चलाने में कैसी है नई नवेली Toyota Hilux? यहां जानिए रिव्यू

अगर आप ऐसी पिकअप ट्रक या लाइफस्टाइल SUV की तलाश में हैं जो मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल सके और लंबे समय तक भरोसेमंद साबित हो तो नई Toyota Hilux आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है.

दुनियाभर में Hilux अपनी मजबूती, टिकाऊपन और ऑफ-रोड कैपेसिटी के लिए मशहूर है. भारत में इसका नया मॉडल लॉन्च हो चुका है, जिसमें पहले के मुकाबले कई सुधार किए गए हैं. हालांकि इसकी मजबूत लैडर-फ्रेम चेसिस और दमदार ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी पहले जैसी ही बरकरार रखी गई है.

कैसा है डिजाइन और एक्सटीरियर?

नई Toyota Hilux का एक्सटीरियर पहले से ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न दिखाई देता है. इसमें नए डिजाइन की शार्प LED हेडलाइट्स, बड़ा फ्रंट ग्रिल और ऊंचा स्टांस दिया गया है, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस पहले से ज्यादा दमदार हो गई है. यह आकार में काफी बड़ी गाड़ी है, लेकिन नया डिजाइन इसे पहले की तुलना में ज्यादा आकर्षक और प्रीमियम लुक देता है. हालांकि इसकी ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से इसमें चढ़ना-उतरना अभी भी थोड़ा मुश्किल महसूस हो सकता है.

नई Hilux के इंटीरियर में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है. कंपनी ने केबिन की क्वालिटी पहले से बेहतर कर दी है. डैशबोर्ड पर बेहतर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और बड़े-बड़े कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जिन्हें इस्तेमाल करना आसान है. इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो पहले से ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक लगता है. इसमें लगभग सभी जरूरी कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट फीचर्स दिए गए हैं. हालांकि 360-डिग्री कैमरे की डिस्प्ले क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी.

नई Hilux में पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी और कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें 7 एयरबैग जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिससे सेफ्टी पहले से बेहतर हो गई है. लेकिन इस कीमत की SUV में वेंटिलेटेड सीट्स, ADAS और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं मिलते. पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और चार लोग आराम से लंबा सफर तय कर सकते हैं.

इंजन और पावरट्रेन

नई Hilux में 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 204 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बार कंपनी ने केवल 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया है, जबकि मैनुअल ट्रांसमिशन मौजूद नहीं है.

ड्राइविंग के दौरान इंजन की पावर साफ महसूस होती है. पहले के मुकाबले कम स्पीड पर इंजन की आवाज कम सुनाई देती है और गाड़ी चलाना भी पहले से आसान हो गया है. हालांकि तेज एक्सीलरेशन के समय डीजल इंजन की आवाज अब भी सुनाई देती है, लेकिन कुल मिलाकर ड्राइविंग फील पहले से ज्यादा स्मूद और आरामदायक हो गया है.

नई Hilux की राइड क्वालिटी में भी सुधार किया गया है. पहले की तुलना में सस्पेंशन ज्यादा बेहतर काम करता है और गाड़ी कम उछलती है. फिर भी खराब सड़कों या ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर पीछे बैठे यात्रियों को हल्के झटके महसूस हो सकते हैं. वहीं ऑफ-रोडिंग की बात करें तो Hilux आज भी अपनी कैटेगरी की सबसे दमदार गाड़ियों में से एक मानी जाती है. कठिन रास्तों, पहाड़ों, कीचड़ और रेतीले इलाकों में इसकी क्षमता शानदार है.

सबसे अच्छी बात यह है कि नई Hilux की कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है. यानी ग्राहकों को पहले से बेहतर डिजाइन, ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर और बेहतर ड्राइविंग फील लगभग उसी कीमत पर मिल जाता है. हालांकि फीचर्स की लिस्ट में कुछ जरूरी सुविधाओं की कमी जरूर महसूस होती है.

क्या खरीदना रहेगा बेहतर?

अगर आप शानदार ऑफ-रोडिंग, मजबूत बिल्ड क्वालिटी, भरोसेमंद इंजन और लंबी उम्र वाली गाड़ी खरीदना चाहते है तो नई Toyota Hilux एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है.

अगर आप शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए ज्यादा फीचर्स और आसान ड्राइविंग वाली SUV चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प नहीं हो सकती. ऐसे में कहा जा सकता है कि नई Hilux पहले से ज्यादा आरामदायक, बेहतर और प्रीमियम हो गई है, लेकिन इसकी असली पहचान आज भी एक मजबूत, भरोसेमंद और ऑफ-रोड पिकअप ट्रक की ही है.

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