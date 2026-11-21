Protect Rice And Dal From Insects: घर में चावल, दाल और दूसरे अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हम अक्सर उन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखते हैं और कोशिश करते हैं कि डिब्बे में नमी न जाए. गीले हाथों से अनाज या दाल निकालने से भी बचते हैं. इसके बावजूद कई बार डिब्बे में छोटे-छोटे कीड़े नजर आने लगते हैं. धीरे-धीरे ये कीड़े पूरे चावल या दाल को खराब कर देते हैं. अगर आपके घर में भी चावल या दाल के साथ ऐसी परेशानी हो रही है, तो उन्हें तुरंत फेंकने से पहले कुछ आसान तरीके आजमा सकते हैं.

चावल में तेज पत्ता रखें

चावल को कीड़ों से बचाने के लिए तेज पत्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए चावल के डिब्बे में 4 से 6 तेज पत्ते रख दें. इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि डिब्बा अच्छी तरह एयरटाइट हो. इससे चावल में कीड़े और घुन लगने की समस्या से बचने में मदद मिल सकती है.

लौंग भी आएगी काम

लौंग की तेज खुशबू भी कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है. चावल या दाल के डिब्बे में कुछ लौंग रखी जा सकती हैं. सोर्स के मुताबिक, लौंग के तेल को स्प्रे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है.





फ्रिज में रखें चावल

अगर चावल में घुन या छोटे कीड़े नजर आने लगे हैं, तो उसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रखने का तरीका भी बताया गया है. इसके बाद चावल को बाहर निकालकर एयरटाइट डिब्बे में कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है. दाल को भी कम मात्रा में फ्रिज में रखा जा सकता है. इसके लिए एयरटाइट डिब्बे या जिप लॉक पैकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है.

लहसुन से भी कर सकते हैं बचाव

चावल के डिब्बे में बिना छीले हुए लहसुन की कुछ कलियां रखने का तरीका भी अपनाया जा सकता है. लहसुन सूखने लगे तो उसे निकालकर उसकी जगह ताजा लहसुन रख दें. दाल के डिब्बे में भी 4 से 5 बिना छीली लहसुन की कलियां रखने की सलाह दी गई है.





धूप में फैलाकर रखें चावल और दाल

अगर चावल में पहले से कीड़े पड़ गए हैं, तो उसे एक साफ चादर या कपड़े पर फैलाकर एक दिन के लिए धूप में रखने का तरीका बताया गया है. इसके बाद चावल को साफ, सूखे और एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखा जा सकता है. दाल में कीड़ा दिखाई देने पर उसे बड़ी प्लेट या कपड़े पर फैलाकर कम से कम 2 से 3 दिन तक सीधी धूप में रखने की सलाह दी गई है. दाल को महीने में एक बार धूप दिखाने की आदत भी बनाई जा सकती है, ताकि कीड़ों से बचाव रहे.

सूखी नीम की टहनी रखें

दाल को कीड़ों से बचाने के लिए सूखी नीम का इस्तेमाल भी किया जाता है. दाल के डिब्बे में सूखी नीम की एक पूरी टहनी रखी जा सकती है. यह तरीका लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है और दाल को कीड़ों से बचाने के लिए बताया गया है.

इसे भी पढ़ें- Winter Cooler Storage: ठंड में कूलर रख रहे हैं तो ये 5 काम जरूर करें, वरना अगली गर्मी में पछताएंगे

सूखी लाल मिर्च भी रखें

दाल के डिब्बे में 2 से 3 सूखी लाल मिर्च रखने का तरीका भी बताया गया है. इसका इस्तेमाल दाल को कीड़ों और छोटे-छोटे कीड़ों से बचाने के लिए किया जा सकता है.

दाल में लौंग डालना भी है आसान तरीका

दाल के डिब्बे में 8 से 10 लौंग डालकर भी कीड़ों से बचाव किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए डिब्बे को अच्छी तरह बंद रखना जरूरी है. लौंग की खुशबू दाल में कीड़ों के हमले को रोकने में मदद कर सकती है.

इसे भी पढ़ें: 100 गज में बनेगा खूबसूरत घर, इस तरह खुद डिजाइन करें नक्शा