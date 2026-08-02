गांव की सड़कें हों या खेतों का रास्ता, ये बाइकें हैं दमदार

बता दें कि, टीवीएस रेडॉन को खासतौर पर भारत के ग्रामीण और छोटे शहरों के ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका क्लासिक और मस्कुलर लुक देखने में काफी मजबूत लगता है. इसमें आपको मजबूत मेटल बॉडी पार्ट्स, क्रोम फिनिशिंग और कैरी हुक जैसे काफी काम के फीचर्स मिलते हैं. खेतों के उबड़-खाबड़ रास्तों पर यह बाइक काफी मजबूती और स्थिरता के साथ चलती है.