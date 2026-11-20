Honda Sensing Ride Motorcycle: बाइक में छिपे होंगे 10 जादुई फीचर्स, खतरा देखते ही मिलेगा अलर्ट
Honda Sensing Ride Motorcycle: अब कारों की तरह बाइक्स में भी मिलेगा ADAS का सुरक्षा कवच. होंडा ने Honda Sensing Ride सिस्टम पेश किया है. जिसमें 10 जादुई रडार सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 20 Nov 2026 06:40 PM (IST)
Honda Sensing Ride Motorcycle ADAS: अभी तक आपने लग्जरी कारों में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के बारे में खूब सुना होगा. लेकिन अब बाइक्स भी पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित होने जा रही हैं. क्योंकि दिग्गज कंपनी होंडा ने होंडा सेंसिंग राइ नाम से एक क्रांतिकारी रडार-आधारित सेफ्टी तकनीक पेश की है. जो खतरा देखते ही राइडर को तुरंत अलर्ट करेगी. चलिए जानतें हैं कैसे?
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बता दें कि होंडा की यह आधुनिक प्रणाली बाइक के अगले और पिछले हिस्से में लगे खास मिलिमीटर-वेव रडार सेंसर्स की मदद से काम करती है. यह तकनीक सड़क पर आसपास चल रहे वाहनों की रफ्तार और दूरी पर लगातार नजर रखती है. कंपनी सबसे पहले इस एडवांस सुरक्षा प्रणाली को 2027 मॉडल की होंडा अफ्रीका ट्विन एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक में देने जा रही है.
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जबकि इस सिस्टम में कुल 10 जादुई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. जिनमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और स्टॉप एंड गो फीचर बेहद खास हैं. ये दोनों फीचर्स हाईवे और भारी ट्रैफिक में आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखने में मदद करते हैं. जिससे बार-बार एक्सीलेटर या ब्रेक लगाने का झंझट काफी कम हो जाता है.
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वहीं टूरिंग और ग्रुप राइडिंग के शौकीनों के लिए इसमें ग्रुप राइड असिस्ट और डिस्टेंस असिस्ट जैसे स्मार्ट विकल्प जोड़े गए हैं. ये फीचर्स साथ चल रही दूसरों बाइक्स के बीच सही दूरी बनाए रखते हैं. जबकि इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट अचानक सामने आए किसी खतरे की स्थिति में राइडर के ब्रेक लगाने पर अतिरिक्त ब्रेकिंग पावर देता है.
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जबकि आगे से होने वाली संभावित टक्कर को रोकने के लिए बाइक में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ब्रेक पल्स तकनीक दी गई है. अगर सामने वाली गाड़ी से टकराने का खतरा बढ़ता है तो मीटर पर चेतावनी दिखने के साथ-साथ हल्का ब्रेक झटका महसूस होता है.
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वहीं बाइक चलाते समय पीछे से आने वाले वाहनों पर नजर रखना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है. लेकिन ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन इस समस्या को खत्म कर देता है. यदि कोई वाहन बाइक के बगल या तिरछे हिस्से में आता है. तो साइड मिरर पर लगी एलईडी लाइट चमकने लगती है. जिससे लेन बदलते समय दुर्घटना की आशंका खत्म हो जाती है.
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जबकि इसके अलावा सिस्टम में रियर कोलिजन वार्निंग और रियर डिस्टेंस इंफॉर्मेशन जैसे दो बेहद उपयोगी सुरक्षा कवच भी शामिल हैं. यदि पीछे से कोई गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से करीब आती है तो बाइक के इंडिकेटर्स तेजी से फ्लैश होकर पीछे वाले ड्राइवर को चेतावनी देते हैं और डैशबोर्ड पर राइडर को भी जानकारी मिल जाती है.
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होंडा की यह तकनीक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम मानी जा रही है. आने वाले सालों में कंपनी इस रडार तकनीक को अपनी अन्य प्रीमियम और मिड-रेंज मोटरसाइकिलों में भी शामिल करने की योजना बना रही है. जिससे दोपहिया वाहनों की सुरक्षा का लेवल पूरी तरह बदल जाएगा.
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वहीं अगर आप भी लंबी दूरी की बाइक राइडिंग का शौक रखते हैं और सेफ्टी से कोई समझौता नहीं करना चाहते. तो होंडा की यह नई तकनीक आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. भविष्य में ऐसी स्मार्ट बाइक्स सड़कों पर सफर को न केवल रोमांचक बनाएंगी, बल्कि हर राइडर की जान भी सुरक्षित रखेंगी.