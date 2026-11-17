बता दें कि इटली के मिलान में हुए EICMA 2026 शो में प्रोटोटाइप पेश किए जाने के तुरंत बाद इसकी टेस्टिंग शुरू होना साफ संकेत देता है कि यह बाइक अब जल्द ही प्रोडक्शन के लिए तैयार है. टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों में बाइक पूरी तरह से कैमोफ्लॉज से ढकी नजर आई. लेकिन इसका स्पोर्टी स्ट्रीट-नेकेड अंदाज साफ झलक रहा है.