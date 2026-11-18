बता दें कि माइलेज और आरामदायक राइडिंग के शौकीनों के लिए होंडा शाइन 125 से बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता. करीब 80 हजार से 85 हजार रुपये के बजट में आने वाली इस बाइक का इंजन बेहद स्मूथ और साइलेंट है. लंबी सीट और बेहतरीन सस्पेंशन की वजह से यह गांव और शहर दोनों रास्तों पर शानदार चलती है.