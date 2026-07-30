EV बाइक खरीदने का प्लान? इन पर डालें नजर

बता दें कि, स्पोर्टी लुक और जबरदस्त परफॉर्मेंस पसंद करने वाले युवाओं के लिए रिवोल्ट RV400 एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें आपको स्वाइपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी, कई राइडिंग मोड्स और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. एक बार फुल चार्ज करने पर यह बाइक काफी अच्छी रेंज दे देती है. जिससे शहर के डेली कम्यूट और छोटे-मोटे ट्रैवल के लिए यह एकदम परफेक्ट चॉइस साबित होती है.