कम बजट में चाहिए शानदार EV, ये कारें रहेंगी बेस्ट

बता दें कि, कम बजट में सबसे सस्ती और कॉम्पैक्ट कार ढूंढ रहे हैं तो एमजी कॉमेट ईवी आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है. दो दरवाजों वाली इस शानदार कार को खास शहर की भारी ट्रैफिक और टाइट पार्किंग वाली जगहों के लिए डिजाइन किया गया है. यह सिंगल चार्ज में करीब 230 किमी की रेंज देती है और इसका रनिंग कॉस्ट भी बेहद कम है.