बता दें कि मिड-साइज सेगमेंट की बादशाह कही जाने वाली हुंडई क्रेटा का नया जेनरेशन मॉडल भी 2027 में आने वाला है. नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनने वाली इस एसयूवी में बॉक्सी ग्रिल, 18-इंच के अलॉय व्हील्स और केबिन में 17-इंच तक की विशाल टचस्क्रीन मिलेगी. कंपनी इसमें नया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम भी जोड़ सकती है.