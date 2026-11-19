Hyundai-Kia Upcoming SUVs: SUV खरीदने वालों की मौज, Hyundai-Kia ला रही 5 नई गाड़ियां
Hyundai-Kia Upcoming SUVs: भारतीय बाजार में SUV खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है. हुंडई और किआ मिलकर साल 2027 में 5 नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 19 Nov 2026 05:26 PM (IST)
Hyundai Kia Upcoming SUVs: भारतीय एसयूवी बाजार में हुंडई और किआ की गाड़ियों को ग्राहकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. इसी बढ़ती लोकप्रियता को भुनाने के लिए दोनों कोरियन कंपनियां साल 2027 में बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रही हैं. क्योंकि आने वाले समय में ये दोनों कंपनी मिलकर भारतीय सड़कों पर 5 नई और दमदार SUV उतारने वाली हैं.
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जबकि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हुंडई बेयोन सीएनजी का है. जिसे जनवरी 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. इसे वेन्यू और क्रेटा के बीच रखा जाएगा. इसमें 1.5-लीटर इंजन के साथ डुअल-सिलेंडर सीएनजी सेटअप मिलेगा. जिससे बूट स्पेस की कमी नहीं होगी और डुअल 12.3-इंच स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे.
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वहीं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में हुंडई आयोनिक पी एक किफायती कॉम्पैक्ट SUV के रूप में दस्तक देगी. इसे क्रेटा इलेक्ट्रिक से नीचे पोजिशन किया जाएगा और इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 12 लाख रुपये हो सकती है.
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बता दें कि मिड-साइज सेगमेंट की बादशाह कही जाने वाली हुंडई क्रेटा का नया जेनरेशन मॉडल भी 2027 में आने वाला है. नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनने वाली इस एसयूवी में बॉक्सी ग्रिल, 18-इंच के अलॉय व्हील्स और केबिन में 17-इंच तक की विशाल टचस्क्रीन मिलेगी. कंपनी इसमें नया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम भी जोड़ सकती है.
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जबकि दूसरी तरफ किआ इंडिया अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV का नया अवतार यानी न्यू-जेनरेशन किआ सोनेट लाने की तैयारी कर रही है. अपडेटेड K1 प्लेटफॉर्म पर तैयार होने वाली इस गाड़ी में बूमरैंग शेप वाले DRLs और डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले मिलेंगे. जबकि इसका व्हीलबेस भी बढ़ेगा. जिससे पीछे बैठने वालों को ज्यादा जगह मिलेगी.
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वहीं किआ सेल्टोस हाइब्रिड भी साल 2027 में भारतीय बाजार में एंट्री लेगी. इसके ग्लोबल मॉडल में 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है. जो 154bhp तक की पावर देता है. इसकी कीमत मौजूदा पेट्रोल मॉडल से करीब 2 से 3 लाख रुपये ज्यादा हो सकती है.
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इन पांचों गाड़ियों की खास बात यह है कि इसमें हर तरह के ग्राहक की जरूरत का ध्यान रखा गया है. जहां बेयोन सीएनजी और सेल्टोस हाइब्रिड रोजमर्रा के लंबे सफर में फ्यूल का खर्च कम करेंगी. वहीं आयोनिक पी बिना प्रदूषण के आधुनिक इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का शानदार अनुभव प्रदान करेगी.
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बता दें कि कंपनियों का पूरा फोकस अब केवल डिजाइन पर ही नहीं बल्कि केबिन कम्फर्ट और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स देने पर भी है. बड़ी टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, बोस साउंड सिस्टम और लेवल-2 एडास जैसी तकनीक अब मिड-रेंज गाड़ियों में भी आम होती जा रही है. जिससे ग्राहकों को पैसा वसूल पैकेज मिलता है.
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अगर आप भी आने वाले महीनों में एक नई, स्टाइलिश एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. साल 2027 में हुंडई और किआ की इन नई गाड़ियों के लॉन्च होने के बाद आपके पास चुनने के लिए कई बेहतरीन ऑप्शन होंगे.