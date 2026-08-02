ADAS फीचर के साथ बड़ी डिस्प्ले, जल्द लॉन्च होगी नई Fortuner

नई Fortuner के इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसमें पहले से बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा. डैशबोर्ड का लेआउट पूरी तरह नया होगा और प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay मिलने की उ्म्मीद है.