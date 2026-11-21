सर्दियों का मौसम आते ही देश के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने लगता है. इसका सीधा असर सड़क पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार और विजिबिलिटी पर पड़ता है. कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि कुछ मीटर आगे तक देख पाना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कार चलाना किसी चुनौती से कम नहीं होता. खासकर हाईवे पर तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों के लिए कोहरा दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन सकता है.

इसलिए इस मौसम में सिर्फ गाड़ी की स्पीड कम करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही लाइट का इस्तेमाल करना और कुछ जरूरी ड्राइविंग नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल भी होता है कि आखिर घने कोहरे में कार की कौन सी लाइट जलाना ज्यादा फायदेमंद होता है या किस लाइट का इस्तेमाल करन चाहिए?

कोहरे में Low Beam का इस्तेमाल करना उपयोगी

घने कोहरे में कार चलाते समय हमेशा हेडलाइट की Low Beam का इस्तेमाल करना चाहिए. कई ड्राइवर बेहतर रोशनी पाने के लिए High Beam जला लेते हैं, लेकिन कोहरे में ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है. क्योंकि, कोहरा हवा में मौजूद पानी की छोटी-छोटी बूंदों से बनता है. High Beam की तेज रोशनी इन बूंदों से टकराकर वापस ड्राइवर की आंखों की तरफ आती है. इससे सामने का रास्ता और धुंधला दिखाई देने लगता है. वहीं Low Beam की रोशनी सड़क की तरफ पड़ती है और सामने मौजूद वाहनों को पहचानने में मदद करती है. इसलिए जब कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाए तो हेडलाइट को Low Beam पर रखना बेहतर होता है.

यह भी पढ़ें: Hero Splendor Plus: Hero ने दिया अपने ग्राहकों को बड़ा झटका, महंगी हुई सबकी चहेती बाइक

फॉग लैंप का कब करें इस्तेमाल?

अगर आपकी कार में फ्रंट फॉग लैंप दिए गए हैं तो घना कोहरा होने पर इन्हें भी चालू कर सकते हैं. ये लाइटें आमतौर पर कार के अगले हिस्से में नीचे की तरफ लगी होती हैं और इनकी रोशनी सड़क के नजदीकी हिस्से को देखने में मदद करती है. इसके अलावा जिन कारों में रियर फॉग लैंप की सुविधा होती है, उनमें बहुत कम विजिबिलिटी होने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे पीछे से आने वाले ड्राइवरों को आपकी कार पहचानने में आसानी होती है. हालांकि कोहरा कम होने पर रियर फॉग लैंप बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी तेज रोशनी पीछे चल रहे ड्राइवरों को परेशान कर सकती है.

कोहरे में कार चलाते समय रखें इन बातों का ध्यान

कोहरे में हमेशा अपनी रफ्तार विजिबिलिटी के हिसाब से रखें. अचानक सामने कोई वाहन या बाधा आने पर कार रोकने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए. सामान्य मौसम के मुकाबले आगे चल रही कार से ज्यादा दूरी रखें. कोहरे में अचानक ब्रेक लगने पर पीछे से टक्कर होने का खतरा बढ़ जाता है. कम विजिबिलिटी में सामने से आने वाले वाहन का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. इसलिए कोहरे के दौरान ओवरटेक करने और बार-बार लेन बदलने से बचें. कार के शीशे पर भाप या नमी जमने से बाहर देखना मुश्किल हो सकता है. इसके लिए डिफॉगर और जरूरत के मुताबिक वाइपर का इस्तेमाल करें.

यह भी पढ़ें: Home EV Charger Installation Cost: घर पर EV चार्जर लगवाने में कितना खर्च आएगा? समझें पूरा हिसाब