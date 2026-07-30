#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोEV बाइक खरीदने का प्लान? इन पर डालें नजर

EV बाइक खरीदने का प्लान? इन पर डालें नजर

भारत में EV बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं? जानिए अल्ट्रावायलेट F77 मैक 2, ओबेन रॉर Evo और रिवोल्ट RV400 जैसी धाकड़ इलेक्ट्रिक बाइक्स की कीमत, रेंज और फीचर्स की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 30 Jul 2026 02:41 PM (IST)
भारत में EV बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं? जानिए अल्ट्रावायलेट F77 मैक 2, ओबेन रॉर Evo और रिवोल्ट RV400 जैसी धाकड़ इलेक्ट्रिक बाइक्स की कीमत, रेंज और फीचर्स की पूरी जानकारी.

हमारे देश में बढ़ते पेट्रोल के दाम और प्रदुषण को ध्यान में रखते हुए सरकार अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा तवज्जो दे रही है. बता दें कि, अभी भारत में इलेक्ट्रिक बाइक्स का क्रेज काफी बढ़ा है. सड़कों पर अब एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और हाई-टेक EV बाइक्स दौड़ती हुई नजर आ रही हैं. अगर आप भी अपने लिए एक नई इलेक्ट्रिक बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं, तो भारतीय बाजार में कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं. चलिए डालतें हैं इन दमदार बाइक्स पर एक नजर.

1/8
बता दें कि, स्पोर्टी लुक और जबरदस्त परफॉर्मेंस पसंद करने वाले युवाओं के लिए रिवोल्ट RV400 एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें आपको स्वाइपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी, कई राइडिंग मोड्स और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. एक बार फुल चार्ज करने पर यह बाइक काफी अच्छी रेंज दे देती है. जिससे शहर के डेली कम्यूट और छोटे-मोटे ट्रैवल के लिए यह एकदम परफेक्ट चॉइस साबित होती है.
बता दें कि, स्पोर्टी लुक और जबरदस्त परफॉर्मेंस पसंद करने वाले युवाओं के लिए रिवोल्ट RV400 एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें आपको स्वाइपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी, कई राइडिंग मोड्स और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. एक बार फुल चार्ज करने पर यह बाइक काफी अच्छी रेंज दे देती है. जिससे शहर के डेली कम्यूट और छोटे-मोटे ट्रैवल के लिए यह एकदम परफेक्ट चॉइस साबित होती है.
2/8
वहीं, अगर आप एक पावरफुल और मस्कुलर डिजाइन वाली इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक ढूंढ रहे हैं. तो ओबेन रॉर आपके लिए बढ़िया चॉइस है. इसमें दी गई LFP बैटरी टेक्नोलॉजी ज्यादा सेफ मानी जाती है और तेजी से चार्ज भी होती है. इसका पिकअप और एक्सीलरेशन इतना शानदार है कि यह आपको एक पेट्रोल बाइक से भी ज्यादा स्मूथ और थ्रिलिंग राइडिंग एक्सपीरियंस प्रदान करती है.
वहीं, अगर आप एक पावरफुल और मस्कुलर डिजाइन वाली इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक ढूंढ रहे हैं. तो ओबेन रॉर आपके लिए बढ़िया चॉइस है. इसमें दी गई LFP बैटरी टेक्नोलॉजी ज्यादा सेफ मानी जाती है और तेजी से चार्ज भी होती है. इसका पिकअप और एक्सीलरेशन इतना शानदार है कि यह आपको एक पेट्रोल बाइक से भी ज्यादा स्मूथ और थ्रिलिंग राइडिंग एक्सपीरियंस प्रदान करती है.
3/8
जबकि हाई-स्पीड और एड्रेनालिन रश पसंद करने वाले यूथ के लिए अल्ट्रावायलेट F77 मैक 2 सबसे गजब की बाइक है. इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और स्पोर्टी स्टांस पहली ही नजर में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. इसमें आपको जबरदस्त टॉप स्पीड, लंबी रेंज, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में सबसे अलग बनाते हैं.
जबकि हाई-स्पीड और एड्रेनालिन रश पसंद करने वाले यूथ के लिए अल्ट्रावायलेट F77 मैक 2 सबसे गजब की बाइक है. इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और स्पोर्टी स्टांस पहली ही नजर में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. इसमें आपको जबरदस्त टॉप स्पीड, लंबी रेंज, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में सबसे अलग बनाते हैं.
4/8
वहीं, बजट सेगमेंट में अपनी जगह बनाने वाली मैटर एरा की बात ही अलग है. यह भारत की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक है जो 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है. अगर आपको ईवी में भी गियर बदलने वाला असली बाइक राइडिंग का फील चाहिए, तो यह सबसे सही दांव है. इसमें टचस्क्रीन कंसोल, नेविगेशन और लिक्विड-कूल्ड बैटरी पैक जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
वहीं, बजट सेगमेंट में अपनी जगह बनाने वाली मैटर एरा की बात ही अलग है. यह भारत की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक है जो 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है. अगर आपको ईवी में भी गियर बदलने वाला असली बाइक राइडिंग का फील चाहिए, तो यह सबसे सही दांव है. इसमें टचस्क्रीन कंसोल, नेविगेशन और लिक्विड-कूल्ड बैटरी पैक जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
5/8
कम्यूटर सेगमेंट में कम बजट और सिंपल राइडिंग पसंद करने वालों के लिए हॉप ऑक्सो भी एक अच्छा विकल्प बनकर उभरी है. इसका सिंपल और टिकाऊ डिजाइन रोजमर्रा के कामों के लिए काफी व्यावहारिक है. इसमें आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी, डिसेंट स्पीड और लंबी रेंज मिल जाती है. कम मेंटेनेंस की वजह से यह मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफी किफायती साबित होती है.
कम्यूटर सेगमेंट में कम बजट और सिंपल राइडिंग पसंद करने वालों के लिए हॉप ऑक्सो भी एक अच्छा विकल्प बनकर उभरी है. इसका सिंपल और टिकाऊ डिजाइन रोजमर्रा के कामों के लिए काफी व्यावहारिक है. इसमें आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी, डिसेंट स्पीड और लंबी रेंज मिल जाती है. कम मेंटेनेंस की वजह से यह मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफी किफायती साबित होती है.
6/8
बता दें कि, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने से पहले अपनी रोजमर्रा की ट्रैवलिंग डिस्टेंस का हिसाब लगाना बेहद जरूरी होता है. अगर आपका डेली रन ज्यादा है, तो हमेशा ज्यादा रियल-वर्ल्ड रेंज देने वाली बाइक ही चुनें. इसके अलावा, अपने घर या पार्किंग एरिया में चार्जिंग सॉकेट की सुविधा और आसपास मौजूद पब्लिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को चेक करना न भूलें, ताकि बाद में परेशानी न हो.
बता दें कि, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने से पहले अपनी रोजमर्रा की ट्रैवलिंग डिस्टेंस का हिसाब लगाना बेहद जरूरी होता है. अगर आपका डेली रन ज्यादा है, तो हमेशा ज्यादा रियल-वर्ल्ड रेंज देने वाली बाइक ही चुनें. इसके अलावा, अपने घर या पार्किंग एरिया में चार्जिंग सॉकेट की सुविधा और आसपास मौजूद पब्लिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को चेक करना न भूलें, ताकि बाद में परेशानी न हो.
7/8
वहीं, ईवी बाइक चुनते समय उसकी बैटरी वारंटी और सर्विस नेटवर्क पर विशेष ध्यान देना चाहिए. बैटरी ही किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे महंगा हिस्सा होती है. इसलिए लंबी वारंटी वाली बाइक ही प्रेफर करें. यह भी जांच लें कि ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके शहर में उपलब्ध है या नहीं, ताकि मेंटेनेंस के वक्त आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.
वहीं, ईवी बाइक चुनते समय उसकी बैटरी वारंटी और सर्विस नेटवर्क पर विशेष ध्यान देना चाहिए. बैटरी ही किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे महंगा हिस्सा होती है. इसलिए लंबी वारंटी वाली बाइक ही प्रेफर करें. यह भी जांच लें कि ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके शहर में उपलब्ध है या नहीं, ताकि मेंटेनेंस के वक्त आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.
8/8
कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में अब हर बजट और जरूरत के हिसाब से बेहतरीन इलेक्ट्रिक बाइक्स मौजूद हैं. आप अपने बजट, राइडिंग स्टाइल और पसंद के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं. किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले नजदीकी डीलरशिप पर जाकर टेस्ट राइड जरूर लें, जिससे आपको बाइक के कम्फर्ट, ब्रेकिंग और पिकअप का अंदाजा मिल सके.
कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में अब हर बजट और जरूरत के हिसाब से बेहतरीन इलेक्ट्रिक बाइक्स मौजूद हैं. आप अपने बजट, राइडिंग स्टाइल और पसंद के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं. किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले नजदीकी डीलरशिप पर जाकर टेस्ट राइड जरूर लें, जिससे आपको बाइक के कम्फर्ट, ब्रेकिंग और पिकअप का अंदाजा मिल सके.
Published at : 30 Jul 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Ultraviolette F77 Mach 2 Oben Rorr Evo Best EV Bikes In India Revolt RV400 Price Range

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Seltos Modification: पुरानी Seltos को नई Seltos का लुक देने में कितना आएगा खर्च?
पुरानी Seltos को नई Seltos का लुक देने में कितना आएगा खर्च?
ऑटो
MINI की लग्जरी Convertible का नया अंदाज, कीमत ने चौंकाया
MINI की लग्जरी Convertible का नया अंदाज, कीमत ने चौंकाया
ऑटो
टोल पर आपका कितना वक्त हो रहा बर्बाद? सरकार ने कबूला सच
टोल पर आपका कितना वक्त हो रहा बर्बाद? सरकार ने कबूला सच
ऑटो
नई Baleno-Fronx में होंगे बड़े बदलाव, जानें डिटेल
नई Baleno-Fronx में होंगे बड़े बदलाव, जानें डिटेल
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. कमलेश
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
निर्विघ्न कांवड़ यात्रा के लिए तैयार उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्कूलों में परोसी जाएगी चिकन बिरयानी! इस राज्य की सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला
स्कूलों में परोसी जाएगी चिकन बिरयानी! इस राज्य की सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला
बिहार
बांकीपुर में बढ़ा मतदान का रफ्तार, 1 बजे तक का वोटिंग परसेंट जारी
बांकीपुर में बढ़ा मतदान का रफ्तार, 1 बजे तक का वोटिंग परसेंट जारी
इंडिया
पेलेट गन के इस्तेमाल पर बवाल, CRPF के DG बोले- 'जिम्मेदारी मैं लूंगा'
पेलेट गन के इस्तेमाल पर बवाल, CRPF के DG बोले- 'जिम्मेदारी मैं लूंगा'
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
संन्यास के बाद भी रहाणे खेलते रहेंगे IPL? या KKR को ढूंढना होगा नया कप्तान
संन्यास के बाद भी रहाणे खेलते रहेंगे IPL? या KKR को ढूंढना होगा नया कप्तान
इंडिया
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
जम्मू और कश्मीर
पाकिस्तानी सरकार के एक्शन पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- आवाज न दबाएं
पाकिस्तानी सरकार के एक्शन पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- आवाज न दबाएं
एग्रीकल्चर
कंटीले तारों की जगह करौंदे और बांस से ऐसे लगाएं बाड़, उतना ही मिलेगा फायदा
कंटीले तारों की जगह करौंदे और बांस से ऐसे लगाएं बाड़, उतना ही मिलेगा फायदा
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
ABP NEWS
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
Embed widget