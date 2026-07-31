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First Car Servicing Tips: कार की पहली सर्विस में अटेंडर से जरूर पूछें ये 5 सवाल, होगा फायदा
First Car Servicing Tips: कार की पहली सर्विस के दौरान मैकेनिक से सही सवाल पूछना बेहद जरूरी होता है। इससे आपको पता चलता है कि आगे कार की बेहतर देखभाल कैसे करनी है.
अक्सर हर कार को खरीदने के कुछ महीनों के बाद उसे पहली सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें शायद हर कोई एक गलती जरूर करता है, वे है गाड़ी की पहली सर्विस कराते वक्त अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पर मैकेनिक के भरोसे छोड़ देना. ज्यादातर लोग ये बात जानते ही नहीं हैं कि एक कार के लिए सबसे पहली की गई सर्विसिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में अगर आप सर्विस सेंटर पर मैकेनिक से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे आपकी कार में असल में क्या काम हुआ है, कौन सा पार्ट बदला गया और आगे किस चीज का ध्यान रखना है, ऐसा करने से आप अपनी गाड़ी को लंबे समय तक अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं वो 5 जरूरी सवाल जो हर कार मालिक को अपनी पहली सर्विस के समय जरूर पूछने चाहिए.
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Published at : 31 Jul 2026 08:02 AM (IST)
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