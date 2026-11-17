बता दें कि इस लिस्ट में पहला नाम रेनो डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का आता है. इसमें 1.8-लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 1.4 kWh बैटरी और 6-स्पीड डीएचटी गियरबॉक्स मिलता है. जबकि कंपनी का दावा है कि यह SUV 29 किलोमीटर प्रति लीटर तक का बंपर माइलेज और फुल टैंक पर 1,400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देती है.