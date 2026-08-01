30 रुपये से भी कम खर्च, Vida ने लॉन्च किया ये शानदार स्कूटर
Hero Vida VX2 GO: स्कूटर में कंपनी ने रिमूवेबल बैटरी दी है, जिसे आसानी से निकालकर चार्ज किया जा सकता है. यह उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, जिनके पास अलग से चार्जिंग पॉइंट मौजूद नहीं है
Written By : क़मरजहां | Updated at : 01 Aug 2026 03:51 PM (IST)
भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग लगातार बढ़ रही है और अब कंपनियां ग्राहकों के लिए नए-नए ऑप्शन लेकर आ रही हैं. इसी कड़ी में हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida VX2 GO लॉन्च किया है.
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यह स्कूटर खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कम कीमत में अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं. कंपनी ने इसे बैटरी सब्सक्रिप्शन और बैटरी समेत दोनों ऑप्शन्स में पेश किया है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं. Vida VX2 Go FB की कीमत दिल्ली में 1.13 लाख रुपये एक्स शोरूम है.
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Vida VX2 GO की सबसे बड़ी खासियत इसका Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल है. अगर ग्राहक इस ऑप्शन को चुनते हैं तो उन्हें स्कूटर की शुरुआती कीमत काफी कम देनी होगी. इसके बाद बैटरी का इस्तेमाल करने के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग से पैसे देने होंगे. वहीं जो ग्राहक बैटरी के साथ स्कूटर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी कंपनी ने अलग कीमत तय की है.
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डिजाइन की बात करें तो Vida VX2 GO का लुक मॉडर्न और स्टाइलिश रखा गया है. इसमें आकर्षक LED हेडलाइट, LED टेललाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आरामदायक सीट दी गई है. स्कूटर का डिजाइन शहर में रोजाना इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे इसे चलाना आसान होने के साथ-साथ देखने में भी प्रीमियम लगता है.
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स्कूटर में कंपनी ने रिमूवेबल बैटरी दी है, जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से निकालकर घर या ऑफिस में चार्ज किया जा सकता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, जिनके पास घर में अलग से चार्जिंग पॉइंट मौजूद नहीं है. इसके अलावा स्कूटर को पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क पर भी चार्ज किया जा सकता है. VX2 Go FB में आपको 3.1kWh की बैटरी मिलेगी. यह स्कूटर 128 किलोमीटर की क्लेम्ड आईडीसी रेंज के साथ आएगा.
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परफॉर्मेंस के मामले में भी Vida VX2 GO रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है. इसमें इलेक्ट्रिक मोटर के साथ स्मूद एक्सीलरेशन मिलता है, जिससे शहर की ट्रैफिक में स्कूटर आसानी से चलाया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर सिंगल चार्ज में अच्छी रेंज दे सकता है, जिससे रोजाना ऑफिस, कॉलेज या बाजार आने-जाने वाले ग्राहकों को बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं होगी.
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फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स और कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. कुछ वेरिएंट में मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, लाइव लोकेशन, व्हीकल ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे स्कूटर का इस्तेमाल और आसान हो जाता है.
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सेफ्टी के लिए स्कूटर में बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, मजबूत चेसिस और सस्पेंशन दिया गया है. इससे खराब सड़कों पर भी आरामदायक राइडिंग मिलती है. कंपनी ने बैटरी और इलेक्ट्रिक सिस्टम की सेफ्टी पर भी खास जोर दिया है, ताकि लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिल सके. 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से 3.1kWh की बैटरी को चार्ज होने में 30 रुपये से भी कम लगेंगे.