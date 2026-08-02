कम फ्यूल खर्च और शानदार माइलेज, जल्द आ रही Baleno Facelift

मारुति सुजुकी अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक Baleno को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस साल के अंत तक नई Baleno Facelift को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. इस गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.

इस अपडेटेड मॉडल में केवल डिजाइन ही नहीं, बल्कि फीचर्स, सेफ्टी और इंजन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. खास बात यह है कि नई बलेनो में पहली बार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे इसका माइलेज पहले से बेहतर हो सकता है.

बलेनो फेसलिफ्ट का प्रोटोटाइप हाल ही में देखा गया, जिससे इस साल इसकी लॉन्चिंग की उम्मीद पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है. गाड़ी के टेस्ट म्यूल को कवर के साथ देखा गया था. आइए इस गाड़ी के डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन की सारी डिटेल्स जान लेते हैं.

पहले से कितनी बदल जाएगी Baleno Facelift?

नई Baleno Facelift के एक्सटीरियर में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कार के फ्रंट हिस्से को पहले से ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न बनाया जा सकता है. इसमें नई ग्रिल, नया फ्रंट बंपर, अपडेटेड LED हेडलैंप, नए LED DRLs और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है. रियर प्रोफाइल में भी नए LED टेललैंप और बदला हुआ बंपर दिया जा सकता है. हालांकि कार का ओवरऑल साइज पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है.

कार के इंटीरियर में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कंपनी नया केबिन थीम, बेहतर क्वालिटी की सीट अपहोल्स्ट्री और प्रीमियम फिनिश दे सकती है. इसके अलावा बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन चार्जर, एंबियंट लाइटिंग और सनरूफ जैसे फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं. इससे नई Baleno पहले से ज्यादा प्रीमियम महसूस होगी.

सेफ्टी के मामले में भी कंपनी बड़ा अपडेट दे सकती है. नई Baleno में ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके साथ छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, ABS के साथ EBD, 360-डिग्री कैमरा और अन्य मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो यह अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस हैचबैक कारों में शामिल हो सकती है.

क्या है सबसे बड़ा बदलाव?

नई Baleno Facelift का सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में देखने को मिल सकता है. कंपनी इसमें नया हाइब्रिड पावरट्रेन दे सकती है. यह सिस्टम पेट्रोल इंजन के साथ मिलकर काम करेगा और फ्यूल की खपत कम करने में मदद करेगा. इससे कार की माइलेज मौजूदा मॉडल की तुलना में काफी बेहतर हो सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में नए Z-सीरीज 3-सिलेंडर इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम मिलने की भी उम्मीद जताई गई है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है.

Baleno में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और CNG का ऑप्शन मिलता है. नई फेसलिफ्ट में भी कुछ वेरिएंट्स में इन ऑप्शन्स को जारी रखा जा सकता है, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट को नए विकल्प के तौर पर पेश किया जा सकता है. इससे ग्राहकों को बेहतर माइलेज और कम फ्यूल खर्च का फायदा मिलेगा.

कितनी हो सकती है गाड़ी की कीमत?

कीमत की बात करें तो नई Baleno Facelift की शुरुआती कीमत मौजूदा मॉडल से कुछ ज्यादा हो सकती है. इसकी वजह नए फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और हाइब्रिड तकनीक होगी. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz और Toyota Glanza जैसी प्रीमियम हैचबैक कारों से होगा.

ऐसे में कहा जा सकता है कि नई Maruti Baleno Facelift केवल एक कॉस्मेटिक अपडेट नहीं होगी, बल्कि डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी और इंजन के मामले में पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और एडवांस मॉडल बनकर सामने आ सकती है. इससे प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:-

अब छोटी-छोटी गलियों से भी निकलेगी बाइक एम्बुलेंस, जानिए खासियत