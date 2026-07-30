EV बाइक खरीदने का प्लान? इन पर डालें नजर

भारत में EV बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं? जानिए अल्ट्रावायलेट F77 मैक 2, ओबेन रॉर Evo और रिवोल्ट RV400 जैसी धाकड़ इलेक्ट्रिक बाइक्स की कीमत, रेंज और फीचर्स की पूरी जानकारी.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 30 Jul 2026 02:41 PM (IST)
हमारे देश में बढ़ते पेट्रोल के दाम और प्रदुषण को ध्यान में रखते हुए सरकार अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा तवज्जो दे रही है. बता दें कि, अभी भारत में इलेक्ट्रिक बाइक्स का क्रेज काफी बढ़ा है. सड़कों पर अब एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और हाई-टेक EV बाइक्स दौड़ती हुई नजर आ रही हैं. अगर आप भी अपने लिए एक नई इलेक्ट्रिक बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं, तो भारतीय बाजार में कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं. चलिए डालतें हैं इन दमदार बाइक्स पर एक नजर.
1/8
बता दें कि, स्पोर्टी लुक और जबरदस्त परफॉर्मेंस पसंद करने वाले युवाओं के लिए रिवोल्ट RV400 एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें आपको स्वाइपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी, कई राइडिंग मोड्स और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. एक बार फुल चार्ज करने पर यह बाइक काफी अच्छी रेंज दे देती है. जिससे शहर के डेली कम्यूट और छोटे-मोटे ट्रैवल के लिए यह एकदम परफेक्ट चॉइस साबित होती है.
2/8
वहीं, अगर आप एक पावरफुल और मस्कुलर डिजाइन वाली इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक ढूंढ रहे हैं. तो ओबेन रॉर आपके लिए बढ़िया चॉइस है. इसमें दी गई LFP बैटरी टेक्नोलॉजी ज्यादा सेफ मानी जाती है और तेजी से चार्ज भी होती है. इसका पिकअप और एक्सीलरेशन इतना शानदार है कि यह आपको एक पेट्रोल बाइक से भी ज्यादा स्मूथ और थ्रिलिंग राइडिंग एक्सपीरियंस प्रदान करती है.
3/8
जबकि हाई-स्पीड और एड्रेनालिन रश पसंद करने वाले यूथ के लिए अल्ट्रावायलेट F77 मैक 2 सबसे गजब की बाइक है. इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और स्पोर्टी स्टांस पहली ही नजर में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. इसमें आपको जबरदस्त टॉप स्पीड, लंबी रेंज, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में सबसे अलग बनाते हैं.
4/8
वहीं, बजट सेगमेंट में अपनी जगह बनाने वाली मैटर एरा की बात ही अलग है. यह भारत की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक है जो 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है. अगर आपको ईवी में भी गियर बदलने वाला असली बाइक राइडिंग का फील चाहिए, तो यह सबसे सही दांव है. इसमें टचस्क्रीन कंसोल, नेविगेशन और लिक्विड-कूल्ड बैटरी पैक जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
5/8
कम्यूटर सेगमेंट में कम बजट और सिंपल राइडिंग पसंद करने वालों के लिए हॉप ऑक्सो भी एक अच्छा विकल्प बनकर उभरी है. इसका सिंपल और टिकाऊ डिजाइन रोजमर्रा के कामों के लिए काफी व्यावहारिक है. इसमें आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी, डिसेंट स्पीड और लंबी रेंज मिल जाती है. कम मेंटेनेंस की वजह से यह मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफी किफायती साबित होती है.
6/8
बता दें कि, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने से पहले अपनी रोजमर्रा की ट्रैवलिंग डिस्टेंस का हिसाब लगाना बेहद जरूरी होता है. अगर आपका डेली रन ज्यादा है, तो हमेशा ज्यादा रियल-वर्ल्ड रेंज देने वाली बाइक ही चुनें. इसके अलावा, अपने घर या पार्किंग एरिया में चार्जिंग सॉकेट की सुविधा और आसपास मौजूद पब्लिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को चेक करना न भूलें, ताकि बाद में परेशानी न हो.
7/8
वहीं, ईवी बाइक चुनते समय उसकी बैटरी वारंटी और सर्विस नेटवर्क पर विशेष ध्यान देना चाहिए. बैटरी ही किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे महंगा हिस्सा होती है. इसलिए लंबी वारंटी वाली बाइक ही प्रेफर करें. यह भी जांच लें कि ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके शहर में उपलब्ध है या नहीं, ताकि मेंटेनेंस के वक्त आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.
8/8
कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में अब हर बजट और जरूरत के हिसाब से बेहतरीन इलेक्ट्रिक बाइक्स मौजूद हैं. आप अपने बजट, राइडिंग स्टाइल और पसंद के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं. किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले नजदीकी डीलरशिप पर जाकर टेस्ट राइड जरूर लें, जिससे आपको बाइक के कम्फर्ट, ब्रेकिंग और पिकअप का अंदाजा मिल सके.