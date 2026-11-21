BYD Atto 3 Sealion 7 Sales: हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. जिसके चलते देश की कई कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचने में बेहद ही आगे चल रही हैं. जिसमें टाटा और महिंद्रा कंपनी का नाम शामिल है. लेकिन इस बीच खबर आ रही है चीन कंपनी BYD ने टाटा और महिंद्रा को बेहद ही तगड़ा टक्कर दी है.

आपको बता दें कि BYD ने भारत में 20,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की डिलीवरी का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है. तो चलिए जानते हैं कंपनी की इस सफलता के पीछे किन मॉडल्स का सबसे बड़ा रोल है और भारत में इसकी आगे की क्या प्लानिंग हैं.

Atto 3 और Sealion 7 का रहा जलवा

आपको बता दें कि BYD इंडिया के इस 20,000 यूनिट्स के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा योगदान इसकी दो प्रमुख इलेक्ट्रिक SUV Atto 3 और Sealion 7 का रहा है. कंपनी के मुताबिक Atto 3 ने अकेले 9,000 से ज्यादा डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है और यह भारत में ब्रांड की वॉल्यूम लीडर बनी हुई है.

वहीं फरवरी 2025 में लॉन्च हुई Sealion 7 को भी शानदार रिस्पॉन्स मिला है और इसकी 5,000 से अधिक यूनिट्स डिलीवर हो चुकी हैं. यानी इन दोनों गाड़ियों की कुल हिस्सेदारी 14,000 यूनिट्स से ज्यादा रही है. जबकि बाकी बिक्री Seal इलेक्ट्रिक सेडान और eMax 7 MPV से आई है.

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देश के 40 शहरों में 51 शोरूम

वहीं ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए BYD कंपनी अपने डीलरशिप और आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क को भी तेजी से बढ़ा रही है. इस समय कंपनी भारत के 40 शहरों में 51 शोरूम संचालित कर रही है. जिससे प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार खरीदारों को बिक्री और सर्विस सपोर्ट आसानी से मिल पा रहा है.

Denza की भी हो चुकी है एंट्री

जानकारी दें दे कि यह बिक्री रिकॉर्ड ऐसे समय में बना है जब कंपनी ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपने अल्ट्रा-लग्जरी ब्रांड डेंजा को भी उतारा है. इसके तहत कंपनी ने 90 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली 7-सीटर लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV Denza D9 और 1.56 करोड़ रुपये की शुरुआती कीमत वाली हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार Denza Z9 GT पेश की है.

भारतीय ईवी बाजार में बढ़ रहा मुकाबला

बता दें कि BYD इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट श्रीरंग जोशी के अनुसार BYD कंपनी ने यह जादुई आंकड़ा ब्लेड बैटरी तकनीक और प्रोडक्ट्स पर भारतीय ग्राहकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है. जो आने वाले समय में प्रीमियम ईवी सेगमेंट में मुकाबला को और तेज करेगा.

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