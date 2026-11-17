हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोHero First Electric Bike: सड़कों पर दौड़ने को तैयार Hero की पहली इलेक्ट्रिक बाइक, जानें क्या है खास?
Hero First Electric Bike: सड़कों पर दौड़ने को तैयार Hero की पहली इलेक्ट्रिक बाइक, जानें क्या है खास?
Hero First Electric Bike: हीरो मोटोकॉर्प का इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक UBX 06 लॉन्च करने जा रहा है. इसे पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. जानिए बाइक के सभी फीचर्स.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 17 Nov 2026 04:26 PM (IST)
Hero First Electric Bike: देश की सबसे बड़ी बाइक कंपनी हीरो मोटोकॉर्प अब इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बाद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है. क्योंकि कंपनी के इलेक्ट्रिक ब्रांड विडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक UBX को हाल ही में भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.
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बता दें कि इटली के मिलान में हुए EICMA 2026 शो में प्रोटोटाइप पेश किए जाने के तुरंत बाद इसकी टेस्टिंग शुरू होना साफ संकेत देता है कि यह बाइक अब जल्द ही प्रोडक्शन के लिए तैयार है. टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों में बाइक पूरी तरह से कैमोफ्लॉज से ढकी नजर आई. लेकिन इसका स्पोर्टी स्ट्रीट-नेकेड अंदाज साफ झलक रहा है.
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बात करें डिजाइन की तो हीरो विडा UBX को एक सुपरमोटो और नियो-नेकेड अर्बन एक्सप्लोरर जैसा बेहद आक्रामक लुक दिया गया है. इसके फ्रंट में सिंगल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, शार्प एलईडी इंडिकेटर्स और चौड़े हैंडलबार दिए गए हैं. युवा राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई यह बाइक सड़क पर काफी बोल्ड और अलग नजर आती है.
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जबकि हार्डवेयर और सस्पेंशन के मामले में कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को मजबूत स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर तैयार किया गया है. खराब सड़कों पर बेहतरीन बैलेंस और आरामदायक राइडिंग के लिए इसके फ्रंट में अपसाइड-डाउन फोर्क्स और रियर में स्पोर्टी मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप दिया गया है.
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वहीं ब्रेकिंग और परफॉर्मेंस को दमदार बनाने के लिए बाइक के दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल-चैनल एबीएस की सुरक्षा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा इसमें एक मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है. जो चेन ड्राइव सिस्टम के जरिए पिछले पहिये को पावर सप्लाई करती है. जिससे राइडर को असली स्पोर्ट्स बाइक जैसा अहसास मिलता है.
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अब फीचर्स की बात करें तो टेस्टिंग मॉडल में एक बड़ा आयताकार फुल-कलर टीएफटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा गया है. हैंडलबार के दोनों तरफ दिए गए स्विचगियर से पता चलता है कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल और कई राइडिंग मोड्स जैसे आधुनिक फीचर्स भी शामिल किए जाएंगे.
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वहीं बैटरी और रेंज को लेकर कंपनी ने अभी आधिकारिक आंकड़े साझा नहीं किए हैं. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें फ्रेम के बीच में एक बड़ा नॉन-रिमूवेबल बैटरी पैक दिया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि यह बैटरी सिंगल फुल चार्ज पर लंबी रेंज और दमदार पिकअप देने में कारगर रहेगी.
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बता दें कि लॉन्च टाइमलाइन और कीमत की बात करें तो हीरो विडा UBX को साल 2027 के बीच तक भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है. इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 2.50 लाख से 3.10 लाख रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है.
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अगर आप भी पेट्रोल के बढ़ते खर्च से परेशान हैं और एक स्टाइलिश, हाई-टेक और दमदार इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक खरीदने का इंतजार कर रहे हैं. तो विडा UBX आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है.