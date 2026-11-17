Best Mileage SUV: 29 kmpl तक माइलेज और SUV का मजा, ये 5 गाड़ियां हैं खास
Best Mileage SUV: अब डीजल गाड़ियों की जरूरत नहीं भारतीय बाजार में मौजूद ये 5 हाइब्रिड SUV पेट्रोल पर 29 kmpl से लेकर 40 kmpl तक का शानदार माइलेज देती हैं. जानिए पूरी लिस्ट.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 17 Nov 2026 03:46 PM (IST)
Best Mileage SUV: हमारे देश में लंबे समय से यही माना जाता है कि केवल डीजल इंजन वाली गाड़ियां ही ज्यादा माइलेज दे सकती हैं. लेकिन अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदलना शुरू कर दिया है. पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के शानदार मेल से चलने वाली ये गाड़ियां डीजल को भी पीछे छोड़ रही हैं. चलिए जानतें हैं इन गाड़ियों के बारें में.
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बता दें कि इस लिस्ट में पहला नाम रेनो डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का आता है. इसमें 1.8-लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 1.4 kWh बैटरी और 6-स्पीड डीएचटी गियरबॉक्स मिलता है. जबकि कंपनी का दावा है कि यह SUV 29 किलोमीटर प्रति लीटर तक का बंपर माइलेज और फुल टैंक पर 1,400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देती है.
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जबकि दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस अपनी जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी के साथ ग्राहकों का दिल जीत रही है. इसमें 1.5-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और e-CVT गियरबॉक्स दिया गया है. कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक यह एसयूवी 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज आसानी से निकाल देती है.
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वहीं तीसरे स्थान पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. कम रफ्तार और शहर के भारी ट्रैफिक में यह गाड़ी पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोड पर चल सकती है. इसकी बैटरी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से अपने आप चार्ज होती है जिससे यह 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है.
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चौथे ऑप्शन के रूप में टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर भी माइलेज के मामले में किसी से कम नहीं है. ग्रैंड विटारा वाला ही एडवांस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन होने के कारण यह भी 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का सर्टिफाइड माइलेज देती है. नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में भी यह आसानी से 22 से 24 किमी/लीटर का एवरेज दे देती है.
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अगर आप प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो एमजी हेक्टर टोमहॉक PHEV एक बेहद शानदार ऑप्शन है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 kWh की बड़ी बैटरी दी गई है. जिसे बाहर से चार्ज किया जा सकता है. कम दूरी के लिए यह 40 किमी/लीटर तक का संयुक्त माइलेज देने का दावा करती है.
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जबकि इन हाइब्रिड SUV गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको इलेक्ट्रिक कारों की तरह चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की टेंशन नहीं रहती. ये गाड़ियां ड्राइविंग के दौरान खुद अपनी बैटरी चार्ज करती हैं और पेट्रोल व इलेक्ट्रिक पावर के बीच अपने आप स्विच होकर फ्यूल की भारी बचत करती हैं.
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लेकिन सामान्य पेट्रोल वेरिएंट्स के मुकाबले इन हाइब्रिड मॉडल्स की शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा होती है. अगर आपका रोजाना का सफर लंबा है तो पेट्रोल पर होने वाली भारी बचत महज कुछ ही सालों में बढ़ी हुई कीमत की पूरी भरपाई कर देती है.
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अगर आप भी डीजल कारों के झंझट से बचते हुए एक पावरफुल, आधुनिक और शानदार माइलेज वाली एसयूवी घर लाने की सोच रहे हैं. तो इन पांचों हाइब्रिड गाड़ियों पर जरूर विचार करें. अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इनकी टेस्ट ड्राइव लें और अपनी ड्राइविंग जरूरत के हिसाब से सबसे किफायती मॉडल आज ही चुनें.