#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोगांव की सड़कें हों या खेतों का रास्ता, ये बाइकें हैं दमदार

गांव की सड़कें हों या खेतों का रास्ता, ये बाइकें हैं दमदार

Best Bike for Village Roads: गांव की कच्ची सड़कों और खेतों के पगडंडियों पर चलने के लिए ये 5 कम्यूटर बाइक्स सबसे मजबूत और किफायती हैं.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 02 Aug 2026 01:51 PM (IST)
Best Bike for Village Roads: गांव की कच्ची सड़कों और खेतों के पगडंडियों पर चलने के लिए ये 5 कम्यूटर बाइक्स सबसे मजबूत और किफायती हैं.

अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि गांव के उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए मजबूत बाइक का होना जरूरी होता है. क्योंकि, ऐसी जगहों पर लुक काम नहीं आता, बल्कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, ग्राउंड क्लीयरेंस और माइलेज सबसे ज्यादा मायने रखती हैं. अगर आप भी गांव इलाकों के हिसाब से दमदार बाइक ढूंढ रहे हैं तो भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. तो चलिए डालतें हैं उन दमदार बाइक्स पर एक नजर.

1/8
बता दें कि, गांव और छोटे कस्बों में हीरो स्प्लेंडर प्लस का अलग ही दबदबा देखने को मिलता है. कम मेंटेनेंस, शानदार माइलेज और मजबूत पार्ट्स की वजह से यह बाइक सालों से पहली पसंद बनी हुई है. खेतों के रास्ते हों या कच्ची सड़कें यह बाइक बिना किसी झंझट के आसानी से निकल जाती है. इसकी रीसेल वैल्यू भी बाजार में काफी जबरदस्त मिलती है.
बता दें कि, गांव और छोटे कस्बों में हीरो स्प्लेंडर प्लस का अलग ही दबदबा देखने को मिलता है. कम मेंटेनेंस, शानदार माइलेज और मजबूत पार्ट्स की वजह से यह बाइक सालों से पहली पसंद बनी हुई है. खेतों के रास्ते हों या कच्ची सड़कें यह बाइक बिना किसी झंझट के आसानी से निकल जाती है. इसकी रीसेल वैल्यू भी बाजार में काफी जबरदस्त मिलती है.
2/8
जबकि कच्चे और पथरीले रास्तों के लिए बजाज CT 110X एक बेहद रफ एंड टफ ऑप्शन माना जाता है. इस बाइक को खासतौर पर मजबूत क्रैश गार्ड, हैवी लोडिंग क्षमता और हाई क्लीयरेंस के साथ बनाया गया है. खेतों का काम हो या भारी सामान ढोना, इसका इंजन हर परिस्थिति में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. गांव के माहौल में यह एक काफी प्रैक्टिकल बाइक है.
जबकि कच्चे और पथरीले रास्तों के लिए बजाज CT 110X एक बेहद रफ एंड टफ ऑप्शन माना जाता है. इस बाइक को खासतौर पर मजबूत क्रैश गार्ड, हैवी लोडिंग क्षमता और हाई क्लीयरेंस के साथ बनाया गया है. खेतों का काम हो या भारी सामान ढोना, इसका इंजन हर परिस्थिति में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. गांव के माहौल में यह एक काफी प्रैक्टिकल बाइक है.
3/8
वहीं, अगर आप कम बजट में सबसे ज्यादा माइलेज और टिकाऊ बाइक चाहते हैं तो टीवीएस स्पोर्ट आपके लिए शानदार विकल्प साबित होगी. यह बाइक अपने पावरफुल इंजन और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है. इसका सस्पेंशन सेटअप इतना आरामदायक है कि गांव के गड्ढों से भरे रास्तों पर भी झटके महसूस नहीं होते हैं. कम बजट वालों के लिए यह काफी किफायती गाड़ी है.
वहीं, अगर आप कम बजट में सबसे ज्यादा माइलेज और टिकाऊ बाइक चाहते हैं तो टीवीएस स्पोर्ट आपके लिए शानदार विकल्प साबित होगी. यह बाइक अपने पावरफुल इंजन और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है. इसका सस्पेंशन सेटअप इतना आरामदायक है कि गांव के गड्ढों से भरे रास्तों पर भी झटके महसूस नहीं होते हैं. कम बजट वालों के लिए यह काफी किफायती गाड़ी है.
4/8
आपको बता दें कि, बजाज प्लेटिना 110 अपनी कम्फर्ट राइडिंग और बेहतरीन सस्पेंशन टेक्नोलॉजी के लिए गांव-देहात में बहुत ज्यादा मशहूर है. इसमें दिया गया एबीएस सेफ्टी फीचर और पैडेड सीट राइडर को उबड़-खाबड़ सड़कों पर भी पूरा आराम देती है. अगर आपको रोज खेतों या मंडी तक लंबा सफर तय करना पड़ता है तो कम मेंटेनेंस वाली यह बाइक आपके लिए एकदम सही दांव साबित होगी.
आपको बता दें कि, बजाज प्लेटिना 110 अपनी कम्फर्ट राइडिंग और बेहतरीन सस्पेंशन टेक्नोलॉजी के लिए गांव-देहात में बहुत ज्यादा मशहूर है. इसमें दिया गया एबीएस सेफ्टी फीचर और पैडेड सीट राइडर को उबड़-खाबड़ सड़कों पर भी पूरा आराम देती है. अगर आपको रोज खेतों या मंडी तक लंबा सफर तय करना पड़ता है तो कम मेंटेनेंस वाली यह बाइक आपके लिए एकदम सही दांव साबित होगी.
5/8
बता दें कि, टीवीएस रेडॉन को खासतौर पर भारत के ग्रामीण और छोटे शहरों के ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका क्लासिक और मस्कुलर लुक देखने में काफी मजबूत लगता है. इसमें आपको मजबूत मेटल बॉडी पार्ट्स, क्रोम फिनिशिंग और कैरी हुक जैसे काफी काम के फीचर्स मिलते हैं. खेतों के उबड़-खाबड़ रास्तों पर यह बाइक काफी मजबूती और स्थिरता के साथ चलती है.
बता दें कि, टीवीएस रेडॉन को खासतौर पर भारत के ग्रामीण और छोटे शहरों के ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका क्लासिक और मस्कुलर लुक देखने में काफी मजबूत लगता है. इसमें आपको मजबूत मेटल बॉडी पार्ट्स, क्रोम फिनिशिंग और कैरी हुक जैसे काफी काम के फीचर्स मिलते हैं. खेतों के उबड़-खाबड़ रास्तों पर यह बाइक काफी मजबूती और स्थिरता के साथ चलती है.
6/8
जानकारी के लिए बता दें कि, गांव के रास्तों के लिए बाइक चुनते समय पहली प्राथमिकता उसका ग्राउंड क्लीयरेंस और सस्पेंशन होना चाहिए. कम क्लीयरेंस वाली गाड़ियां अक्सर खेतों के ऊंचे-नीचे रास्तों या बड़े गड्ढों में नीचे से टकरा जाती हैं. जिससे इंजन को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हमेशा ऐसा मॉडल चुनें जिसकी बॉडी थोड़ी ऊंची हो और सस्पेंशन खराब रास्तों के झटके आसानी से झेल सके.
जानकारी के लिए बता दें कि, गांव के रास्तों के लिए बाइक चुनते समय पहली प्राथमिकता उसका ग्राउंड क्लीयरेंस और सस्पेंशन होना चाहिए. कम क्लीयरेंस वाली गाड़ियां अक्सर खेतों के ऊंचे-नीचे रास्तों या बड़े गड्ढों में नीचे से टकरा जाती हैं. जिससे इंजन को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हमेशा ऐसा मॉडल चुनें जिसकी बॉडी थोड़ी ऊंची हो और सस्पेंशन खराब रास्तों के झटके आसानी से झेल सके.
7/8
वहीं, ग्रामीण इलाकों में स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और आसान सर्विसिंग का होना भी बेहद जरूरी पहलू है. ऐसी बाइक ही चुननी चाहिए जिसके पार्ट्स आपके आसपास के स्थानीय मैकेनिक के पास आसानी से और सस्ते में मिल जाएं. जबकि फीचर्स की तुलना में सिंपल और मजबूत मेकैनिज्म वाली बाइक्स गांव के माहौल में ज्यादा लंबे समय तक बिना किसी खराबी के टिकती हैं.
वहीं, ग्रामीण इलाकों में स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और आसान सर्विसिंग का होना भी बेहद जरूरी पहलू है. ऐसी बाइक ही चुननी चाहिए जिसके पार्ट्स आपके आसपास के स्थानीय मैकेनिक के पास आसानी से और सस्ते में मिल जाएं. जबकि फीचर्स की तुलना में सिंपल और मजबूत मेकैनिज्म वाली बाइक्स गांव के माहौल में ज्यादा लंबे समय तक बिना किसी खराबी के टिकती हैं.
8/8
कुल मिलाकर कहें तो गांव और खेतों के लिए 100cc से 110cc सेगमेंट की कम्यूटर बाइक्स सबसे बेस्ट मानी जाती हैं. आप अपने बजट, सामान ढोने की जरूरत और पसंदीदा ब्रांड के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं. किसी अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले एक बार टेस्ट राइड जरूर लें ताकि आपको बाइक की हैंडलिंग, ग्रिप और कम्फर्ट का सही अंदाजा मिल सके.
कुल मिलाकर कहें तो गांव और खेतों के लिए 100cc से 110cc सेगमेंट की कम्यूटर बाइक्स सबसे बेस्ट मानी जाती हैं. आप अपने बजट, सामान ढोने की जरूरत और पसंदीदा ब्रांड के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं. किसी अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले एक बार टेस्ट राइड जरूर लें ताकि आपको बाइक की हैंडलिंग, ग्रिप और कम्फर्ट का सही अंदाजा मिल सके.
Published at : 02 Aug 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Hero Splendor Plus Price TVS Radeon Mileage Best Bike For Village Roads 2026 Bajaj CT 110X Rough Road Bajaj Platina 110 ABS

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
E20 से आई खराबी तो क्या गाड़ी के बदलने पड़ेंगे पार्ट्स? जानें डिटेल
E20 से आई खराबी तो क्या गाड़ी के बदलने पड़ेंगे पार्ट्स? जानें डिटेल
ऑटो
महंगी कारें, महंगा पेट्रोल… फिर भी टूटा बिक्री रिकॉर्ड
महंगी कारें, महंगा पेट्रोल… फिर भी टूटा बिक्री रिकॉर्ड
ऑटो
कम फ्यूल खर्च और शानदार माइलेज, जल्द आ रही Baleno Facelift 2026
कम फ्यूल खर्च और शानदार माइलेज, जल्द आ रही Baleno Facelift
ऑटो
1 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Fronx खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?
1 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Fronx खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?
Advertisement

वीडियोज

Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. कमलेश
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
निर्विघ्न कांवड़ यात्रा के लिए तैयार उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राम मंदिर की आधारशिला रखने वाले दलित थे इसलिए...' अरुण भारती का बड़ा हमला
'राम मंदिर की आधारशिला रखने वाले दलित थे इसलिए...' अरुण भारती का बड़ा हमला
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
नौकरी
PMO Eligibility: PMO में नौकरी कैसे मिलती है, यहां कितनी मिलती है सैलरी?
PMO में नौकरी कैसे मिलती है, यहां कितनी मिलती है सैलरी?
हेल्थ
Text Neck Syndrome : मोबाइल की लत बना रही है गर्दन को बूढ़ा, जानें कैसे?
मोबाइल की लत बना रही है गर्दन को बूढ़ा, जानें कैसे?
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
ENT LIVE
The Traitors 2 के 21 कंटेस्टेंट्स कंफर्म, Munawar Faruqui से Shweta Tiwari तक कई बड़े नाम
The Traitors 2 के 21 कंटेस्टेंट्स कंफर्म, Munawar Faruqui से Shweta Tiwari तक कई बड़े नाम
ABP NEWS
Viral Video: सड़क किनारे बैठी गाय पर चढ़ी गाड़ी
Viral Video: सड़क किनारे बैठी गाय पर चढ़ी गाड़ी
ABP NEWS
Viral Video: स्कूटी के अंदर छिपा बैठा था सांप, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप!
Viral Video: स्कूटी के अंदर छिपा बैठा था सांप, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video: साबरकांठा में मूसलाधार बारिश का तांडव, सड़कों पर भरा पानी!
Viral Video: साबरकांठा में मूसलाधार बारिश का तांडव, सड़कों पर भरा पानी!
Embed widget