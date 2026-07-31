1 लाख रुपये से कम में बाइक खरीदनी है? Bajaj के ये मॉडल देखें
1 लाख से कम बजट में बेस्ट बाइक ढूंढ रहे हैं? Bajaj Platina, CT 110X, Freedom 125 और Pulsar 125 के शानदार मॉडल्स देखें.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 31 Jul 2026 08:20 PM (IST)
आप अगर बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि, अगर आप 1 लाख रुपये के बजट में एक दमदार और कम मेंटेनेंस वाली बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बजाज आपके लिए सबसे बढ़िया ब्रांड साबित हो सकता है. कंपनी के पास इस बजट में माइलेज और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मौजूद है. तो चलिए जानते हैं बजाज के उन खास मॉडल्स के बारे में जो आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठेंगे.
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बता दें कि, कम बजट सेगमेंट और जबरदस्त माइलेज की बात करें तो बजाज प्लेटिना 100 का नाम सबसे पहले आता है. प्लेटिना अपनी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक राइडिंग के लिए पूरे देश में मशहूर है. इसमें दिया गया कम्फर्टेक सस्पेंशन सेटअप और लंबी सीट खराब रास्तों पर भी राइडर को जरा सा भी झटका महसूस नहीं होने देती है. कुल मिलाकर डेली कम्यूटर्स के लिए यह एक परफेक्ट ऑप्शन है.
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जबकि अगर आपको थोड़ा रफ एंड टफ और मस्कुलर लुक पसंद है तो बजाज CT 110X आपके लिए एक बेस्ट चॉइस बन सकती है. इस बाइक को खासतौर पर मजबूत बिल्ड क्वालिटी, एक्स्ट्रा क्रैश गार्ड और हैवी लोडिंग क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है. गांव देहात के रास्तों हो या शहर की उबड़-खाबड़ सड़कें, यह बाइक हर जगह बहुत ही आसानी से निकल जाती है.
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वहीं, थोड़ी ज्यादा पावर और फीचर्स चाहने वाले राइडर्स के लिए बजाज CT 125X एक शानदार विकल्प बनकर उभरी है. 125cc इंजन के साथ आने वाली यह बाइक भारी वजन उठाने में सक्षम है और चढ़ाई पर भी बेहतरीन पिकअप देती है. इसमें आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और एलईडी डीआरएल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं. जो इसे काफी प्रैक्टिकल बनाते हैं.
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बता दें कि, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 उन लोगों के लिए गेम-चेंजर है जो पेट्रोल के बढ़ते खर्चों से राहत पाना चाहते हैं. इसमें आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों का ऑप्शन मिलता है. जिससे रनिंग कॉस्ट बेहद कम हो जाता है. इसका यूनीक डिजाइन, मस्कुलर टैंक और नया अवतार पहली नजर में ही हर किसी को काफी पसंद आ जाता है.
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जबकि युवाओं की पहली पसंद मानी जाने वाली बजाज पल्सर 125 इस बजट सेगमेंट की सबसे स्पोर्टी और एग्रेसिव बाइक है. अगर आपको 1 लाख के आसपास पल्सर ब्रांड का एटीट्यूड, मस्कुलर टैंक और शानदार पिकअप चाहिए तो यह आपके लिए सबसे सही ऑप्शन है. यह बाइक डेली राइडिंग में स्पोर्टी फील देने के साथ-साथ काफी डिसेंट माइलेज भी निकाल कर दे देती है.
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1 लाख रुपये के बजट में बाइक चुनते समय अपनी जरुरत को समझना बेहद जरूरी है. अगर आपकी पहली जरूरत सिर्फ ज्यादा से ज्यादा माइलेज है तो प्लेटिना 100 की तरफ जाएं. वहीं अगर आप पेट्रोल का भारी-भरकम खर्च बचाकर लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो सीएनजी से चलने वाली फ्रीडम 125 आपके लिए सबसे समझदारी भरा फैसला साबित होगी.
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वहीं, बजाज की गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी किफायती होती है और इनके स्पेयर पार्ट्स देश के हर छोटे-बड़े शहर में आसानी से मिल जाते हैं. इसके अलावा बजाज का रीसेल मार्केट भी काफी मजबूत माना जाता है. यानी कुछ साल इस्तेमाल करने के बाद भी आपको बाइक की अच्छी-खासी रीसेल वैल्यू मिल जाती है.
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कुल मिलाकर कहें तो 1 लाख रुपये के अंदर बजाज के पास हर तरह के राइडर के लिए एक बेहतरीन बाइक उपलब्ध है. आप अपनी जरूरत, रोजमर्रा के रनिंग कॉस्ट और पर्सनल पसंद के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं. शोरूम जाकर सभी मॉडल्स की टेस्ट राइड जरूर लें ताकि आपको बाइक की सिटिंग पोजीशन, हैंडलिंग और कम्फर्ट का सही अंदाजा लग सके.