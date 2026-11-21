सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाइक चलाने वालों की मुश्किलें भी बढ़ने लगती हैं. खासकर सुबह के समय जब तापमान काफी कम होता है, तब बाइक स्टार्ट करने में परेशानी आती है. कुछ बाइक एक ही सेल्फ में चालू हो जाती हैं, जबकि कुछ को स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगता है. ऐसे में कई लोग बाइक स्टार्ट करने के बाद कुछ मिनट तक उसे खड़ा रखकर इंजन गर्म करते हैं, ताकि सफर शुरू करने से पहले इंजन सामान्य तरीके से काम करने लगे.

आमतौर पर बाइक चालकों को सलाह दी जाती रही है कि ठंड के मौसम में इंजन को गर्म किए बिना सफर शुरू नहीं करना चाहिए. लेकिन अब समय के साथ बाइक की तकनीक में काफी बदलाव आ चुका है. आधुनिक बाइक्स में फ्यूल इंजेक्शन और कई तरह के सेंसर दिए जाते हैं, जो ठंड के अनुसार इंजन को एडजस्ट करने में मदद करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सर्दियों में बाइक स्टार्ट करने के बाद इंजन गर्म करना जरूरी होता है या नहीं.

ठंड में इंजन को गर्म करने की वजह

जब बाइक लंबे समय तक खड़ी रहती है तो इंजन के अंदर मौजूद ऑयल धीरे-धीरे नीचे की तरफ जमा हो जाता है. ठंड के मौसम में इंजन ऑयल की गाढ़ापन बढ़ने से उसका बहाव भी कुछ धीमा हो जाता है. ऐसे में बाइक स्टार्ट होने के तुरंत बाद इंजन के सभी हिस्सों तक ऑयल को सही तरीके से पहुंचने में थोड़ा समय लगता है. इंजन स्टार्ट होने के बाद ऑयल पंप काम करना शुरू करता है और इंजन के जरूरी हिस्सों तक लुब्रिकेशन पहुंचाता है. अगर इसी समय बाइक को तेज रफ्तार से चलाया जाए या अचानक एक्सीलेटर दिया जाए तो इंजन पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है. इसलिए शुरुआत में इंजन को कुछ समय देना और फिर धीरे-धीरे बाइक चलाना बेहतर होता है.

बाइक को स्टार्ट रखकर छोड़ें

आधुनिक फ्यूल इंजेक्शन (FI) वाली बाइक्स में इंजन का तापमान पहचानने के लिए सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) होती है. ये सिस्टम ठंड के हिसाब से फ्यूल सप्लाई और इंजन की आइडल स्पीड को नियंत्रित करते हैं. इसलिए ऐसी बाइक्स को आमतौर पर लंबे समय तक खड़ा रखकर गर्म करने की जरूरत नहीं होती. सामान्य ठंड में बाइक स्टार्ट करने के बाद करीब 30 सेकंड से एक मिनट तक इंजन को सामान्य आइडल स्पीड पर चलने देना पर्याप्त होता है. इसके बाद बाइक को धीरे-धीरे चलाना शुरू कर सकते हैं. हालांकि बहुत ज्यादा ठंड होने पर थोड़ा अधिक समय लग सकता है.

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पुरानी और कार्बोरेटर वाली बाइक

पुरानी कार्बोरेटर वाली बाइक्स में ठंड के दौरान फ्यूल और हवा का मिश्रण सही तरीके से तैयार होने में परेशानी हो सकती है. इस वजह से कई बार बाइक स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाती है या एक्सीलेटर देने पर झटके महसूस होते हैं. ऐसी स्थिति में बाइक को कुछ देर आइडल पर चलने देना फायदेमंद होता है. जरूरत पड़ने पर कंपनी की ओर से दिए गए चोक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. जब इंजन की आवाज और आइडल स्पीड सामान्य हो जाए, तब धीरे-धीरे सफर शुरू करना बेहतर रहता है.

बाइक स्टार्ट करने के तुरंत बाद न करें ये गलतियां

कुछ लोग इंजन जल्दी गर्म करने के लिए बार-बार एक्सीलेटर देते हैं. इससे इंजन की RPM अचानक बढ़ती है जिससे ठंडे इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. बाइक स्टार्ट होते ही तेज रफ्तार से चलाना या अचानक स्पीड बढ़ाना सही नहीं है. इंजन को 10-15 मिनट तक बिना चलाए चालू रखना जरूरी नहीं है. इससे ईंधन की खपत और प्रदूषण बढ़ता है. कुछ परिस्थितियों में लंबे समय तक आइडलिंग से इंजन गर्म भी हो सकता है. सर्दियों में बाइक के लिए कंपनी द्वारा सुझाए गए ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करना जरूरी है. गलत ग्रेड का ऑयल इंजन की परफॉर्मेंस और लुब्रिकेशन को प्रभावित कर सकता है.

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