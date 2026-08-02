गांव की सड़कें हों या खेतों का रास्ता, ये बाइकें हैं दमदार
Best Bike for Village Roads: गांव की कच्ची सड़कों और खेतों के पगडंडियों पर चलने के लिए ये 5 कम्यूटर बाइक्स सबसे मजबूत और किफायती हैं.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 02 Aug 2026 01:51 PM (IST)
अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि गांव के उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए मजबूत बाइक का होना जरूरी होता है. क्योंकि, ऐसी जगहों पर लुक काम नहीं आता, बल्कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, ग्राउंड क्लीयरेंस और माइलेज सबसे ज्यादा मायने रखती हैं. अगर आप भी गांव इलाकों के हिसाब से दमदार बाइक ढूंढ रहे हैं तो भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. तो चलिए डालतें हैं उन दमदार बाइक्स पर एक नजर.
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बता दें कि, गांव और छोटे कस्बों में हीरो स्प्लेंडर प्लस का अलग ही दबदबा देखने को मिलता है. कम मेंटेनेंस, शानदार माइलेज और मजबूत पार्ट्स की वजह से यह बाइक सालों से पहली पसंद बनी हुई है. खेतों के रास्ते हों या कच्ची सड़कें यह बाइक बिना किसी झंझट के आसानी से निकल जाती है. इसकी रीसेल वैल्यू भी बाजार में काफी जबरदस्त मिलती है.
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जबकि कच्चे और पथरीले रास्तों के लिए बजाज CT 110X एक बेहद रफ एंड टफ ऑप्शन माना जाता है. इस बाइक को खासतौर पर मजबूत क्रैश गार्ड, हैवी लोडिंग क्षमता और हाई क्लीयरेंस के साथ बनाया गया है. खेतों का काम हो या भारी सामान ढोना, इसका इंजन हर परिस्थिति में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. गांव के माहौल में यह एक काफी प्रैक्टिकल बाइक है.
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वहीं, अगर आप कम बजट में सबसे ज्यादा माइलेज और टिकाऊ बाइक चाहते हैं तो टीवीएस स्पोर्ट आपके लिए शानदार विकल्प साबित होगी. यह बाइक अपने पावरफुल इंजन और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है. इसका सस्पेंशन सेटअप इतना आरामदायक है कि गांव के गड्ढों से भरे रास्तों पर भी झटके महसूस नहीं होते हैं. कम बजट वालों के लिए यह काफी किफायती गाड़ी है.
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आपको बता दें कि, बजाज प्लेटिना 110 अपनी कम्फर्ट राइडिंग और बेहतरीन सस्पेंशन टेक्नोलॉजी के लिए गांव-देहात में बहुत ज्यादा मशहूर है. इसमें दिया गया एबीएस सेफ्टी फीचर और पैडेड सीट राइडर को उबड़-खाबड़ सड़कों पर भी पूरा आराम देती है. अगर आपको रोज खेतों या मंडी तक लंबा सफर तय करना पड़ता है तो कम मेंटेनेंस वाली यह बाइक आपके लिए एकदम सही दांव साबित होगी.
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बता दें कि, टीवीएस रेडॉन को खासतौर पर भारत के ग्रामीण और छोटे शहरों के ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका क्लासिक और मस्कुलर लुक देखने में काफी मजबूत लगता है. इसमें आपको मजबूत मेटल बॉडी पार्ट्स, क्रोम फिनिशिंग और कैरी हुक जैसे काफी काम के फीचर्स मिलते हैं. खेतों के उबड़-खाबड़ रास्तों पर यह बाइक काफी मजबूती और स्थिरता के साथ चलती है.
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जानकारी के लिए बता दें कि, गांव के रास्तों के लिए बाइक चुनते समय पहली प्राथमिकता उसका ग्राउंड क्लीयरेंस और सस्पेंशन होना चाहिए. कम क्लीयरेंस वाली गाड़ियां अक्सर खेतों के ऊंचे-नीचे रास्तों या बड़े गड्ढों में नीचे से टकरा जाती हैं. जिससे इंजन को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हमेशा ऐसा मॉडल चुनें जिसकी बॉडी थोड़ी ऊंची हो और सस्पेंशन खराब रास्तों के झटके आसानी से झेल सके.
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वहीं, ग्रामीण इलाकों में स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और आसान सर्विसिंग का होना भी बेहद जरूरी पहलू है. ऐसी बाइक ही चुननी चाहिए जिसके पार्ट्स आपके आसपास के स्थानीय मैकेनिक के पास आसानी से और सस्ते में मिल जाएं. जबकि फीचर्स की तुलना में सिंपल और मजबूत मेकैनिज्म वाली बाइक्स गांव के माहौल में ज्यादा लंबे समय तक बिना किसी खराबी के टिकती हैं.
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कुल मिलाकर कहें तो गांव और खेतों के लिए 100cc से 110cc सेगमेंट की कम्यूटर बाइक्स सबसे बेस्ट मानी जाती हैं. आप अपने बजट, सामान ढोने की जरूरत और पसंदीदा ब्रांड के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं. किसी अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले एक बार टेस्ट राइड जरूर लें ताकि आपको बाइक की हैंडलिंग, ग्रिप और कम्फर्ट का सही अंदाजा मिल सके.