1 लाख रुपये से कम में बाइक खरीदनी है? Bajaj के ये मॉडल देखें

बता दें कि, कम बजट सेगमेंट और जबरदस्त माइलेज की बात करें तो बजाज प्लेटिना 100 का नाम सबसे पहले आता है. प्लेटिना अपनी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक राइडिंग के लिए पूरे देश में मशहूर है. इसमें दिया गया कम्फर्टेक सस्पेंशन सेटअप और लंबी सीट खराब रास्तों पर भी राइडर को जरा सा भी झटका महसूस नहीं होने देती है. कुल मिलाकर डेली कम्यूटर्स के लिए यह एक परफेक्ट ऑप्शन है.