30 रुपये से भी कम खर्च, Vida ने लॉन्च किया ये शानदार स्कूटर

स्कूटर में कंपनी ने रिमूवेबल बैटरी दी है, जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से निकालकर घर या ऑफिस में चार्ज किया जा सकता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, जिनके पास घर में अलग से चार्जिंग पॉइंट मौजूद नहीं है. इसके अलावा स्कूटर को पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क पर भी चार्ज किया जा सकता है. VX2 Go FB में आपको 3.1kWh की बैटरी मिलेगी. यह स्कूटर 128 किलोमीटर की क्लेम्ड आईडीसी रेंज के साथ आएगा.