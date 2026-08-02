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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोADAS फीचर के साथ बड़ी डिस्प्ले, जल्द लॉन्च होगी नई Fortuner

ADAS फीचर के साथ बड़ी डिस्प्ले, जल्द लॉन्च होगी नई Fortuner

Toyota Fortuner 2026: कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नई Fortuner में डिजाइन, फीचर्स, टेक्नोलॉजी और केबिन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 02 Aug 2026 02:51 PM (IST)
Toyota Fortuner 2026: कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नई Fortuner में डिजाइन, फीचर्स, टेक्नोलॉजी और केबिन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

भारत में Toyota Fortuner लंबे समय से सबसे फुल-साइज SUV में शामिल रही है. दमदार रोड प्रेजेंस, शानदार ऑफ-रोड कैपेसिटी और भरोसेमंद इंजन की वजह से इसे काफी पसंद किया जाता है. अब कंपनी 2026 के आखिर तक नई जनरेशन Toyota Fortuner को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

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कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन सामने आई रिपोर्ट्स और ग्लोबल जानकारी के मुताबिक नई Fortuner में डिजाइन, फीचर्स, टेक्नोलॉजी और केबिन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन सामने आई रिपोर्ट्स और ग्लोबल जानकारी के मुताबिक नई Fortuner में डिजाइन, फीचर्स, टेक्नोलॉजी और केबिन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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नई Toyota Fortuner का एक्सटीरियर पहले से ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम दिखाई देगा. सामने की तरफ पूरी तरह नया फ्रंट डिजाइन देखने को मिल सकता है. इसमें बड़ा फ्रंट ग्रिल, नई LED हेडलाइट्स, आकर्षक DRLs और नया बंपर दिया जा सकता है. SUV का स्टांस पहले की तरह ऊंचा और मजबूत रहेगा.
नई Toyota Fortuner का एक्सटीरियर पहले से ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम दिखाई देगा. सामने की तरफ पूरी तरह नया फ्रंट डिजाइन देखने को मिल सकता है. इसमें बड़ा फ्रंट ग्रिल, नई LED हेडलाइट्स, आकर्षक DRLs और नया बंपर दिया जा सकता है. SUV का स्टांस पहले की तरह ऊंचा और मजबूत रहेगा.
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नई Fortuner के इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसमें पहले से बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा. डैशबोर्ड का लेआउट पूरी तरह नया होगा और प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay मिलने की उ्म्मीद है.
नई Fortuner के इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसमें पहले से बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा. डैशबोर्ड का लेआउट पूरी तरह नया होगा और प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay मिलने की उ्म्मीद है.
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नई Fortuner में कई एडवांस फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इसमें 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड सीट्स और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है. सबसे बड़ा बदलाव सेफ्टी टेक्नोलॉजी में देखने को मिल सकता है. SUV में Toyota Safety Sense के तहत लेवल-2 ADAS फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.
नई Fortuner में कई एडवांस फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इसमें 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड सीट्स और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है. सबसे बड़ा बदलाव सेफ्टी टेक्नोलॉजी में देखने को मिल सकता है. SUV में Toyota Safety Sense के तहत लेवल-2 ADAS फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.
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नई Fortuner में मौजूदा इंजन को अपडेटेड रूप में जारी रखा जा सकता है. इसमें 2.8-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है.इसी इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी दिया जा सकता है, जिससे माइलेज बेहतर होगा और फ्यूल की खपत कम होगी.ट्रांसमिशन के लिए ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है.
नई Fortuner में मौजूदा इंजन को अपडेटेड रूप में जारी रखा जा सकता है. इसमें 2.8-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है.इसी इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी दिया जा सकता है, जिससे माइलेज बेहतर होगा और फ्यूल की खपत कम होगी.ट्रांसमिशन के लिए ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है.
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Fortuner की सबसे बड़ी पहचान इसकी ऑफ-रोड क्षमता रही है और नई जनरेशन में भी कंपनी इसे बरकरार रखने की तैयारी में है. मजबूत लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, 4WD सिस्टम और बेहतर सस्पेंशन सेटअप की वजह से यह SUV कठिन रास्तों पर भी शानदार परफॉर्म कर सकती है.
Fortuner की सबसे बड़ी पहचान इसकी ऑफ-रोड क्षमता रही है और नई जनरेशन में भी कंपनी इसे बरकरार रखने की तैयारी में है. मजबूत लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, 4WD सिस्टम और बेहतर सस्पेंशन सेटअप की वजह से यह SUV कठिन रास्तों पर भी शानदार परफॉर्म कर सकती है.
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नई जनरेशन Toyota Fortuner को 2026 के आखिर तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला MG Gloster, Jeep Meridian, Skoda Kodiaq और आने वाली नई फुल-साइज SUVs से होगा. फिलहाल कंपनी ने आधिकारिक लॉन्च डेट या कीमत का खुलासा नहीं किया है.
नई जनरेशन Toyota Fortuner को 2026 के आखिर तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला MG Gloster, Jeep Meridian, Skoda Kodiaq और आने वाली नई फुल-साइज SUVs से होगा. फिलहाल कंपनी ने आधिकारिक लॉन्च डेट या कीमत का खुलासा नहीं किया है.
Published at : 02 Aug 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Auto News Car News Toyota Motors Toyota Fortuner 2026

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