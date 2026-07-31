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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोFirst Car Servicing Tips: कार की पहली सर्विस में अटेंडर से जरूर पूछें ये 5 सवाल, होगा फायदा

First Car Servicing Tips: कार की पहली सर्विस में अटेंडर से जरूर पूछें ये 5 सवाल, होगा फायदा

First Car Servicing Tips: कार की पहली सर्विस के दौरान मैकेनिक से सही सवाल पूछना बेहद जरूरी होता है। इससे आपको पता चलता है कि आगे कार की बेहतर देखभाल कैसे करनी है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Jul 2026 08:02 AM (IST)
First Car Servicing Tips: कार की पहली सर्विस के दौरान मैकेनिक से सही सवाल पूछना बेहद जरूरी होता है। इससे आपको पता चलता है कि आगे कार की बेहतर देखभाल कैसे करनी है.

अक्सर हर कार को खरीदने के कुछ महीनों के बाद उसे पहली सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें शायद हर कोई एक गलती जरूर करता है, वे है गाड़ी की पहली सर्विस कराते वक्त अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पर मैकेनिक के भरोसे छोड़ देना. ज्यादातर लोग ये बात जानते ही नहीं हैं कि एक कार के लिए सबसे पहली की गई सर्विसिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में अगर आप सर्विस सेंटर पर मैकेनिक से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे आपकी कार में असल में क्या काम हुआ है, कौन सा पार्ट बदला गया और आगे किस चीज का ध्यान रखना है, ऐसा करने से आप अपनी गाड़ी को लंबे समय तक अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं वो 5 जरूरी सवाल जो हर कार मालिक को अपनी पहली सर्विस के समय जरूर पूछने चाहिए.

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सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पहली सर्विसिंग में कौन-कौन से काम होता हैं. क्योंकि हर कार कि कंपनी अपनी सर्विसिंग पैकेज अलग- अलग देती है. अगर सबसे आम काम कि बात करें तो, आमतौर पर इंजन ऑयल चेक, फिल्टर चेक, ब्रेक इंस्पेक्शन, टायर प्रेशर चेक और जरूरी फ्लूइड टॉप-अप जैसे काम हर सर्विसिंग में होते हैं. एस बीच आपको अपने मैकेनिक से पूछना चाहिए कि क्या इस सर्विस में इंजन ऑयल बदला जाएगा या सिर्फ चेक किया जाएगा, क्योंकि कई बार पहली सर्विस में ऑयल चेंज नहीं होता, सिर्फ इंस्पेक्शन होता है. यह जानकारी लेने से आपको पता चलेगा कि आपकी कार पर कितना काम हो रहा है और आगे की सर्विस में आपको किस पर ध्यान देना है.
सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पहली सर्विसिंग में कौन-कौन से काम होता हैं. क्योंकि हर कार कि कंपनी अपनी सर्विसिंग पैकेज अलग- अलग देती है. अगर सबसे आम काम कि बात करें तो, आमतौर पर इंजन ऑयल चेक, फिल्टर चेक, ब्रेक इंस्पेक्शन, टायर प्रेशर चेक और जरूरी फ्लूइड टॉप-अप जैसे काम हर सर्विसिंग में होते हैं. एस बीच आपको अपने मैकेनिक से पूछना चाहिए कि क्या इस सर्विस में इंजन ऑयल बदला जाएगा या सिर्फ चेक किया जाएगा, क्योंकि कई बार पहली सर्विस में ऑयल चेंज नहीं होता, सिर्फ इंस्पेक्शन होता है. यह जानकारी लेने से आपको पता चलेगा कि आपकी कार पर कितना काम हो रहा है और आगे की सर्विस में आपको किस पर ध्यान देना है.
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दूसरा जरूरी सवाल यह है कि क्या कोई पार्ट बदला जा रहा है, और अगर हां तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी. नई कार में आमतौर पर पहली सर्विस के दौरान बड़े पार्ट्स बदलने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए अगर मैकेनिक किसी पार्ट को बदलने की बात कर रहा है, तो उससे साफ उसकी वजह पूछें. साथ ही यह भी पूछें कि पार्ट असली है या नहीं, और उसकी वारंटी कितने समय की है.
दूसरा जरूरी सवाल यह है कि क्या कोई पार्ट बदला जा रहा है, और अगर हां तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी. नई कार में आमतौर पर पहली सर्विस के दौरान बड़े पार्ट्स बदलने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए अगर मैकेनिक किसी पार्ट को बदलने की बात कर रहा है, तो उससे साफ उसकी वजह पूछें. साथ ही यह भी पूछें कि पार्ट असली है या नहीं, और उसकी वारंटी कितने समय की है.
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तीसरा सवाल यह पूछना जरूरी है कि सर्विस फ्री है या इसका कोई चार्ज लगेगा, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां पहली और दूसरी सर्विस फ्री देती हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स और एक्स्ट्रा काम पर चार्ज नहीं देती है, इसलिए आपकी गैरहाजिरी में मैकेनिक इस बात का फायदा उठा लेता है. इसलिए जरूरी है कि आप उस जगह पर रहें जहां आपकी गाड़ी कि सर्विसिंग चल रही है, इससे सारे काम आपकी सामने होंगे और आपको बिल बनने से पहले ही खर्च का अंदाजा हो जाएगा.
तीसरा सवाल यह पूछना जरूरी है कि सर्विस फ्री है या इसका कोई चार्ज लगेगा, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां पहली और दूसरी सर्विस फ्री देती हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स और एक्स्ट्रा काम पर चार्ज नहीं देती है, इसलिए आपकी गैरहाजिरी में मैकेनिक इस बात का फायदा उठा लेता है. इसलिए जरूरी है कि आप उस जगह पर रहें जहां आपकी गाड़ी कि सर्विसिंग चल रही है, इससे सारे काम आपकी सामने होंगे और आपको बिल बनने से पहले ही खर्च का अंदाजा हो जाएगा.
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गाड़ी की पहली सर्विसिंग तक ही बात सीमित नहीं रहती है, आपको मैकेनिक से अगली सर्विस के बारे में भी पुछना चाहिए कि अगली सर्विस कब करानी है और कितने किलोमीटर पर करानी है. साथ ही ये बात ध्यान रखें की यह जानकारी आपके पास लिखित रूप में होनी चाहिए ताकि आप समय पर अगली सर्विस बुक कर सकें और गाड़ी की वारंटी भी बनी रहे.
गाड़ी की पहली सर्विसिंग तक ही बात सीमित नहीं रहती है, आपको मैकेनिक से अगली सर्विस के बारे में भी पुछना चाहिए कि अगली सर्विस कब करानी है और कितने किलोमीटर पर करानी है. साथ ही ये बात ध्यान रखें की यह जानकारी आपके पास लिखित रूप में होनी चाहिए ताकि आप समय पर अगली सर्विस बुक कर सकें और गाड़ी की वारंटी भी बनी रहे.
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पांचवां और आखिरी सवाल यह है कि क्या गाड़ी में कोई ऐसी समस्या मिली है जिस पर आगे ध्यान देने की जरूरत है, जैसे ब्रेक पैड की स्थिति, टायर की घिसावट या कोई छोटी लीकेज. इसके अलावा मैकेनिक से यह भी पूछें कि रोज कार चलाते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, उनकी गाड़ी एक बार में कितनी दूरी चल सकती है. ये सारे सवाल पूछने से आप अपनी कार की उम्र को बड़ा सकते हैं और आगे होने वाली बड़ी खराबी से भी बच सकते हैं.
पांचवां और आखिरी सवाल यह है कि क्या गाड़ी में कोई ऐसी समस्या मिली है जिस पर आगे ध्यान देने की जरूरत है, जैसे ब्रेक पैड की स्थिति, टायर की घिसावट या कोई छोटी लीकेज. इसके अलावा मैकेनिक से यह भी पूछें कि रोज कार चलाते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, उनकी गाड़ी एक बार में कितनी दूरी चल सकती है. ये सारे सवाल पूछने से आप अपनी कार की उम्र को बड़ा सकते हैं और आगे होने वाली बड़ी खराबी से भी बच सकते हैं.
Published at : 31 Jul 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Auto News First Car Service Tips For Car Maintenance

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