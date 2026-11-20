बता दें कि होंडा की यह आधुनिक प्रणाली बाइक के अगले और पिछले हिस्से में लगे खास मिलिमीटर-वेव रडार सेंसर्स की मदद से काम करती है. यह तकनीक सड़क पर आसपास चल रहे वाहनों की रफ्तार और दूरी पर लगातार नजर रखती है. कंपनी सबसे पहले इस एडवांस सुरक्षा प्रणाली को 2027 मॉडल की होंडा अफ्रीका ट्विन एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक में देने जा रही है.