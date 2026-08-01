#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो30 रुपये से भी कम खर्च, Vida ने लॉन्च किया ये शानदार स्कूटर

30 रुपये से भी कम खर्च, Vida ने लॉन्च किया ये शानदार स्कूटर

Hero Vida VX2 GO: स्कूटर में कंपनी ने रिमूवेबल बैटरी दी है, जिसे आसानी से निकालकर चार्ज किया जा सकता है. यह उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, जिनके पास अलग से चार्जिंग पॉइंट मौजूद नहीं है

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 01 Aug 2026 03:51 PM (IST)
Hero Vida VX2 GO: स्कूटर में कंपनी ने रिमूवेबल बैटरी दी है, जिसे आसानी से निकालकर चार्ज किया जा सकता है. यह उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, जिनके पास अलग से चार्जिंग पॉइंट मौजूद नहीं है

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग लगातार बढ़ रही है और अब कंपनियां ग्राहकों के लिए नए-नए ऑप्शन लेकर आ रही हैं. इसी कड़ी में हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida VX2 GO लॉन्च किया है.

1/7
यह स्कूटर खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कम कीमत में अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं. कंपनी ने इसे बैटरी सब्सक्रिप्शन और बैटरी समेत दोनों ऑप्शन्स में पेश किया है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं. Vida VX2 Go FB की कीमत दिल्ली में 1.13 लाख रुपये एक्स शोरूम है.
यह स्कूटर खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कम कीमत में अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं. कंपनी ने इसे बैटरी सब्सक्रिप्शन और बैटरी समेत दोनों ऑप्शन्स में पेश किया है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं. Vida VX2 Go FB की कीमत दिल्ली में 1.13 लाख रुपये एक्स शोरूम है.
2/7
Vida VX2 GO की सबसे बड़ी खासियत इसका Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल है. अगर ग्राहक इस ऑप्शन को चुनते हैं तो उन्हें स्कूटर की शुरुआती कीमत काफी कम देनी होगी. इसके बाद बैटरी का इस्तेमाल करने के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग से पैसे देने होंगे. वहीं जो ग्राहक बैटरी के साथ स्कूटर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी कंपनी ने अलग कीमत तय की है.
Vida VX2 GO की सबसे बड़ी खासियत इसका Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल है. अगर ग्राहक इस ऑप्शन को चुनते हैं तो उन्हें स्कूटर की शुरुआती कीमत काफी कम देनी होगी. इसके बाद बैटरी का इस्तेमाल करने के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग से पैसे देने होंगे. वहीं जो ग्राहक बैटरी के साथ स्कूटर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी कंपनी ने अलग कीमत तय की है.
3/7
डिजाइन की बात करें तो Vida VX2 GO का लुक मॉडर्न और स्टाइलिश रखा गया है. इसमें आकर्षक LED हेडलाइट, LED टेललाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आरामदायक सीट दी गई है. स्कूटर का डिजाइन शहर में रोजाना इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे इसे चलाना आसान होने के साथ-साथ देखने में भी प्रीमियम लगता है.
डिजाइन की बात करें तो Vida VX2 GO का लुक मॉडर्न और स्टाइलिश रखा गया है. इसमें आकर्षक LED हेडलाइट, LED टेललाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आरामदायक सीट दी गई है. स्कूटर का डिजाइन शहर में रोजाना इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे इसे चलाना आसान होने के साथ-साथ देखने में भी प्रीमियम लगता है.
4/7
स्कूटर में कंपनी ने रिमूवेबल बैटरी दी है, जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से निकालकर घर या ऑफिस में चार्ज किया जा सकता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, जिनके पास घर में अलग से चार्जिंग पॉइंट मौजूद नहीं है. इसके अलावा स्कूटर को पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क पर भी चार्ज किया जा सकता है. VX2 Go FB में आपको 3.1kWh की बैटरी मिलेगी. यह स्कूटर 128 किलोमीटर की क्लेम्ड आईडीसी रेंज के साथ आएगा.
स्कूटर में कंपनी ने रिमूवेबल बैटरी दी है, जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से निकालकर घर या ऑफिस में चार्ज किया जा सकता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, जिनके पास घर में अलग से चार्जिंग पॉइंट मौजूद नहीं है. इसके अलावा स्कूटर को पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क पर भी चार्ज किया जा सकता है. VX2 Go FB में आपको 3.1kWh की बैटरी मिलेगी. यह स्कूटर 128 किलोमीटर की क्लेम्ड आईडीसी रेंज के साथ आएगा.
5/7
परफॉर्मेंस के मामले में भी Vida VX2 GO रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है. इसमें इलेक्ट्रिक मोटर के साथ स्मूद एक्सीलरेशन मिलता है, जिससे शहर की ट्रैफिक में स्कूटर आसानी से चलाया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर सिंगल चार्ज में अच्छी रेंज दे सकता है, जिससे रोजाना ऑफिस, कॉलेज या बाजार आने-जाने वाले ग्राहकों को बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं होगी.
परफॉर्मेंस के मामले में भी Vida VX2 GO रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है. इसमें इलेक्ट्रिक मोटर के साथ स्मूद एक्सीलरेशन मिलता है, जिससे शहर की ट्रैफिक में स्कूटर आसानी से चलाया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर सिंगल चार्ज में अच्छी रेंज दे सकता है, जिससे रोजाना ऑफिस, कॉलेज या बाजार आने-जाने वाले ग्राहकों को बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं होगी.
6/7
फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स और कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. कुछ वेरिएंट में मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, लाइव लोकेशन, व्हीकल ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे स्कूटर का इस्तेमाल और आसान हो जाता है.
फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स और कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. कुछ वेरिएंट में मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, लाइव लोकेशन, व्हीकल ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे स्कूटर का इस्तेमाल और आसान हो जाता है.
7/7
सेफ्टी के लिए स्कूटर में बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, मजबूत चेसिस और सस्पेंशन दिया गया है. इससे खराब सड़कों पर भी आरामदायक राइडिंग मिलती है. कंपनी ने बैटरी और इलेक्ट्रिक सिस्टम की सेफ्टी पर भी खास जोर दिया है, ताकि लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिल सके. 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से 3.1kWh की बैटरी को चार्ज होने में 30 रुपये से भी कम लगेंगे.
सेफ्टी के लिए स्कूटर में बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, मजबूत चेसिस और सस्पेंशन दिया गया है. इससे खराब सड़कों पर भी आरामदायक राइडिंग मिलती है. कंपनी ने बैटरी और इलेक्ट्रिक सिस्टम की सेफ्टी पर भी खास जोर दिया है, ताकि लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिल सके. 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से 3.1kWh की बैटरी को चार्ज होने में 30 रुपये से भी कम लगेंगे.
Published at : 01 Aug 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Hero Motocorp Auto News Hero Vida VX2 Go FB Hero Vida Range

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अब छोटी-छोटी गलियों से भी निकलेगी बाइक एम्बुलेंस, जानिए खासियत
अब छोटी-छोटी गलियों से भी निकलेगी बाइक एम्बुलेंस, जानिए खासियत
ऑटो
EV बाजार में Tata का जलवा, ताबड़तोड़ बिक्री से बनाया रिकॉर्ड
EV बाजार में Tata का जलवा, ताबड़तोड़ बिक्री से बनाया रिकॉर्ड
ऑटो
इतने करोड़ लोग यूज करते हैं FASTag, बैरियर-फ्री सिस्टम की तैयारी
इतने करोड़ लोग यूज करते हैं FASTag, बैरियर-फ्री सिस्टम की तैयारी
ऑटो
50 हजार डाउन पेमेंट पर Comet EV खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?
50 हजार डाउन पेमेंट पर Comet EV खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. कमलेश
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
निर्विघ्न कांवड़ यात्रा के लिए तैयार उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'लक्ष्मी योजना' शुरू, अब हर महीने खटाखट आएंगे 2500
दिल्ली में 'लक्ष्मी योजना' शुरू, अब हर महीने खटाखट आएंगे 2500
बॉलीवुड
Saturday Box Office: दोपहर 3.30 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
दोपहर 3.30 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
Hockey
टीम इंडिया की 'भगवा' जर्सी पर बोले ध्यानचंद, कहा- रंग से क्या...
टीम इंडिया की 'भगवा' जर्सी पर बोले ध्यानचंद, कहा- रंग से क्या...
इंडिया
PM मोदी को निशाना बनाने वाले मॉर्फ्ड कंटेंट को लेकर मेटा इंडिया के हेड पर केस दर्ज
PM मोदी को निशाना बनाने वाले मॉर्फ्ड कंटेंट को लेकर मेटा इंडिया के हेड पर केस दर्ज
इंडिया
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
शिक्षा
क्या है दिल्ली की डबल काउंसिलिंग? जिसमें फंस रही MBBS सीटें 
क्या है दिल्ली की डबल काउंसिलिंग? जिसमें फंस रही MBBS सीटें 
जम्मू और कश्मीर
'मेरे पास शब्द नहीं...', कुलगाम आंतकी हमले पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'मेरे पास शब्द नहीं...', कुलगाम आंतकी हमले पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget