तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा

तेलंगाना के हनमकोंडा पुलिस स्टेशन इलाके के एक रिहायशी इलाके में महिला की उसके पति ने कथित तौर पर हाथ-पैर बांधकर हत्या कर दी. यह घटना तब सामने आई, जब पड़ोसियों ने घर में कुछ संदिग्ध हालात देखकर पुलिस को सूचना दी. मृतका की पहचान आरोपी की पत्नी के तौर पर हुई है.

हनमकोंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर पति को हिरासत में ले लिया है. जांच अधिकारी अभी घटना के सही समय और तारीख की पुष्टि कर रहे हैं. मौत की सही वजह और समय का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

पुलिस सूत्रों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आरोपी पति ने हत्या करने से पहले पत्नी के हाथ-पैर बांधकर उसे काबू में किया था. फोरेंसिक जांच पूरी होने तक अधिकारियों ने हत्या के तरीके का खुलासा नहीं किया है. यह जोड़ा उसी घर में साथ रहता था जहां घटना हुई. उनकी शादी को कितना समय हुआ था, घटना के समय बच्चे मौजूद थे या नहीं, या उनके बीच घरेलू झगड़े का कोई इतिहास था या नहीं, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है.

आरोपी पति पुलिस हिरासत में

पुलिस को सूचना देने वाले पड़ोसियों ने जांच अधिकारियों को शुरुआती बयान दिए हैं, हालांकि उन बयानों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. सूचना मिलने के तुरंत बाद हनमकोंडा पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया. अधिकारियों ने शुरुआती बयान दर्ज किए हैं और घटनास्थल से फोरेंसिक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. पुलिस ने हत्या से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और शुरुआती जांच की निगरानी की. किन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. आरोपी की कानूनी पैरवी के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

हत्या की वजह

हत्या के पीछे की वजह अभी पता नहीं चल पाई है और हनमकोंडा पुलिस इसकी जांच कर रही है. घटना की वजह क्या थी और क्या कोई चश्मदीद गवाह था, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और उम्मीद है कि इससे मृतका को लगी चोटों के बारे में और स्पष्टता मिलेगी. पुलिस ने यह नहीं बताया है कि घटनास्थल से कोई हथियार बरामद हुआ है या नहीं. परिवार की पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति या जोड़े से जुड़ी पुलिस की किसी पुरानी शिकायत के बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

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