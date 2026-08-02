सांप के सामने रख दिया गया आईना, रिएक्शन देखकर दहल जाएगा दिल

Snake Viral Video: सांप को देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी सांप को खुद अपने ही गुस्से से जूझते देखा है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 12 सेकंड के एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक सांप कांच के बॉक्स के अंदर बंद दिखाई देता है. उसके सामने एक आईना रखा जाता है, इसके बाद जो रिएक्शन सामने आता है, उसे देखकर कई यूजर्स दंग रह गए. कोई इसे डरावना बता रहा है तो कोई सांप के व्यवहार को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा है.

आईने में दिखा दूसरा सांप

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही सांप के सामने आईना रखा जाता है. वह उसमें दिख रही अपनी ही परछाई को दूसरे सांप की तरह समझने लगता है. कुछ ही पल में उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है. सांप फन फैलाकर लगातार कांच पर लगातार वार करता है. कई बार वह कांच पर जोर से हमला करता है, मानो सामने मौजूद दुश्मन को खत्म कर देना चाहता हो. उसकी तेजी और लगातार हमले वीडियो को और भी रोमांचक बना देते हैं.

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क्यों ऐसा करता है सांप

विशेषज्ञों के मुताबिक, ज्यादतर सांप इंसानों की तरह आईने में खुद को पहचानने की क्षमता नहीं रखते. वह अपनी पहचान मुख्य रूप से गंध, कंपन और आसपास के वातावरण के जरिए करते हैं. ऐसे हालत में आईने में दिखाई देने वाली अपनी ही तस्वीर को वह किसी दूसरे सांप या संभावित खतरे के रूप में समझते हैं. यही वजह है कि कुछ हालत में वह रक्षात्मक या आक्रामक व्यवहार दिखाले लगते हैं. हालांकि किसी भी सांप का व्यवहार उसकी प्रजाति, माहौल और उस समय की स्थिति पर भी निर्भर करता है.

यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर यूजर्स ने भी दिलचस्प कमेंट किए हैं. एक ने लिखा "ये तो सारा जहर खुद की तस्वीर पर ही निकाल रहा है." दूसरे ने कहा "अपने ही अक्स को दुश्मन समझ लिया." वहीं एक यूजर ने लिखा "सांप शीशे में अपनी परछाई देखकर हमला कर रहा है." किसी ने मजाक में कहा "बीच में शीशा डालकर खुद से खुद को कटवा दिया." एक विदेशी यूजर ने लिखा "प्लॉट ट्विस्ट: उसने खुद को ही फाईनल बॉस समझ लिया." इसके अलावा कई लोगों ने मजेदार GIF शेयर करके भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. ऐसे वीडियो देखते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए, कि किसी भी जंगली जीव को जानबूझकर उकसाना या परेशान करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है.

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