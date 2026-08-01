कम बजट में चाहिए शानदार EV, ये कारें रहेंगी बेस्ट

Best affordable EVs in India: कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सोच रहे हैं? तो इन कारों की कीमत, रेंज और फीचर्स की पूरी जानकारी देखें.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 01 Aug 2026 01:29 PM (IST)
हमारे देश में अब पेट्रोल और डीजल काफी महंगे हो गए हैं. जिसके चलते लोग सीएनजी गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. लेकिब अब सीएनजी भी धीरे-धीरे महंगा हो गया है. जिसके चलते अब अपने देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है. लेकिन कई लोगों को लगता है कि ईवी गाड़ियां काफी महंगी आती हैं. अब ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऑटोमोबाइल कंपनियां कम बजट में भी शानदार रेंज और प्रीमियम फीचर्स वाले कई बेहतरीन ईवी ऑप्शन्स भारतीय ग्राहकों को ऑफर कर रही हैं. चलिए डालतें हैं इन सस्ती EV पर एक नजर.
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बता दें कि, कम बजट में सबसे सस्ती और कॉम्पैक्ट कार ढूंढ रहे हैं तो एमजी कॉमेट ईवी आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है. दो दरवाजों वाली इस शानदार कार को खास शहर की भारी ट्रैफिक और टाइट पार्किंग वाली जगहों के लिए डिजाइन किया गया है. यह सिंगल चार्ज में करीब 230 किमी की रेंज देती है और इसका रनिंग कॉस्ट भी बेहद कम है.
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वहीं, टाटा मोटर्स की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक हैचबैक टाटा टियागो ईवी कम बजट में एक कम्प्लीट फैमिली कार का अहसास कराती है. इसमें आपको बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग, केबिन स्पेस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिलता है. यह कार दो अलग-अलग बैटरी पैक ऑप्शन्स में आती है और सिंगल चार्ज में आसानी से 250 से 315 किमी तक की रेंज निकाल देती है.
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जबकि अगर आप कम बजट में एक दमदार इलेक्ट्रिक SUV का मजा लेना चाहते हैं. तो टाटा पंच ईवी पर दांव लगाना समझदारी भरा फैसला होगा. टाटा के नए प्लेटफॉर्म पर बनी यह कार शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस, मस्कुलर लुक और एडवांस्ड फीचर्स के साथ आती है. इसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लगभग 315 से 421 किमी तक की जबरदस्त रेंज मिलती है.
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बता दें कि, फ्रेंच कार निर्माता कंपनी की सिट्रॉन eC3 उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो बजट में ज्यादा केबिन स्पेस और आरामदायक राइड चाहते हैं. इस इलेक्ट्रिक हैचबैक का सस्पेंशन सेटअप भारतीय सड़कों के हिसाब से काफी कम्फर्टेबल बनाया गया है. यह कार एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 320 किमी की रेंज बड़े ही आराम से ऑफर करती है.
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वहीं, सेडान गाड़ियों का शौक रखने वालों के लिए टाटा टिगोर ईवी एक बेहद भरोसेमंद और प्रैक्टिकल कार मानी जाती है. इसमें आपको बड़ा बूट स्पेस, कम्फर्टेबल सिटिंग और टाटा की सेफ्टी का पूरा भरोसा मिलता है. रोजमर्रा के शहर के सफर से लेकर वीकेंड पर छोटे-मोटे ट्रिप्स के लिए यह ईवी कार एक परफेक्ट बजट-फ्रेंडली ऑप्शन साबित होती है.
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इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय सबसे पहले अपनी डेली रनिंग और जरूरत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है. अगर आपका सफर सिर्फ शहर के अंदर ही सीमित रहता है तो कम बैटरी साइज वाली छोटी कार भी आपके लिए बेस्ट रहेगी. लेकिन अगर आप अक्सर हाइवे पर सफर करते हैं तो हमेशा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली ईवी चुनना ही फायदेमंद रहता है.
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ईवी खरीदने से पहले उसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और घर पर सॉकेट की सुविधा का ध्यान जरूर रखें. इसके अलावा कार की बैटरी पर मिलने वाली वारंटी और कंपनी के सर्विस नेटवर्क की जानकारी भी पूरी तरह निकाल लेनी चाहिए. लंबी वारंटी वाली कार चुनने से आपको भविष्य में बैटरी बदलने के भारी-भरकम खर्च की चिंता बिल्कुल नहीं रहती है.
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कुल मिलाकर देखा जाए तो अब भारतीय बाजार में 7 से 10 लाख रुपये के बजट में भी कई बेहतरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद हैं. आप अपने बजट, फैमिली की जरूरत और पसंद के हिसाब से सही मॉडल का चुनाव कर सकते हैं. किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले नजदीकी शोरूम जाकर एक बार टेस्ट राइड जरूर लें ताकि कार के कम्फर्ट का अंदाजा मिल सके.