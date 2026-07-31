सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पहली सर्विसिंग में कौन-कौन से काम होता हैं. क्योंकि हर कार कि कंपनी अपनी सर्विसिंग पैकेज अलग- अलग देती है. अगर सबसे आम काम कि बात करें तो, आमतौर पर इंजन ऑयल चेक, फिल्टर चेक, ब्रेक इंस्पेक्शन, टायर प्रेशर चेक और जरूरी फ्लूइड टॉप-अप जैसे काम हर सर्विसिंग में होते हैं. एस बीच आपको अपने मैकेनिक से पूछना चाहिए कि क्या इस सर्विस में इंजन ऑयल बदला जाएगा या सिर्फ चेक किया जाएगा, क्योंकि कई बार पहली सर्विस में ऑयल चेंज नहीं होता, सिर्फ इंस्पेक्शन होता है. यह जानकारी लेने से आपको पता चलेगा कि आपकी कार पर कितना काम हो रहा है और आगे की सर्विस में आपको किस पर ध्यान देना है.